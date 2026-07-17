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Pozor, zdravstveni inšpektorat v teh igračah odkril azbest (FOTO)

Igrače s polnilom iz peska so bile naprodaj v več trgovinah po Sloveniji.
Odpoklicana igrača Kiddo world Mega gradbišče: Senzorični set s kinetičnim peskom FOTO: Sta/gov.si

Odpoklicana igrača Kiddo world Mega gradbišče: Senzorični set s kinetičnim peskom FOTO: Sta/gov.si

Odpoklicana igrača Senzoricni bloki-16 kosov FOTO: Sta/gov.si

Odpoklicana igrača Senzoricni bloki-16 kosov FOTO: Sta/gov.si

Odpoklicana raztegljiva igrača s polnilom iz peska Orb Funkee Monkee Hairdo FOTO: Sta/gov.si

Odpoklicana raztegljiva igrača s polnilom iz peska Orb Funkee Monkee Hairdo FOTO: Sta/gov.si

Odpoklicana igrača Kiddo world Mega gradbišče: Senzorični set s kinetičnim peskom FOTO: Sta/gov.si
Odpoklicana igrača Senzoricni bloki-16 kosov FOTO: Sta/gov.si
Odpoklicana raztegljiva igrača s polnilom iz peska Orb Funkee Monkee Hairdo FOTO: Sta/gov.si
STA, B. K. P.
 17. 7. 2026 | 17:10
 17. 7. 2026 | 17:15
1:37
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Zdravstveni inšpektorat je pri treh igračah ugotovil prisotnost azbesta in jih odpoklical, pri sedmih pa v uradnem nadzoru igrač s peskom prisotnosti azbesta niso ugotovili. 

Inšpektorat je iz prodaje odpoklical igračo Senzorični bloki proizvajalca TickiT in distributerja Euromix, igračo Kiddo world Mega gradbišče kitajskega proizvajalca Shantou Ducky toys in uvoznika Alma trade iz Šenčurja ter igrače s polnilom iz peska Orb Funkee Monkee Hairdo, ki so bile na voljo v poslovalnicah podjetij Rudnidis, Spar Slovenija, Jagros, Megadom trgovina IC Podskrajnik in ZOO Center - trgovina za male živali. Pesek v teh igračah je namreč vseboval azbestna vlakna, ki predstavljajo tveganje za zdravje.

Odpoklicana igrača Senzoricni bloki-16 kosov FOTO: Sta/gov.si
Odpoklicana igrača Senzoricni bloki-16 kosov FOTO: Sta/gov.si

Odpoklicana raztegljiva igrača s polnilom iz peska Orb Funkee Monkee Hairdo FOTO: Sta/gov.si
Odpoklicana raztegljiva igrača s polnilom iz peska Orb Funkee Monkee Hairdo FOTO: Sta/gov.si

Medtem pa prisotnosti azbesta niso ugotovili v igračah Elastikorps monster collection 3 proizvajalca Best Toy Forever in distributerja BETR, Sensory sand 5 kg proizvajalca Jochen Heil in distributerja Satko ter Tuban tubi sands, dynamic sand 5 kg proizvajalca Tuban trade in distributerja Satko.

Prav tako prisotnosti azbesta niso ugotovili v igračah Deco sand 1 kg kinetični pesek (Kinetic Living Sand/Sabbia Cinetica) uvoznika CWR in distributerja Satko, Junior play sand kinetic sand proizvajalca Eren Egitici Oyuncak Kirtasiye in distributerja HARTIS, Kidea mobil sand proizvajalca GLOBO in distributerja Eurospin Eko ter Magic sand proizvajalca Johntoy in distributerja Baron International trgovina.

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