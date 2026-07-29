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DOHODNINA

Pozor, zavezanci: danes je zadnji rok za doplačilo dohodnine

Izračuna niste prejeli? Napoved morate vložiti sami – časa imate le še do petka.
FOTO: Leon Vidic 
FOTO: Leon Vidic 
STA, A. G.
 29. 7. 2026 | 07:34
 29. 7. 2026 | 07:35
1:56
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Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam. Finančna uprava RS (Furs) je konec maja v drugem svežnju odposlala 581.289 informativnih izračunov dohodnine za lani. Od teh jih je bilo 18,3 odstotka z doplačili, 60,6 odstotka pa z vračili.

Tisti zavezanci, ki so lani med letom plačali preveč akontacije dohodnine, so preplačane zneske prejeli na svoje bančne račune že najpozneje do danes, če morajo dohodnino doplačati, pa se jim rok prav tako izteka danes. Povprečni znesek doplačila znaša 570 evrov. Zavezanci lahko odmerjeni davek poravnajo v več obrokih. Najbolj enostavno je to storiti na tri obroke, pri čemer pa ni treba predložiti nobenih dokazil o dohodkih, prihrankih in premoženju zavezanca ter njegovih družinskih članov.

Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam

Ob tem so na Fursu spomnili, da zavezancem, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, zneska ni treba poravnati. Ugovor namreč zadrži izvršitev.

Že konec marca je finančna uprava v prvem svežnju odpremila na pošto 991.504 informativnih izračunov. Skupaj jih je tako letos pripravila za 1.572.793 zavezancev. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam, in sicer najpozneje do petka.

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