AKCIJA HITROST

Pozor, vozniki! Policija začenja poostren nadzor hitrosti

Neprilagojena hitrost ostaja eden glavnih vzrokov nesreč, policija napoveduje okrepljene kontrole.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
STA, K. G.
 13. 4. 2026 | 08:15
 13. 4. 2026 | 08:17
Agencija za varnost prometa (AVP) in policija sta danes začeli nacionalno preventivno akcijo Hitrost, s katero opozarjata na tveganja prehitre vožnje. Do nedelje bodo policisti v okviru akcije po vsej državi izvajali poostren nadzor hitrosti, v sredo pa bo po skoraj vseh državah Evropske unije potekal tudi maraton merjenja hitrosti.

Preventivno akcijo z razlogom izvajajo v pomladnih mesecih. Kot so poudarili na policiji, je zaradi toplejšega vremena na cestah navzočih več udeležencev v prometu, višje temperature pa ustvarjajo občutek dobrih voznih razmer, kar velikokrat botruje tudi višanju hitrosti. Policijske aktivnosti bodo tako še posebej skoncentrirane v sredo, ko bo tako v Sloveniji kot v skoraj vseh državah Evropske unije potekal maraton merjenja hitrosti, so sporočili s policije. Dan pred tem bodo lokacije poostrenih nadzorov tudi objavili.

Neprilagojena hitrost je sicer drugi najpogostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč, v lanskem letu pa najpogostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom, so sporočili z AVP. Najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti pa so vozniki osebnih avtomobilov, približno 70 odstotkov v zadnjih petih letih, so dodali. Policija je v lanskem letu zabeležila 124.164 kršitev omejitve hitrosti, leto prej 120.586, v prvih treh mesecih letošnjega leta pa že 30.829. To potrjuje, da ostaja spoštovanje omejitev hitrosti eden ključnih izzivov prometne varnosti, še posebej v naseljih, so poudarili na agenciji.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Največ nesreč zaradi neprilagojene hitrosti pa so v lanskem letu zabeležili na cestah v naselju z in brez uličnega sistema, sledile so regionalne ceste, avtoceste, glavne ceste, lokalne ceste in hitre ceste. Na agenciji so poudarili, da veliko voznikov podcenjuje vpliv hitrosti, a zakonitosti fizike dokazujejo svoje. Pri trčenju vozila s hitrostjo 30 kilometrov na uro je tveganje za smrt pešca 10 odstotkov, pri 50 kilometrih na uro že okoli 80, pri 60 kilometrih na uro pa ta naraste na 95 odstotkov. Na policiji in agenciji zato voznike pozivajo, da vozijo previdno, hitrost vožnje pa vsakokrat prilagodijo omejitvam, svojim voznim sposobnostim in razmeram na cesti. »Naj se vam ne mudi, počasi se včasih pride dlje,« so še sporočili s policije.

vožnjahitrostprometna kontrolaakcija Hitrostprometne nesreče
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
