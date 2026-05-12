Prav po filmsko v Mozirskem gaju cvetje, psi in starodobniki (FOTO)

Prvomajski prazniki so v Mozirski gaj v dobrem tednu pritegnili kar šest tisoč ljudi, saj je bila ponudba poleg razcvetenih gredic pomladnega cvetja, tematskih vrtov ter etnoloških in zgodovinskih objektov ob reki in jezu na Savinji izredno pestra. Med drugim so vabili razstava želv in ptic, čebelarska razstava v Ljubotovem domu, bogato obloženih je bilo več privlačnih stojnic s spominki in domačo kulinarično ponudbo, razstava likovnih del ter domačih mojstric in mojstrov obrti ter razstava ljubenskih potic v kapelici sv. Valentina, ki jih skrbno hrani eden najpomembnejših izdelovalcev iz Ljubnega ob Savinji Tadej Brgles.

Prav po filmsko

Zares velike množice pa so na zelenih paviljonih privabili šolani in občudovanja vredni najboljši človekovi prijatelji kinološkega društva iz Celja in množica sprehajalcev psičkov iz vseh krajev naše dežele. Člani društva so prikazali več disciplin, s katerimi se običajno predstavljajo na pasjih razstavah in tekmovanjih. Med nedavnimi prazniki je gaj obogatil tudi edinstven avtomobilski park Carbon Bloom s kar 32 modeli.

Dobrodošlica obiskovalcem

Še zadnji od letošnjih preštevilnih tulipanov

6 tisoč obiskovalcev je bilo med prazniki.

Dogodek, ki že tretje leto zapovrstjo združuje strast, estetiko in vonj po vrhunskem avtomobilizmu, je privabil številne zanesenjake, predvsem člane klubov modernih in starodobnih ameriških športnih ter terenskih limuzin in skrbno izbrane modele evropske avtomobilske scene. Nekateri lastniki so se razkazovali tudi v priljubljeni vestern garderobi, prav po filmsko, nekateri celo živijo tako razkošno. Na stojnicah so z avtomobilčki razveselili tudi zbiratelje, kupiti je bilo mogoče avtomobilske dišave.

Kot nam je povedal zadovoljen šef Mozirskega gaja Darko Bele, bo park v razcvetu različnih poletnih grmovnic odprt do 19. ure. Med ličnimi tratami in potmi vabijo klopi za zaljubljene, starejše pa vabijo na počitek.

Kuža in Tamara iz Celja

Mojstrski agility

Ob šumenju Savinje in svežini potoka Lokica, ki žene mlinsko kolo na Brinečevem romantičnem mlinu, je ljubiteljem namenjeno tudi turistično jezerce z romantično ribiško gostilno z razgledom. Ob obletnici grozljivih poplav pred tremi leti pa se bodo 3. in 4. avgusta člani EHD Mozirski gaj z Avsenikovo glasbo spomnili vseh prostovoljcev, ki so pomagali obnoviti najlepši slovenski hortikulturno-dendrološki gaj.

Predstavili so tudi želve.

Športna limuzina domačina iz Mozirja kot modni okras

Poklonili se bodo tudi ob čudežu, da je pred desetimi leti posajeni gorski javor v čast in spomin ​Slavku Avseniku, ki je skomponiral čudovito pesem V Mozirskem gaju, ponovno ozelenel, potem ko so ga po uničujoči ujmi presadili. Kot pravi Bele, so vrata za vse, ki so pomagali gaju takrat vrniti dušo in sijaj, vedno odprta.

Ameriško vedno pritegne.

Starodobnica, leta 2022 darilo VIPAP Videm Krško