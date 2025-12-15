  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOMAČA PEKA

Prava toplina doma se začne s hlebcem kruha

Dobrota je kot kruh, ko jo delimo, je nikoli ne zmanjka. Deveto državno ocenjevanje hlebcev iz krušne peči.
Sestri Zdenka in Jožefa Škrabec ob svojih izdelkih. FOTOGRAFIJE: Milan Glavonjić

Sestri Zdenka in Jožefa Škrabec ob svojih izdelkih. FOTOGRAFIJE: Milan Glavonjić

Hlebci v ravno prav razgreti krušni peči

Hlebci v ravno prav razgreti krušni peči

Kaj vse je potrebno za dober kruh, so prikazali učenci Podružnične šole Rob.

Kaj vse je potrebno za dober kruh, so prikazali učenci Podružnične šole Rob.

Žita in orodja

Žita in orodja

Tudi me bomo prihodnje leto pekle kruh, so obljubile mladenke.

Tudi me bomo prihodnje leto pekle kruh, so obljubile mladenke.

Nekatere izmed prejemnic zlatih priznaj z velikolaškim županom Matjažem Hočevarjem in Jožetom Senegačnikom

Nekatere izmed prejemnic zlatih priznaj z velikolaškim županom Matjažem Hočevarjem in Jožetom Senegačnikom

Magdalena Peterlin s kruhom, ki je prejel vseh 80 točk.

Magdalena Peterlin s kruhom, ki je prejel vseh 80 točk.

Številni obiskovalci so občudovali zlato zapečene hlebce.

Številni obiskovalci so občudovali zlato zapečene hlebce.

Z leve Zdenka Škrabec, Mirjana Arko, Dragica Ponikvar in Magdalena Peterlin.

Z leve Zdenka Škrabec, Mirjana Arko, Dragica Ponikvar in Magdalena Peterlin.

Sestri Zdenka in Jožefa Škrabec ob svojih izdelkih. FOTOGRAFIJE: Milan Glavonjić
Hlebci v ravno prav razgreti krušni peči
Kaj vse je potrebno za dober kruh, so prikazali učenci Podružnične šole Rob.
Žita in orodja
Tudi me bomo prihodnje leto pekle kruh, so obljubile mladenke.
Nekatere izmed prejemnic zlatih priznaj z velikolaškim županom Matjažem Hočevarjem in Jožetom Senegačnikom
Magdalena Peterlin s kruhom, ki je prejel vseh 80 točk.
Številni obiskovalci so občudovali zlato zapečene hlebce.
Z leve Zdenka Škrabec, Mirjana Arko, Dragica Ponikvar in Magdalena Peterlin.
Milan Glavonjić
 15. 12. 2025 | 16:45
7:04
A+A-

Prve dni decembra je v velikolaških vaseh in številnih drugih krajih po Sloveniji znova zadišalo po sveže pečenih hlebcih iz krušne peči – takšnih, kakršne so nekoč mojstrsko pekle naše babice. Posebej aromatične z zlato rjavo, hrustljavo skorjo, mehko notranjostjo, puhasto in rahlo, s porami, ki nastanejo zaradi počasnega vzhajanja, so gospodinje drugi dan prinesle na že deveto državno ocenjevanje na Rob.

Kot Miklavževo darilo

Tako pečeni kruh ima poln okus in prijetno naravno aromo, pogosto z rahlo dimljenim pridihom. Dlje zdrži svež, saj toplota krušne peči enakomerno prepoji testo. Sklepno prireditev so s kulturnim programom obogatili učenci podružnične šole z Roba in pevska skupina velikolaških upokojenk. Kot prva je zbrane nagovorila podpredsednica Zveze kmetic Slovenije Nežika Režek. Njene besede so se dotaknile vseh: »To ni le peka kruha. To je obred, ki nosi spomin naših mam in babic. Spoštovanje zemlje, darov narave in zavedanje, da se prava toplina doma začne s hlebcem kruha.«

»To je obred, ki nosi spomin naših mam in babic.«

Sestri Zdenka in Jožefa Škrabec ob svojih izdelkih. FOTOGRAFIJE: Milan Glavonjić
Sestri Zdenka in Jožefa Škrabec ob svojih izdelkih. FOTOGRAFIJE: Milan Glavonjić
Kaj vse je potrebno za dober kruh, so prikazali učenci Podružnične šole Rob.
Kaj vse je potrebno za dober kruh, so prikazali učenci Podružnične šole Rob.

