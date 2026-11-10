  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KAKI

Prav poseben čas za Strunjančane je, ko z dreves visijo oranžni zakladi (FOTO)

Strunjan bo gostil tradicionalni Praznik kakijev, ki slavi priljubljeni sadež. Njegova zgodovina v tem obmorskem kraju se je začela šele leta 1939.
Kaki je zaščitni znak Strunjana, ki je novembra odet v oranžno. FOTO: Jaka Ivančič

Kaki je zaščitni znak Strunjana, ki je novembra odet v oranžno. FOTO: Jaka Ivančič

Vsebuje prehranske vlaknine, vitamin C, provitamin A, kalij, podpira normalno prebavo in prispeva k občutku sitosti. FOTO: Jaka Ivancic

Vsebuje prehranske vlaknine, vitamin C, provitamin A, kalij, podpira normalno prebavo in prispeva k občutku sitosti. FOTO: Jaka Ivancic

Iz njega pripravljajo marmelade, pecivo, sokove in celo čokoladne dobrote. FOTO: Janez Mužič

Iz njega pripravljajo marmelade, pecivo, sokove in celo čokoladne dobrote. FOTO: Janez Mužič

Na prazniku obiskovalci najraje kupujejo sveže in domov odnesejo kar cele zabojčke. FOTO: Janez Mužič

Na prazniku obiskovalci najraje kupujejo sveže in domov odnesejo kar cele zabojčke. FOTO: Janez Mužič

Sedaj je čas, da se jih najemo. FOTO: Janez Mužič

Sedaj je čas, da se jih najemo. FOTO: Janez Mužič

Ko drevo odvrže liste, na vejah ostanejo kot praznični okraski le še sadeži. FOTO: Carl_ning/Shutterstock

Ko drevo odvrže liste, na vejah ostanejo kot praznični okraski le še sadeži. FOTO: Carl_ning/Shutterstock

Kaki je zaščitni znak Strunjana, ki je novembra odet v oranžno. FOTO: Jaka Ivančič
Vsebuje prehranske vlaknine, vitamin C, provitamin A, kalij, podpira normalno prebavo in prispeva k občutku sitosti. FOTO: Jaka Ivancic
Iz njega pripravljajo marmelade, pecivo, sokove in celo čokoladne dobrote. FOTO: Janez Mužič
Na prazniku obiskovalci najraje kupujejo sveže in domov odnesejo kar cele zabojčke. FOTO: Janez Mužič
Sedaj je čas, da se jih najemo. FOTO: Janez Mužič
Ko drevo odvrže liste, na vejah ostanejo kot praznični okraski le še sadeži. FOTO: Carl_ning/Shutterstock
Janez Mužič
 10. 11. 2026 | 13:50
5:34
A+A-

Ko se jeseni listje na drevesih obarva v zlato in rjavo, v strunjanski dolini nastopi čas oranžnega zlata. Na drevesih, ki so že popolnoma odvrgla listje, visijo težki in sočni plodovi kakija. Videti so kot naravni novoletni okraski, le da jih namesto na smrečici najdemo na sadnih drevesih. Za Strunjančane je to prav poseben čas, za ljubitelje tega sladkega sadeža pa praznik, ki ga ne gre zamuditi. Ta konec tedna bo namreč tu že 23. Praznik kakijev, ena najbolj prepoznavnih jesenskih prireditev na slovenski obali.

23. PRAZNIK KAKIJEV bo ta konec tedna.

Na tridnevni fešti, ki jo pripravlja Turistično društvo Solinar, bodo obiskovalci lahko kupili sveže in suhe kakije, marmelade, pecivo in druge dobrote, okušali istrske jedi ter spoznali številne možnosti uporabe tega sadeža. Ne bodo manjkali niti tekmovanje za največji strunjanski kaki, pa razstava različnih sort, likovna razstava, strokovna predavanja, glasba in družabni program. Na sporedu so tudi vodeni ogledi strunjanskih solin.

Zgodba strunjanskega kakija je tesno povezana z družino Knez. Stanislav Knez je leta 1939 posadil prvo drevo kakija na tem območju. Zanj se je navdušil med služenjem v italijanski vojski, ko je na poti iz Libije na Siciliji prvič videl nasad teh nenavadnih oranžnih sadežev. Idejo je prinesel domov in z njo začel zgodbo, ki danes zaznamuje kraj. Družina Knez je bila tudi med prvimi, ki so ga začeli resneje gojiti, pozneje pa so se ji pridružili še drugi domačini.

Danes je strunjanska dolina sinonim za slovenski kaki.

