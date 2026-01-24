Pozor, zaprta je štajerska avtocesta!

Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče na razcepu Slivnica zaprt krak iz smeri Celja proti Ptuju, sporočajo na prometno-informacijskem centru. Možna obvoza proti Ptuju sta dva, dodajajo, in sicer izvoz Slovenska Bistrica sever - Kidričevo - Ptuj in izvoz Rogoza - uvoz Letališče Maribor - Ptuj.

Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi cesta preko prelaza Ljubelj, Tržič - Ljubelj, na avstrijski strani. Proti Avstriji je zaprt tudi predor Ljubelj.

Na prometno-informacijskem centru voznike še opozarjajo, da megla v pasovih ponekod po Sloveniji zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno in hitrost ter varnostno razdaljo prilagodite razmeram na cesti. Na nekaterih višjeležečih cestah se sneg oprijema vozišč, čez prelaz Vršič so obvezne verige.