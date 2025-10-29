Nika Kovač: »Prav je, da si želimo, da bi vsi prebivalci Novega mesta živeli mirno, a nekateri politiki tragedijo vidijo zgolj kot ...«

Romski svetnik v novomeškem mestnem svetu Duško Smajek se torkove izredne seje zaradi bolniške odsotnosti ni udeležil, se pa strinja s sprejetimi sklepi, je danes povedal za STA.

Včeraj smo se udeležili shoda v Novem mestu. V Inštitutu 8. marec verjamemo, da je pomembno, da v težkih trenutkih pokažemo solidarnost s skupnostjo.

Prepričan je namreč, da z nekaterimi ukrepi že zamujajo. Kakšen je pogled problematičnih posameznikov na ukrepe, pa po njegovem kaže večerno streljanje v romskem naselju. Smajek obžaluje tragični dogodek, v katerem je v soboto po napadu, katerega je osumljen pripadnik romske skupnosti, umrl Novomeščan.

Kot predstavnik romske skupnosti v mestnem svetu je kritičen do posameznikov, ki izvajajo kazniva dejanja. Med drugim je opozoril na velik problem kraj ter prisotnosti droge.

Inštitut Nike Kovač: Situacija v Sloveniji težka, nekateri politiki tragedijo vidijo zgolj kot sredstvo za nabiranje političnih točk

Je pa seveda torkova izredna seja mestnega sveta v Novem mestu odmevala in še odmeva na političnem parketu. Tako opozicija zahteva glavo predsednika vlade, torej da naj Robert Golob odstopi, vložili so tudi interpelacijo zoper ministra Luko Mesca.

Inštitut 8. marec Ob tem pa se nam zdi pomembno povedati, da je popolnoma razumljivo in prav, da v danem trenutku čutimo veliko različnih stvari. Prav je, da nam je žal zaradi grozljive tragedije, ki se je zgodila v Novem mestu. Prav je, da smo lahko jezni, razočarani, žalostni. Prav je, da obsojamo vse oblike nasilja. Prav je, da rečemo dovolj je. Prav je, da ostro nasprotujemo nestrpnežem, ki so se včeraj pojavili na sicer miroljubnem shodu. Prav je, da se nam obrača ob vseh politikih, ki želijo tragedijo izrabiti zgolj za lastno korist. Prav je, da od oblasti zahtevamo ukrepanje, ki bo dalo rezultate. Prav je, da jasno zahtevamo, da ukrepi ne smejo biti protiustavni in da situacija ne sme biti izgovor za gradnjo policijske države. Prav je, da ostro obsojamo etnično osnovno nestrpnost. Prav je, da si želimo, da bi vsi prebivalci Novega mesta živeli mirno. Prav je, da ne pristajamo na delitve in rasizem. Prav je, da v težkih trenutkih stopimo skupaj.

In prav glede političnih odzivov so se zdaj oglasili v Inštitutu 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač. Tako poudarjajo, da je situacija, v kateri se je trenutno znašla Slovenija, je izjemno težka.

Kučan pozval k razmisleku, kako naprej Nekdanji predsednik republike Milan Kučan je po sobotnem napadu v Novem mestu pozval k podpori stališč in ukrepov, ki so jih sprejeli v Novem mestu in v vladi. Ob 35-letnici romskega društva Romani Union je v Murski Soboti poudaril, da samo obsodba in kratkoročno ukrepanje ne bosta dovolj, in pozval k razmisleku, kako naprej. Kučan je hkrati opomnil, da nasilje nima narodnosti. »Pa vendar. Samo obsodba in kratkoročno ukrepanje ne bosta dovolj. Tudi ne more biti opravičilo za to, da kot družba nismo, še posebej ne upravljalci države in odločevalci v lokalnih skupnostih vsa leta nazaj storili dovolj za učinkovito upravljanje pereče romske problematike in za preprečevanje nasilja,« je poudaril. Dodal je, da je lahko tragičen dogodek v Novem mestu tudi priložnost, da se vprašamo, »kako smo zabredli tako daleč« in predvsem za razmislek, kako naprej. Prepričan je, da je ta razmislek še posebej pomemben, saj bi lahko sprejemanje hitrih kratkoročnih ukrepov pod pritiskom sedanjega negativnega razpoloženja do Romov vodilo stran od nujnih in premišljenih sistemskih rešitev in spodbujalo sklicevanje protestnih shodov, pozive k oboroževanju, vzdušje hujskaštva, nestrpnosti in izrednih razmer, celo represije.

»Zgodil se je tragičen dogodek, ki v vseh nas poraja različna čustva. Nesprejemljiva se nam zdijo dejanja nekaterih politikov, ki tragedijo vidijo zgolj kot sredstvo za nabiranje političnih točk.«