Strunjan je znan predvsem po zgodnji zelenjavi, jagodah, češnjah, marelicah in breskvah. Kmetje so pridelke z barkami vozili celo na tržaško tržnico. V zadnjih desetletjih pa je prav kaki postal eden njihovih najpomembnejših zaščitnih znakov. Danes je strunjanska dolina sinonim za slovenski kaki. Praznik kakija je pomembno prispeval k temu, da je sadež postal priljubljen po vsej Sloveniji.

Sadež iz Azije

Botanično ime kakija je Diospyros kaki. Beseda Diospyros se pogosto prevaja kot hrana bogov ali božji sadež, poznamo ga tudi kot zlato jabolko. Njegova domovina je osrednja Kitajska, kjer ga gojijo že več tisočletij. Od tam se je razširil na Japonsko in v Korejo, pozneje pa še v druge dele sveta. Danes ga pridelujejo tudi v sredozemskih državah, pa v Braziliji in Kaliforniji.

Prehransko zanimiv sadež

Kaki ni samo sladek, ampak je tudi prehransko zanimiv sadež. Vsebuje prehranske vlaknine, vitamin C, betakaroten oziroma provitamin A, kalij in različne rastlinske polifenole. Vlaknine podpirajo normalno prebavo in prispevajo k občutku sitosti. Kalij pa je pomemben za delovanje mišic in živčevja ter uravnavanje krvnega tlaka. Ker vsebuje precej naravnih sladkorjev, naj bodo pri količini pozorni predvsem ljudje, ki morajo nadzorovati krvni sladkor.

Na Japonskem je še posebno cenjen in ima pomembno mesto tudi v kulturni tradiciji. Tam ga jedo svežega, sušijo in uporabljajo v številnih jedeh. Posušeni kaki je tudi priljubljena zimska poslastica, saj se med sušenjem njegov naravni sladkor skoncentrira in sadež dobi še izrazitejši okus. V nekaterih azijskih okoljih je tudi simbol jeseni, obilja in dolge tradicije. Po svetu poznamo več kot 2000 sort, za gojenje pa jih uporabljajo približno 400. Plodovi se razlikujejo po velikosti, barvi, obliki in okusu. Nekateri so ploščati in podobni paradižniku, drugi bolj podolgovati. Najbolj znani sorti pri nas sta tipo in vanilja, v prodaji pa je moč srečati tudi druge sorte.

Kot božični okraski

Kaki v naših razmerah dobro uspeva predvsem v Istri, na Vipavskem in v Goriških brdih. V ugodnih razmerah ga je moč gojiti tudi v notranjosti države, vendar je treba tam skrbneje izbrati lego. V času zimskega mirovanja prenese tudi temperature okoli minus 18 stopinj Celzija. V Strunjanu ga dodajajo rižotam, testeninam, sadnemu kruhu in celo kuskusu, ponujajo pa ga tudi ob pršutu. Iz njega nastajajo kis, žganje, vino, marmelade in sušeni prigrizki. Posebno mesto imajo tudi čokoladne dobrote s kakijem.

Posebnost kakija je njegova trpkost. Večina sort je ob obiranju še neužitno trpkih zaradi taninov, ki povzročijo značilen občutek suhosti v ustih. Takšne sadeže je treba pustiti, da se umedijo. Ko pa se meso zmehča, postane sladko, kremasto in skoraj medeno. Nekatere sorte, med njimi vanilja, lahko uživamo tudi čvrste, podobno kot jabolko. Sicer pa: kdor se bo ta vikend odpravil na Obalo, naj si vzame čas tudi za sprehod med nasadi, od koder se bo ponujal razgled na soline in na morje. Kakiji, ki jih bo nabral ali kupil, bodo doma še nekaj dni spominjali na jesenski obisk Istre.

Vsebuje prehranske vlaknine, vitamin C, provitamin A, kalij, podpira normalno prebavo in prispeva k občutku sitosti. FOTO: Jaka Ivancic
Vsebuje prehranske vlaknine, vitamin C, provitamin A, kalij, podpira normalno prebavo in prispeva k občutku sitosti. FOTO: Jaka Ivancic

Iz njega pripravljajo marmelade, pecivo, sokove in celo čokoladne dobrote. FOTO: Janez Mužič
Iz njega pripravljajo marmelade, pecivo, sokove in celo čokoladne dobrote. FOTO: Janez Mužič

Na prazniku obiskovalci najraje kupujejo sveže in domov odnesejo kar cele zabojčke. FOTO: Janez Mužič
Na prazniku obiskovalci najraje kupujejo sveže in domov odnesejo kar cele zabojčke. FOTO: Janez Mužič