Ob tem je poudarila, da takšno ohranjanje tradicije v današnjem hitrem življenjskem tempu ni samoumevno: »Vaše delo, predanost in srčnost nas vsako leto znova navdihujejo. Ko gledam vse te lepe hlebce, se zavedam, da so tudi oni svojevrstna Miklavževa darila. Nastajajo iz ljubezni, časa, ki ga namenjamo drugim, in iz topline, ki jo delimo z družino in celotno skupnostjo. Ko bodo Miklavževi koraki odmevali po vseh domovih, me spremlja misel: dobrota je kot kruh – ko jo delimo, je nikoli ne zmanjka,« je bila Nežika ponosna na tradicijo. Tudi na to, da ocenjevanje kruha vsakič pripravijo na predvečer sv. Miklavža. »Nocoj med nas prihaja dobri mož, ki nas vsako leto znova spomni, da so najlepša darila tista, ki jih ni mogoče kupiti – prijazna beseda, iskren nasmeh, trenutek pozornosti,« je Nežika, ki je bila tudi del ocenjevalne komisije, nekaj besed namenila prazničnemu dnevu, polnem čarobnosti.

Ko delimo kruh, delimo več kot hrano: spoštovanje, skupnost in mir.

Žita in orodja
Žita in orodja
Tudi me bomo prihodnje leto pekle kruh, so obljubile mladenke.
Tudi me bomo prihodnje leto pekle kruh, so obljubile mladenke.

Sol je zelo pomembna

Kruh je sad truda in potrpežljivosti. Ko delimo kruh, delimo več kot hrano – delimo spoštovanje, skupnost in mir. »Vesela sem, ko vidim pred seboj kar 30 čudovitih hlebov, ki so jih umesile pridne roke in jih spekle v krušni peči,« je povedala Magdalena Peterlin, predsednica DPŽ Velike Lašče, ki to ocenjevanje skupaj z Zvezo kmetic Slovenije pripravlja od začetka. Kar 25 hlebcev je prejelo zlato priznanje, trije so dosegli vseh 80 možnih točk (poleg Peterlinove, ki je spekla mlečni kruh, še Anja Žnidaršič in Pavla Pirnat, obe DPŽ Moravče, za peko pšeničnega polbelega), kar jih uvršča med še posebej izjemne, petim pa so podelili srebrna priznanja. »Ta teden je Zveza kmetic Slovenije, katere članice smo tudi me, praznovala 30-letnico. Imeli smo tudi okroglo mizo o ženskah na kmetiji, o njihovem socialnem statusu, psihičnem in fizičnem zdravju ter o njihovi pridnosti v družinah. Po pregovoru naj bi v hiši držale kar tri vogale, ob tem pa še pomagale, da vse skupaj uspe. Jaz dodajam – in še peč zakurijo ter spečejo najbolj dišeč in najboljši hlebček,« Magdalena ni dvomila.

25 HLEBCEV

je prejelo zlato priznanje.

Pomen ocenjevanju je dal tudi Jože Senegačnik, diplomirani pravnik, obenem računalničar, a tudi strasten pek kruha in kvašenih izdelkov. »Tako kot pri jedeh, kjer je sol pomembna, velja tudi pri kruhkih – če ni dovolj slano, se polni okus ne razvije, in potem je škoda. Zato je treba biti pri pripravi bolj natančen. Ni dovolj, da samo delamo z rokami, sestavine je treba tehtati: 20 gramov soli na kilogram moke – to je prava mera,« je Jožetov recept. Ugotavlja, da je bil morda kakšen kruh malo preveč suh, včasih je treba dodati še nekaj vode. Z več vode bo kruh mehkejši, bolj elastičen. Senegačnik je poudaril, da dobre ocene niso bile podeljene kar tako, ampak so odraz resnične kakovosti kruha. »Verjemite, da so bili hlebci res dobri. Vsi, ki so sodelovali, se lahko ponosno ozirajo na svoje delo – kakovost bo vsako leto večja,« je sklenil.

