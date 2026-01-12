  • Delo d.o.o.
PARKIRANJE

Pozor, vsi vozniki! Od danes v Ljubljani velja več novosti, izvajali bodo poostren nadzor

Po županovih besedah ne bodo tolerirali parkiranja na dovoznih in intervencijskih poteh, površinah za pešce in kolesarje ter zelenicah.
FOTO: Jure Eržen/delo
FOTO: Jure Eržen/delo
STA, N. P.
 12. 1. 2026 | 07:34
 12. 1. 2026 | 07:34
3:57
V Ljubljani so od danes v veljavi višje cene parkiranja. Na območju časovno omejenega parkiranja v coni 1 cena parkiranja odslej znaša 1,7 evra na uro, v coni 2 en evro, v coni 3 pa 0,7 evra. Med 22. in 6. uro je v vseh conah v veljavi tudi nočna tarifa, in sicer dva evra na noč. Zvišala se je tudi cena dnevnega parkiranja v primeru neplačila parkirnine na 30 evrov za osebni avtomobil, 80 evrov za bivalno vozilo in 160 evrov za avtobus.

Od danes veljajo tudi višje cene parkiranja na parkiriščih za osebna in bivalna vozila, in sicer v tarifnem razredu P-1 1,5 evra na uro, v tarifnem razredu P-2 pa en evro na uro. Nočna tarifa na teh parkiriščih je po novem štiri evre na noč. Veljajo tudi višje cene mesečne in letne parkirnine za abonente na teh parkiriščih. Ceno parkiranja na parkiriščih P+R so uskladili s ceno dnevne vozovnice za mestni linijski prevoz potnikov in znaša 1,5 evra.

Cena za izgubljen parkirni listek od danes znaša 20 evrov.

Višja cena parkiranja od danes velja tudi v parkirnih hišah Kongresni trg, Kozolec, Rog in Ilirija, in sicer dva evra na uro za prve tri ure in tri evre na uro nad tremi urami. V parkirni hiši ŠRC Stožice parkirnina znaša 1,5 evra na uro. V teh parkirnih hišah nočna tarifa znaša štiri evre na noč. Cena za izgubljen parkirni listek od danes znaša 20 evrov.

Spremenjeni termini in obratovalni časi

Ljubljanska občina je na nekaterih parkiriščih, med drugim na parkiriščih Bežigrad pri Gospodarskem razstavišču, na Trgu mladinskih delovnih brigad, na Trgu prekomorskih brigad, Tivoli I in II ter na Žalah spremenila termine, v katerih veljata dnevna oz. nočna tarifa. Dnevna tarifa velja med 6. in 22. uro, nočna pa v vmesnem času. Na parkiriščih Tivoli I in II so podaljšali obratovalni čas, v katerem se plačuje parkirnina, tudi na soboto in nedeljo.

Parkirišče v Tivoliju. FOTO: Roman Šipić
Parkirišče v Tivoliju. FOTO: Roman Šipić

Brezplačna dovolilnica za stanovalce

Parkirnino po novem obračunavajo tudi na parkiriščih Kopališče Vevče, Kopališče Kodeljevo, Pokopališče Dravlje, Zaloška cesta, IC Stegne, Fajfarjeva ulica in Zdravstveni dom Polje. Z današnjim dnem je parkiranje plačljivo tudi na javnih parkirnih površinah na območju Štepanjskega naselja in naselja Galjevica 2 ob dolenjski železnici. Do danes so imeli stanovalci obeh delov Ljubljane možnost pridobitve brezplačne parkirne dovolilnice. Do minulega ponedeljka so jih po pojasnilih pristojnih na zadnji novinarski konferenci župana Zorana Jankovića za Štepanjsko naselje podelili 1545, za Galjevico 2 pa 118. Brezplačna dovolilnica bo veljala do konca junija, nato bodo plačljive skladno s cenikom za različne cone glavnega mesta. Janković je stanovalce pozval, da si dovolilnice pridobijo. Po njegovi oceni bo po novem plačljivem režimu na območju za okoli četrtino več razpoložljivih parkirnih mest za stanovalce, ki jim danes mesta zasedajo dnevni migranti in drugi.

Bodo pa z današnjim dnem redarji na območju začeli izvajati nadzor ter tiste brez parkirnih listkov in dovolilnic opozarjati oz. kaznovati. V zemljišča, ki jih je sodišče prisodilo stanovalcem, ne bodo posegali, v vsakem primeru pa po županovih besedah ne bodo tolerirali parkiranja na dovoznih in intervencijskih poteh, površinah za pešce in kolesarje ter zelenicah. V naslednjih dneh je Janković napovedal tudi pogovore s prebivalci območja na temo nove ureditve parkiranja.

Logo