Sedaj je čas, da se jih najemo. FOTO: Janez Mužič
Sedaj je čas, da se jih najemo. FOTO: Janez Mužič

Ko drevo odvrže liste, na vejah ostanejo kot praznični okraski le še sadeži. FOTO: Carl_ning/Shutterstock
Ko drevo odvrže liste, na vejah ostanejo kot praznični okraski le še sadeži. FOTO: Carl_ning/Shutterstock

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

kakijesenkulinarikaStrunjanPraznik kakijev 2026strunjanski kakiIstra
ZADNJE NOVICE
14:11
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
HRVAŠKA V ŠOKU

Po grozljivih posnetkih iz sobe 11A se je oglasil premier: Glede na to, kar sem lahko videl, gre za umor. Poglejte posnetek ...

Hrvaški premier smrt pacienta v zagrebški psihiatrični bolnišnici označil za umor.
10. 11. 2026 | 14:11
14:02
Novice  |  Slovenija
KRIMINAL IN VARNOST

Kokotova iz Bruslja s sporočilom, ki zadeva tudi Slovenijo: V ozadju so kriminalne mreže!

Poslanka in vodja poslanske skupine Resni.ca se je tokrat posvetila evropskim varnostnim vprašanjem.
10. 11. 2026 | 14:02
14:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To napako pri kiviju jeseni naredi veliko ljudi

Kivi obiramo še trd, pred mrazom pa ga je treba pravočasno pospraviti. Preverite, kako ga shraniti, da bo zdržal čim dlje.
10. 11. 2026 | 14:00
13:50
Novice  |  Slovenija
KAKI

Prav poseben čas za Strunjančane je, ko z dreves visijo oranžni zakladi (FOTO)

Strunjan bo gostil tradicionalni Praznik kakijev, ki slavi priljubljeni sadež. Njegova zgodovina v tem obmorskem kraju se je začela šele leta 1939.
Janez Mužič10. 11. 2026 | 13:50
13:48
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MURSKA SOBOTA

Ojoj, kaj je v Pomurju počel 12-letnik! Policisti so mu izmerili kar 90 km/h

O dogodku bodo policisti obvestili tudi pristojni center za socialno delo.
10. 11. 2026 | 13:48
13:05
Novice  |  Slovenija
MEDALJE

Dvanajstletni Lan ponesrečencu oskrbel krvavečo rano (FOTO)

Zato je danes prejel medaljo policije za požrtvovalnost. Med prejemniki medalj policije za hrabrost tudi občana, ki sta policistom sporočala pot pobeglega roparja.
Aleksander Brudar10. 11. 2026 | 13:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Kaj pomeni, če vas pokličejo ob treh zjutraj? (video)

NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
10. 11. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

Skrivnost dolgega življenja: kaj so odkrili pri potomcih stoletnikov?

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POSEL

Že 40 let aktivni na Dunaju

BKS Bank podjetjem ponuja finančno moč in znanje mednarodne bančne skupine, ob tem pa ohranja osebni pristop butične banke s sodobnimi digitalnimi storitvami.
2. 11. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJSKI SKLADI

Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST PODATKOV

Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Novice  |  Slovenija
INDUSTRIJSKA MOČ

»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
4. 11. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Prodaja poskočila za več kot 25 odstotkov. Kaj je skrivnost?

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
10. 11. 2026 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
MREŽA

Jug Slovenije – raj za posel?

Občina Črnomelj ponuja podjetjem več kot klasično poslovno lokacijo. S svojo lego ob slovensko-hrvaški meji, urejenim poslovnim okoljem, zgodovinskim mestnim jedrom in raznovrstno ponudbo doživetij je prostor za podjetja, ki iščejo možnosti za razvoj, povezovanje, poslovna srečanja ali neformalna druženja zaposlenih.
10. 11. 2026 | 07:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Jeste enako kot prej, kilogramov pa je vse več. Zakaj?

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

V slovenskih bolnišnicah se pripravljajo na nevaren scenarij

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ODNOSI

Združili moči z prvakom med pijačami

Povezovanje poslovanja na dveh sosednjih trgih, nova partnerstva in naložbe v učinkovitost odpirajo prostor za nadaljnjo rast.
2. 11. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEPOZITI

Kaj počne vaš denar, medtem ko čaka?

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
Novice  |  Slovenija
JEK2

»Na koncu se zna zgoditi, da bomo zadnji dinozavri« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
6. 11. 2026 | 09:25
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki