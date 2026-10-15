Pozor, vozniki! Poljanska obvoznica bo danes več ur zaprta

Uprava RS za zaščito in reševanje danes v predoru Sten v Škofji Loki pripravlja regijsko vajo celovitega preverjanja pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč na množično nesrečo v cestnem predoru. Zaradi vaje bo med 13. in 22. uro poljanska obvoznica zaprta za promet. Kranjska izpostava uprave vajo v predoru Sten na poljanski obvoznici organizira v sodelovanju z Občino Škofja Loka, Direkcijo RS za infrastrukturo in regijskim štabom Civilne zaščite Gorenjska. Na vaji bodo sodelovale vse javne reševalne službe za zaščito, reševanje in pomoč, ki bi bile aktivirane v realnih razmerah.

Kot so sporočili iz uprave, kompleksnost reševanja v predorih zahteva od vseh sodelujočih enot, služb in organov usklajene aktivnosti, tako pri zaznavanju nesreče, obveščanju in aktiviranju enot, ureditvi dostopov do območja ter cestnih obvozov, kot tudi pri organiziranju in izvajanju reševalnih ter drugih aktivnosti v predoru in izven njega. Najzahtevnejše aktivnosti na vaji bodo namenjene procesom vodenja intervencije in pravilnim taktičnim postopkom pri gašenju, izvajanju tehničnega reševanja ter oskrbi poškodovanih oseb.

Vaja bo potekala tudi na območjih Suhe in Zminca

Vadbene aktivnosti v predoru Sten in na obeh portalnih območjih Suha ter Zminec bodo med 16.30 in predvidoma 18.30. Predor in regionalna cesta pred predorom pa bosta zaradi priprav in izvedbe vaje za promet zaprta dlje časa.

Zaradi izvedbe vaje bo med 13. in 22. uro vzpostavljena popolna zapora prometa med križiščem poljanske obvoznice z Ljubljansko cesto in krožiščem Zminec.

FOTO: InfoPot, Facebook

Kje bo urejen obvoz?

Obvoz bo v času popolne zapore za osebna vozila v obe smeri urejen po Poljanski cesti skozi Škofjo Loko in Spodnji trg. Tovorni promet bo v času zapore preusmerjen na obvoz prek Logatca, tranzitni promet tovornih vozil skozi Škofjo Loko pa ne bo mogoč. Na Občini Škofja Loka voznike prosijo, naj upoštevajo postavljeno začasno prometno signalizacijo in navodila pristojnih služb ter svojo pot pravočasno prilagodijo prometnim razmeram.