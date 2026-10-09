Pozor, vozniki! Štajerska avtocesta zaprta proti Ljubljani, nastaja zastoj

Prometno dogajanje danes po Sloveniji zaznamujejo zapora štajerske avtoceste proti Ljubljani, zastoji in ovire na posameznih cestnih odsekih. Največ pozornosti je namenjene štajerski avtocesti, kjer je zaradi prometne nesreče zaprt odsek med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Kot poroča promet.si, tam nastaja zastoj, vozniki osebnih vozil pa lahko uporabijo obvoz po regionalni cesti.

Zaradi zapore morajo biti posebej pozorni tisti, ki se iz smeri Štajerske in okoliških krajev odpravljajo proti prestolnici. Zastoji in preusmerjanje prometa lahko podaljšajo čas potovanja, zato je priporočljivo, da se vozniki na pot odpravijo pravočasno in spremljajo aktualne prometne informacije.

Za osebna vozila sta predvideni dve možnosti obvoza: regionalna cesta med Domžalami in Šentjakobom ali regionalna cesta med Lukovico in Šentjakobom. Vozniki naj izberejo ustrezno pot glede na svojo lokacijo in upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo. Pri vožnji po obvozu je potrebna dodatna previdnost, saj se lahko promet na regionalnih cestah zaradi preusmerjanja vozil zgosti. To velja zlasti na odsekih, kjer se promet z avtoceste vključuje na običajne cestne povezave. Vzrok nesreče in morebitne posledice za udeležence iz navedenega obvestila niso razvidni. Prav tako brez novejših podatkov ni mogoče zanesljivo napovedati, kdaj bo avtocesta znova odprta za promet. Voznikom, ki se odpravljajo proti Ljubljani, zato svetujemo, naj pred odhodom preverijo najnovejše informacije in po možnosti prilagodijo svojo pot.

Potovalni časi FOTO: Promet.si, zaslonski posnetek

Okvare vozil in druge ovire na cestah

Težave na cestah niso omejene samo na štajersko avtocesto. V prometnem poročilu, objavljenem danes zjutraj, so bile navedene tudi ovire zaradi okvar vozil na drugih pomembnih prometnih povezavah.

Okvara vozila je ovirala promet na štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. Ovira zaradi okvare vozila je bila zabeležena tudi na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Gre za podatke iz poročila, objavljenega ob 6.11, zato je treba preveriti, ali so ovire še vedno prisotne.

Na cesti Logatec–Žiri je bil pri odcepu za Zaplano promet zaradi podrtega drevja urejen izmenično enosmerno. Na posameznih lokalnih cestah so bile navedene tudi popolne zapore zaradi poplavljenega cestišča. Tudi pri teh dogodkih se lahko stanje spreminja, zato naj vozniki pred potjo preverijo, ali omejitve še veljajo.

Na nekaterih cestah promet ovirajo tudi dela

Poleg izrednih dogodkov morajo vozniki upoštevati še načrtovane in dolgotrajnejše prometne omejitve. Na cestah po Sloveniji potekajo vzdrževalna dela in obnove, zaradi katerih je lahko promet ponekod preusmerjen ali omejen na posamezne pasove. Med pomembnejšimi omejitvami, navedenimi v prometni napovedi, je zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, za katerega je predviden obvoz prek priključka Sneberje. Na gorenjski avtocesti je promet med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod proti Ljubljani predviden po enem pasu, na dolenjski avtocesti pa na odseku Ivančna Gorica–Bič proti Novemu mestu po dveh zoženih pasovih.

Na primorski avtocesti so bila navedena tudi dela med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani, kjer promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki naj pred odhodom preverijo, ali so navedene omejitve še aktualne in ali so se prometne ureditve medtem spremenile.

Voznikom svetujejo previdnost in spremljanje informacij

Današnje razmere so dodaten razlog, da vozniki pred odhodom preverijo stanje na svoji poti. Ob zaporah, nesrečah in okvarah se lahko razmere hitro spremenijo, obvoz pa lahko pomeni tudi več prometa na regionalnih cestah. Posebna previdnost je potrebna pri približevanju zastojem. Vozniki naj ohranjajo ustrezno varnostno razdaljo, hitrost prilagodijo razmeram in se izogibajo nenadnim menjavam prometnih pasov. Na avtocesti morajo ob zastoju upoštevati tudi pravila glede vzpostavitve reševalnega pasu.

Najpomembnejše opozorilo za vse, ki se danes odpravljajo proti Ljubljani, ostaja zapora štajerske avtoceste med Domžalami in Šentjakobom. Predvsem vozniki, ki bi običajno uporabili ta odsek, naj pravočasno preverijo stanje in izberejo ustrezen obvoz.