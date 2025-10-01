Znane podrobnosti utapljajočega se otroka: skočil v bazen, ko je mama odšla po njegove rokavčke

V Biotermah Mala Nedelja se je v nedeljo popoldne med kopanjem utapljal osemletni otrok . Kot je potrdil direktor term Igor Magdič, so kopalci in reševalci v notranjem bazenu kompleksa opazili mladoletnika, ki se ni premikal. Dvignili so ga iz bazena, reševalci iz vode pa so takoj pričeli oživljanje in poklicali nujno medicinsko pomoč. »Fant je imel ob intervenciji ekipe nujne medicinske pomoči utrip in je dihal,« je kmalu po dogodku dodal Magdič, presrečen, ker se je drama končala brez hujših posledic.

»Fantu želimo hitro in popolno okrevanje,« je poudaril lastnik prleškega turističnega bisera Miran Blagovič. Fotografiji: Oste Bakal

Predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Murska Sobota Suzana Rauš je potrdila, da obravnavajo dogodek, o katerem so bili obveščeni v nedeljo ob 13.47. »Po do sedaj zbranih obvestilih so policisti ugotovili, da se je v bazenu res utapljal otrok. Na kraju dogodka je bila otroku s strani zaposlenih reševalcev kopališča nudena prva pomoč, nato pa je bil predan v nadaljnjo zdravniško oskrbo. Po oskrbi je bil prepeljan v Splošno bolnišnico Murska Sobota. Policisti nadaljujejo preiskavo okoliščin dogodka in zbiranje obvestil. Po zaključku preiskave bo obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo,« je med drugim v sporočilu zapisala Rauševa.

Skočil je v bazen, ko je mama odšla po njegove plavalne rokavčke.

Po besedah lastnika in prokurista Bioterm Mala Nedelja Mirana Blagoviča so kljub vsemu veseli, da se je končalo tako, kot se je. »Po hitrem posredovanju so dečka uspešno oživili in prepeljali v murskosoboško bolnišnico, nato pa v UKC Ljubljana, kjer je po naših informacijah v stabilnem stanju. Fantu želimo hitro in popolno okrevanje,« je poudaril Blagovič.

Direktorn Bioterm Mala Nedelja Igor Magdič FOTO: Oste Bakal

Po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih je fant iz družine z območja Ilirske Bistrice skočil v bazen, ko je mama odšla po njegove plavalne rokavčke. Priče so nam zaupale, da je po negibnega fanta na dnu bazena skočil mlajši moški, tudi oče dveh otrok, iz Apač pri Gornji Radgoni. Skupaj z reševalcem iz vode je takoj začel oživljanje in ga izvajal, dokler ni prispela nujna medicinska pomoč.