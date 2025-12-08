Pozor, vsi ljubitelji pokanja in petard! Tako visoke kazni vas lahko doletijo

Veseli december je tu in prazniki so pred vrati. To je čas, ko se radi podružimo in poveselimo, mnogi pa si praznični čas radi popestrijo tudi s kakšnim ognjemetom, raketo, petardo ..., čeprav je raba pirotehnike tudi vtem prazničnem času močno omejena in mnogi izdelki povsem prepovedani.

Kot je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Celje Milena Trbulin, so policisti na območju PU Celje lani zasegli 646 kosov prepovedane pirotehnike, pri čemer so uvedli 18 postopkov o prekršku, kar v 13. primerih zoper mladoletnike. Od 1. decembra lani do 10. januarja letos pa je policija na območju celotne Slovenije obravnavala kar 11 telesnih poškodb, ki so bile posledica uporabe pirotehničnih izdelkov. Hudo telesno poškodbo s pirotehniko so na prvi dan letošnjega leta obravnavali tudi na območju PU Celje, in sicer na Žalskem, kjer se je pri predelavi signalne rakete, hudo poškodoval 15-letni fant, ki je zaradi nenadne eksplozije ostal brez dela roke. Policisti zato ponovno opozarjajo, da je predelava in eksperimentiranje z različnimi pirotehničnimi sredstvi strogo prepovedana in zelo nevarna.

Z leve: Maja Gošnjak, Miloš Kužner, Boštjan Kavc, Klemen Pogačar FOTO: Pu Celje

Boštjan Kavc, samostojni policijski inšpektor v sektorju uniformirane policije PU Celje, je na ponedeljkovi tiskovni konferenci povedal, da tudi v letošnjem decembru na tamkajšnjem območju že beležijo posamezne prijave, ki se nanašajo na posest in uporabo prepovedanih pirotehničnih sredstev, že dvakrat so pirotehnične izdelke tudi zasegli, in to kar na osnovnih šolah. Zabeležili so tudi primer, ko je del pirotehnike, ki je padel na balkon stanovanja, zanetil požar. »Statistični podatki o poškodbah s pirotehniko kažejo, da do poškodb pogosto prihaja, ko osebe najdejo neaktivirano pirotehnično sredstvo in ga poskušajo ponovno prižgati. Ker se po vsakem poskusu vžiga prižigalo skrajša, se pogosto zgodi, da uporabnik s prižiganjem aktivira bistveno krajše prižigalo, ki takoj aktivira polnitev in zato izdelek raznese že v rokah ali pa v neposredni bližini telesa uporabnika. Zato velja poziv vsem, da naj tega nikoli ne počno,« poziva Kavc.

Kazni so visoke

Kavc je ob tem spomnil, da je prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja. Uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, bližini domov za upokojence v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. Prepovedana je prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3 katerih glavni učinek je pok. Prav tako je prepovedana predelava, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava in preprodaja pirotehničnih izdelkov. Zakon določa, da se kršitelju za navedene prekrške izreče globa od 400 do 1200 evrov izreče se mu tudi stranska sankcija odvzema predmetov.

Poki, žvižgi in svetlobni učinki na živali še posebej stresno vplivajo, saj imajo zelo izostrene čute za vid, sluh in tudi druge čute.

»Če se že ne morete upreti uporabi pirotehničnih sredstev, jih nikar ne kupujte od preprodajalcev na tržnicah, bolšjih sejmih ali drugje na ulicah, prav tako ne kupujte izdelkov, ki jih posamezniki prodajo po družabnih omrežjih, saj predstavljajo resno nevarnost za poškodbe. Izkušnje namreč kažejo, da je uporaba teh izdelkov zelo nevarna. Ti izdelki večinoma niso testirani, vprašljivi pa so tudi materiali, iz katerih so narejeni,« je ob tem opozoril policijski inšpektor. Na tiskovni konferenci je sodeloval tudi Klemen Pogačar, predstavnik Oddelka za protibombno zaščito v Specialni enoti, ki je poudaril, da se pri eksploziji eksplozivnih snovi razvije temperatura od 500 do 800 stopinj Celzija, dosegajo pa hitrosti do 2400 metrov na sekundo. Običajno gorijo pod hitrostjo zvoka, jo pa tudi presegajo, je dodal. Zato je Pogačar posebej poudaril, da je predelava teh izdelkov nedopustna in nevarna, kot je nevarna tudi uporaba pirotehničnih izdelkov, ki so na voljo na črnem trgu, ker nikoli ne vemo, kaj vsebujejo. »Zgodilo se je že, da so bila v pirotehničnih izdelkih precej občutljiva razstreliva in so bile tudi posledice po eksploziji hude,« je še opozoril Klemen Pogačar.

Živali so še posebej občutljive

Še bolj kot ljudje pa poke petard in drugih pirotehničnih izdelkov motijo živali. »Poki, žvižgi in svetlobni učinki na živali še posebej stresno vplivajo, saj imajo zelo izostrene čute za vid, sluh in tudi druge čute,« pojasnjujeta Miloš Kužner, predsednik Kinološkega društva reševalnih psov Celje, ter vodnica reševalnega psa Maja Gošnjak. Posebej sta opozorila, naj se psi in njihovi lastniki v teh dneh izogibajo dogodkom oziroma prostorom, kjer se pričakuje več pokanja. Psi poke zaznajo vsaj petkrat močneje kot ljudje. Na podlagi večletnih izkušenj v kinološkem društvu sta povedala, da je dosti primerov, ko psom zaradi pokanja ostanejo trajne posledice. »Ljudje smo v času prazničnih dogodkov pripravljeni na pokanje, na ognjemete. Za pse in ostale živali pa so povsem nepričakovani in jim povzročajo ne le psihične, pač pa tudi fizične bolečine,« sta dodala.