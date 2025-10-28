Prav posebno darilo za papeža Leona XIV. prihaja iz Slovenije

POSEBNO DARILO

Bo papež v prihodnjem letu le daroval mašo za čebelarje?

Na Polzeli so blagoslovili svečo iz čistega čebeljega voska, ki so jo skupaj izdelali tamkajšnji čebelarji in občani. Blagoslov je opravil mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl, sveča pa bo do izročitve papežu Leonu XIV. na ogled na sedežu Čebelarske zveze Slovenije na Brdu pri Lukovici. Iz tihega sveta čebel, iz srca slovenskih pokrajin, kjer ljudje z ljubeznijo skrbijo za stvarstvo, prihaja ta sveča. Slovenska in Evropska čebelarska zveza (EBA) si že dlje prizadevata, da bi papež prihodnje leto daroval mašo za vse čebelarje sveta. Prek veleposlanika Slovenije v Vatikanu Francija ...