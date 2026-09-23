Prava slovenska politična gneča v New Yorku: Janša je tam z Urško in Kajzerjem, sedaj pa še Fajon in Pahor (VIDEO)

Janez Janša je v New York prispel zaradi 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, na katerem slovensko delegacijo tudi vodi. V uradni delegaciji je z njim zunanji minister Tone Kajzer, vzporednih dogodkov pa se udeležujeta še minister za zdravje Tadej Ostrc in ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj. V New Yorku je tudi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Igor Senčar. Janša je v torek sodeloval na odprtju splošne razprave Generalne skupščine in na tradicionalnem sprejemu generalnega sekretarja OZN Antónia Guterresa za vodje delegacij. Njegov glavni nastop bo v četrtek, ko bo nagovoril Generalno skupščino, v programu pa ima tudi več bilateralnih srečanj.

Urška že na dogodku Melanie Trump

Premierja v ZDA spremlja tudi Urška Bačovnik Janša. Ta se je že udeležila dogodka ameriške prve dame Melanie Trump, ki je ob robu Generalne skupščine predstavila širitev pobude Fostering the Future Together. Pobuda povezuje države pri projektih, namenjenih otrokom, izobraževanju in uporabi novih tehnologij. Janša in soproga sta napovedana tudi na tradicionalnem sprejemu, ki ga za vodje delegacij in njihove partnerje pripravljata ameriški predsednik Donald Trump in Melania Trump. Takšni sprejemi so ob tednu Generalne skupščine predvsem priložnost za neformalne pogovore svetovnih voditeljev in njihove spremljevalce.

V New York prišla tudi Tanja Fajon

Toda uradna vladna delegacija še zdaleč ni edina slovenska politična zasedba v mestu. V New York je prišla tudi nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon. Sama se je oglasila na omrežju X in zapisala, da se je lepo vrniti v mesto, kjer je v času slovenskega članstva v Varnostnem svetu OZN preživela veliko časa. Razkrila je tudi, da je bila v New York povabljena kot govorka na dogodku na visoki ravni. Ob tem se je odzvala na navedbe, da naj bi za obisk prosila za posebne diplomatske ugodnosti. Zapisala je, da ni nikogar prosila za VIP prehod, da nima več diplomatskega potnega lista in da je v ZDA prišla na povabilo organizatorjev.

»Vesela sem, da sem povabljena kot govorka na visoki dogodek in da bom srečala mnoge kolege in prijatelje,« je med drugim zapisala.

Čez lužo tudi Borut Pahor

V New York se je odpravil tudi nekdanji predsednik republike Borut Pahor. Pahor se po koncu predsedniškega mandata še naprej intenzivno ukvarja z mednarodno politiko, predvsem prek svojega zavoda Prijatelji Zahodnega Balkana, ter redno sodeluje na mednarodnih dogodkih z nekdanjimi predsedniki, premierji in diplomati.

Prav New York mu ob tednu Generalne skupščine ni tuj. V preteklih letih je tam sodeloval na visokih srečanjih skupaj z nekdanjo britansko premierko Thereso May, nekdanjim izraelskim premierjem Ehudom Barakom, Borisom Tadićem, Kolindo Grabar Kitarović in drugimi nekdanjimi voditelji. Za letošnji obisk je Pahor prav tako sporočil, da je odpotoval v New York, vendar podrobnejših planov kaj bo tam počel še ni objavil.