Pozor, vozniki! Policija začenja poostren nadzor hitrosti

Agencija za varnost prometa (AVP) in policija sta danes začeli nacionalno preventivno akcijo Hitrost, s katero opozarjata na tveganja prehitre vožnje. Do nedelje bodo policisti v okviru akcije po vsej državi izvajali poostren nadzor hitrosti, v sredo pa bo po skoraj vseh državah Evropske unije potekal tudi maraton merjenja hitrosti.

Preventivno akcijo z razlogom izvajajo v pomladnih mesecih. Kot so poudarili na policiji, je zaradi toplejšega vremena na cestah navzočih več udeležencev v prometu, višje temperature pa ustvarjajo občutek dobrih voznih razmer, kar velikokrat botruje tudi višanju hitrosti. Policijske aktivnosti bodo tako še posebej skoncentrirane v sredo, ko bo tako v Sloveniji kot v skoraj vseh državah Evropske unije potekal maraton merjenja hitrosti, so sporočili s policije. Dan pred tem bodo lokacije poostrenih nadzorov tudi objavili.

Neprilagojena hitrost je sicer drugi najpogostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč, v lanskem letu pa najpogostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom, so sporočili z AVP. Najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti pa so vozniki osebnih avtomobilov, približno 70 odstotkov v zadnjih petih letih, so dodali. Policija je v lanskem letu zabeležila 124.164 kršitev omejitve hitrosti, leto prej 120.586, v prvih treh mesecih letošnjega leta pa že 30.829. To potrjuje, da ostaja spoštovanje omejitev hitrosti eden ključnih izzivov prometne varnosti, še posebej v naseljih, so poudarili na agenciji.

Največ nesreč zaradi neprilagojene hitrosti pa so v lanskem letu zabeležili na cestah v naselju z in brez uličnega sistema, sledile so regionalne ceste, avtoceste, glavne ceste, lokalne ceste in hitre ceste. Na agenciji so poudarili, da veliko voznikov podcenjuje vpliv hitrosti, a zakonitosti fizike dokazujejo svoje. Pri trčenju vozila s hitrostjo 30 kilometrov na uro je tveganje za smrt pešca 10 odstotkov, pri 50 kilometrih na uro že okoli 80, pri 60 kilometrih na uro pa ta naraste na 95 odstotkov. Na policiji in agenciji zato voznike pozivajo, da vozijo previdno, hitrost vožnje pa vsakokrat prilagodijo omejitvam, svojim voznim sposobnostim in razmeram na cesti. »Naj se vam ne mudi, počasi se včasih pride dlje,« so še sporočili s policije.