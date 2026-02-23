Bo slovensko pomorstvo še naprej brez ciljev? Praksa je za pomorščaka pogoj

Slovensko pomorstvo je na razpotju, mladi na Obali pa vse bolj zaskrbljeni. Predstavniki Obalne dijaške skupnosti so na predsednika vlade Roberta Goloba naslovili dopis, v katerem opozarjajo na resne izzive v panogi in ponujajo konkretne rešitve. Njihovo vprašanje, ali bodo mladi sploh še imeli možnost postati pomorci, je preprosto, a skrb vzbujajoče.

Po lanski likvidaciji družbe Splošna plovba Portorož je Slovenija ostala brez domačega ladjarja. S tem pa ne le brez gospodarskega subjekta, temveč tudi brez organizirane kadeture, sistematičnega mentorstva in jasne karierne poti za mlade, ki si želijo kruh služiti na morju. Prav ta manko najbolj občutijo dijaki in študenti, ki svojo prihodnost vidijo na ladijskih mostovih in v strojnicah.

Brez obveznega praktičnega usposabljanja ni certifikatov in naziva.

Na vlado so naslovili dopis, v katerem opozarjajo na resne izzive v panogi in ponujajo konkretne rešitve. FOTO: Janez Mužič

Negotova pot

Na Fakulteti za pomorstvo in promet je trenutno vpisanih dobrih 500 študentov, med njimi številni mladi iz slovenske Istre. Morje jim ni le razgled, temveč način življenja. Vendar brez ustrezne povezave med izobraževalnim sistemom in realnim sektorjem ostaja njihova pot negotova. V Obalni dijaški skupnosti zato pozdravljajo razmislek o ustanovitvi državne ladjarske družbe. V njej ne vidijo le novega podjetja, temveč temelj za izvajanje prakse, kadeture in mentorstva. Praksa za pomorščaka ni izbira, temveč pogoj, poudarjajo. Brez obveznega praktičnega usposabljanja namreč ni mogoče pridobiti potrebnih certifikatov in naziva.

Morje jim ni le razgled, temveč način življenja.

Med predlogi je tudi ustanovitev posebnega sklada za štipendije in financiranje prakse, ki bi mladim omogočil sofinanciranje usposabljanja pri tujih ladjarjih, izobraževalnim ustanovam pa nakup drage, specializirane opreme. Predlagajo še vzpostavitev samostojnega direktorata za pomorstvo, saj da država z morjem, pristaniščem in mednarodnimi obveznostmi potrebuje tudi ustrezno upravno strukturo. Dopis, pod katerega se je podpisal predsednik te dijaške skupnosti Mark Placer, prihaja v času predvolilnih razmislekov. Bo vlada mladim prisluhnila ali bo slovensko pomorstvo še naprej plulo brez jasne smeri? Mladi z Obale so svojo nalogo opravili in žogica je zdaj na strani politike.