Štajerska avtocesta ponovno odprta

Štajerska avtocesta je bila zaradi prometne nesreče v predoru Golo Rebro slabo uro zaprta med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, je poročal prometno-informacijski center na svoji spletni strani. Obvoz za osebna vozila je bil možen po regionalni cesti Celje - Vojnik - Slovenske Konjice, kjer pa so nastali zastoji. Avtocesta je zdaj na omenjenem delu sicer že odprta, posledice prometne nesreče pa odstranjene. Kaj natanko se je zgodilo, za zdaj še ni znano.

Današnji ponedeljek je bil medtem v znamenju gostega prometa z zastoji. Ti so še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center mimo Kozarij do Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cesti Lesce - Bled.