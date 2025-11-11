Prav poseben dogodek na Vranskem: Hura! Družinski dan (FOTO)

Kapljice dežja niso zmotile razigranega duha največjega jesenskega dogodka za družine v Sloveniji. Veriga trgovin z izdelki za nosečnice, dojenčke in otroke Baby Center je na poligonu AMZS varne vožnje na Vranskem organiziral dogodek Hura! Družinski dan, na katerega se je prijavilo več kot 800 družin. No, kljub dežju jih je več kot polovica (450) prišla na Vransko in preživela dan, poln radovednosti, zabave, gibanja in učenja.

Mali in veliki obiskovalci so ustvarjali v otroških delavnicah, prepevali z Alyo, plesali s Tinkaro Fortuna, navdušeno spremljali vilo Ekseno in superjunake, ter se preizkusili na poligonu varne vožnje, kjer so med drugim spoznali, kako pomembni sta pravilna izbira in uporaba otroškega avtosedeža.

Hura! Družinski dan se je izkazal za zelo uspešnega. FOTO: Jeras/baby Center

Na poligonu se je dalo spoznati, kako se pravilno namesti otroka v varnostni sedež. FOTO: JERAS/Baby Center

Pestri program so soustvarili številni partnerji, med njimi očesni center VIDIM, ki je opravljal brezplačne meritve vida in predstavljal sodobne rešitve za obvladovanje kratkovidnosti, Zavod Varna pot pa je v šotoru in na poligonu pripravil prometne delavnice.

Tudi dobrodelna nota

»Kljub slabemu vremenu je Hura! Družinski dan potekal odlično, predvsem zaradi izjemne organizacije. Otroci so se z veseljem preizkusili na poligonu s kolesi, poganjalci in skiroji, maskote pa so poskrbele za še več zabave. Zgostitev več delavnic na enem mestu je povečala občutek skupnosti in povezovanja med obiskovalci,« so poudarili v Zavodu Varna pot.

Zadovoljno je bilo staro in mlado. FOTO: JERAS/Baby Center

Baby Center je za male in velike obiskovalce pripravil zanimiv dan. FOTO: JERAS/Baby Center

Družinski dan je imel tudi dobrodelno noto, na srečelovu so zbrali 2222 evrov.

Svojo izkušnjo je delila tudi mamica Martina Švab: »Vse je bilo popolno: od aktivnosti, animacij in nasmejanih obrazov do čudovite energije, ki se je čutila povsod. Otroci so bili navdušeni nad vozili reševalcev, gasilcev in policije ter veseli bogate darilne vrečke.« Prav tako je pozitivno vzdušje pohvalila Tinkara Fortuna, ki je dodala, da sta »najbolj pomembna dobra volja in veselje, ki premagata tudi dež – obiskovalci so skupaj peli, plesali in ustvarili nepozabne spomine«.

Hura! Družinski dan je imel tudi dobrodelno noto, saj so na srečelovu zbrali 2222 evrov za Inštitut Zlata pentljica, otroci z rakom.