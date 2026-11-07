Prašičje kadavre odvrgli v kostelsko jamo, na dnu pa polno okostij: »Seveda je smrdelo« (FOTO)

NEVARNO

Rezultati analize, ali so živali imele kakšno bolezen, še niso znani.

Jamarji so pri Banji Loki v občini Kostel odkrili jamsko mrhovišče s komunalnim odpadom. Na neznano velikem številu plastičnih vreč z odpadki in drugimi smetmi – tudi lobanjami prostoživečih živali – je bilo v breznu pet trupel pujskov, ki so bili brez ušesnih znamk za uradno označevanje in identifikacijo živali. O najdbi so obvestili policijo, ta pa naprej upravo za varno hrano in inšpekcijske službe. Marko Pršina je opravil umazani del naloge. FOTO: Osebni Arhiv»Seveda je smrdelo,« pravi Marko Pršina, jamar Jamarskega kluba Novo mesto, ki je usposobljen za samostojno jamarsko delovanje in ...