Prav poseben čas za Strunjančane je, ko z dreves visijo oranžni zakladi (FOTO)

Ko se jeseni listje na drevesih obarva v zlato in rjavo, v strunjanski dolini nastopi čas oranžnega zlata. Na drevesih, ki so že popolnoma odvrgla listje, visijo težki in sočni plodovi kakija. Videti so kot naravni novoletni okraski, le da jih namesto na smrečici najdemo na sadnih drevesih. Za Strunjančane je to prav poseben čas, za ljubitelje tega sladkega sadeža pa praznik, ki ga ne gre zamuditi. Ta konec tedna bo namreč tu že 23. Praznik kakijev, ena najbolj prepoznavnih jesenskih prireditev na slovenski obali.

23. PRAZNIK KAKIJEV bo ta konec tedna.

Na tridnevni fešti, ki jo pripravlja Turistično društvo Solinar, bodo obiskovalci lahko kupili sveže in suhe kakije, marmelade, pecivo in druge dobrote, okušali istrske jedi ter spoznali številne možnosti uporabe tega sadeža. Ne bodo manjkali niti tekmovanje za največji strunjanski kaki, pa razstava različnih sort, likovna razstava, strokovna predavanja, glasba in družabni program. Na sporedu so tudi vodeni ogledi strunjanskih solin.

Zgodba strunjanskega kakija je tesno povezana z družino Knez. Stanislav Knez je leta 1939 posadil prvo drevo kakija na tem območju. Zanj se je navdušil med služenjem v italijanski vojski, ko je na poti iz Libije na Siciliji prvič videl nasad teh nenavadnih oranžnih sadežev. Idejo je prinesel domov in z njo začel zgodbo, ki danes zaznamuje kraj. Družina Knez je bila tudi med prvimi, ki so ga začeli resneje gojiti, pozneje pa so se ji pridružili še drugi domačini.

Danes je strunjanska dolina sinonim za slovenski kaki.

Strunjan je znan predvsem po zgodnji zelenjavi, jagodah, češnjah, marelicah in breskvah. Kmetje so pridelke z barkami vozili celo na tržaško tržnico. V zadnjih desetletjih pa je prav kaki postal eden njihovih najpomembnejših zaščitnih znakov. Danes je strunjanska dolina sinonim za slovenski kaki. Praznik kakija je pomembno prispeval k temu, da je sadež postal priljubljen po vsej Sloveniji.

Sadež iz Azije

Botanično ime kakija je Diospyros kaki. Beseda Diospyros se pogosto prevaja kot hrana bogov ali božji sadež, poznamo ga tudi kot zlato jabolko. Njegova domovina je osrednja Kitajska, kjer ga gojijo že več tisočletij. Od tam se je razširil na Japonsko in v Korejo, pozneje pa še v druge dele sveta. Danes ga pridelujejo tudi v sredozemskih državah, pa v Braziliji in Kaliforniji.

Prehransko zanimiv sadež Kaki ni samo sladek, ampak je tudi prehransko zanimiv sadež. Vsebuje prehranske vlaknine, vitamin C, betakaroten oziroma provitamin A, kalij in različne rastlinske polifenole. Vlaknine podpirajo normalno prebavo in prispevajo k občutku sitosti. Kalij pa je pomemben za delovanje mišic in živčevja ter uravnavanje krvnega tlaka. Ker vsebuje precej naravnih sladkorjev, naj bodo pri količini pozorni predvsem ljudje, ki morajo nadzorovati krvni sladkor.

Na Japonskem je še posebno cenjen in ima pomembno mesto tudi v kulturni tradiciji. Tam ga jedo svežega, sušijo in uporabljajo v številnih jedeh. Posušeni kaki je tudi priljubljena zimska poslastica, saj se med sušenjem njegov naravni sladkor skoncentrira in sadež dobi še izrazitejši okus. V nekaterih azijskih okoljih je tudi simbol jeseni, obilja in dolge tradicije. Po svetu poznamo več kot 2000 sort, za gojenje pa jih uporabljajo približno 400. Plodovi se razlikujejo po velikosti, barvi, obliki in okusu. Nekateri so ploščati in podobni paradižniku, drugi bolj podolgovati. Najbolj znani sorti pri nas sta tipo in vanilja, v prodaji pa je moč srečati tudi druge sorte.

Kot božični okraski Kaki v naših razmerah dobro uspeva predvsem v Istri, na Vipavskem in v Goriških brdih. V ugodnih razmerah ga je moč gojiti tudi v notranjosti države, vendar je treba tam skrbneje izbrati lego. V času zimskega mirovanja prenese tudi temperature okoli minus 18 stopinj Celzija. V Strunjanu ga dodajajo rižotam, testeninam, sadnemu kruhu in celo kuskusu, ponujajo pa ga tudi ob pršutu. Iz njega nastajajo kis, žganje, vino, marmelade in sušeni prigrizki. Posebno mesto imajo tudi čokoladne dobrote s kakijem.

Posebnost kakija je njegova trpkost. Večina sort je ob obiranju še neužitno trpkih zaradi taninov, ki povzročijo značilen občutek suhosti v ustih. Takšne sadeže je treba pustiti, da se umedijo. Ko pa se meso zmehča, postane sladko, kremasto in skoraj medeno. Nekatere sorte, med njimi vanilja, lahko uživamo tudi čvrste, podobno kot jabolko. Sicer pa: kdor se bo ta vikend odpravil na Obalo, naj si vzame čas tudi za sprehod med nasadi, od koder se bo ponujal razgled na soline in na morje. Kakiji, ki jih bo nabral ali kupil, bodo doma še nekaj dni spominjali na jesenski obisk Istre.

Vsebuje prehranske vlaknine, vitamin C, provitamin A, kalij, podpira normalno prebavo in prispeva k občutku sitosti. FOTO: Jaka Ivancic

Iz njega pripravljajo marmelade, pecivo, sokove in celo čokoladne dobrote. FOTO: Janez Mužič

Na prazniku obiskovalci najraje kupujejo sveže in domov odnesejo kar cele zabojčke. FOTO: Janez Mužič

Sedaj je čas, da se jih najemo. FOTO: Janez Mužič