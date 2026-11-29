Primorska avtocesta, ki je bila zaradi močnega vetra med Kastelcem in Kozino v smeri proti Ljubljani zaprta, je ponovno odprta. Še vedno pa veljajo omejitve zaradi burje na vipavski hitri cesti, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na primorski avtocesti je sicer zaradi prometne nesreče oviran promet med Ravbarkomando in Postojno proti Kopru, nastaja zastoj. Agencija RS za okolje je zaradi močnega vetra do vključno torka za jugozahodni del države izdala rumeno vremensko opozorilo.