Nekatere izmed prejemnic zlatih priznaj z velikolaškim županom Matjažem Hočevarjem in Jožetom Senegačnikom
Nekatere izmed prejemnic zlatih priznaj z velikolaškim županom Matjažem Hočevarjem in Jožetom Senegačnikom
Magdalena Peterlin s kruhom, ki je prejel vseh 80 točk.
Magdalena Peterlin s kruhom, ki je prejel vseh 80 točk.

Voda za svežino

Vseh ocenjevanj doslej se je udeležila tudi Dragica Ponikvar, ki je opisala celoten postopek priprave kruha, ki se začne že mnogo prej. Najprej je treba pripraviti seme, ga posejati, počakati, da dozori, nato požeti, posušiti in omlatiti. Ko je žito pripravljeno, dobimo moko, iz katere se nadaljuje delo zamesitve testa. Poudarila je, da je ključnega pomena priprava krušne peči, saj je teh danes žal zelo malo. Zdenka Škrabec je pojasnila, da je čas pečenja kruha odvisen od temperature peči, ki jo je treba skrbno nadzorovati. »Peč ogrevamo do treh ur, pri tem pa spremljamo, kako se kruh dviguje in peče,« je povedala. Če je peč premalo topla, je kruh bled, če je preveč, se zapeče preveč. »Najboljši je kruh, ki je lepo rumen, kar pomeni, da sta testo in peč pravilno pripravljena,« je dodala. Pomembno je vrstno kurjenje: najprej bukova drva, da se segreje poden, nato drobnejša, da se segreje obod peči in se toplota enakomerno porazdeli z obeh strani. Ko je peč dovolj vroča, se kruh peče od 45 minut do dveh ur. »Če je peč prevroča ali neenakomerno ogreta, se kruh zažge. Letos pa so bili vsi izdelki robarskih gospodinj popolnoma enakomerno pečeni – od dvanajstih ni bil niti eden zažgan,« je Zdenka pohvalila sosede.

Številni obiskovalci so občudovali zlato zapečene hlebce.
Številni obiskovalci so občudovali zlato zapečene hlebce.
Z leve Zdenka Škrabec, Mirjana Arko, Dragica Ponikvar in Magdalena Peterlin.
Z leve Zdenka Škrabec, Mirjana Arko, Dragica Ponikvar in Magdalena Peterlin.

»Po novem damo v testo več vode, tako kruh ostane dlje svež. Praviloma mora vsaka gospodinja kruh večkrat speči, da bi ujela pravo temperaturo v krušni peči, ki se kuri na bukova, suha drva. Moramo ujeti pravo 'ico', kot rečemo v naših krajih. Primerno mora vzhajati. V tako pripravljeni peči se hlebci pečejo najdlje dobro uro. Močnejši, denimo iz rženega testa, lahko tudi dlje,« je razložila Milka Debeljak, tretji člen ocenjevalne komisije, svojčas predsednica DPŽ Velike Lašče. Dejala je še, da so pri ocenjevanju najbolj pozorni na videz, obliko, debelost skorje, vonj skorje in sredice, povezanost skorje s sredico … »Čeprav sem obljubil, letos žal nisem imel časa za sodelovanje, prihodnje leto pa upam, da mi bo uspelo. Ob vseh zlatih priznanjih me je zdaj že kar malo strah, kako bi se odrezal v tako močni konkurenci,« je ob podelitvi priznanj povedal velikolaški župan Matjaž Hočevar.

Več iz teme

kruhgastronomijareceptpekadomač kruh
ZADNJE NOVICE
17:10
Lifestyle  |  Praznično
KAJ ZARES POTREBUJEMO?

Kako izbrati praznične okraske in sveče, ki ne bodo neuporaben strošek po novem letu

Ne glede na to, kako mamljivi so nekateri s prazniki povezani prodajni artikli, bodo končali kot odvečna krama.
15. 12. 2025 | 17:10
17:10
Bulvar  |  Domači trači
SPOMINI

Ganljivo sporočilo Alenke Bratušek: »Draga moja Vesna … « (FOTO)

Ministrica Alenka Bratušek je znova odprla srce.
15. 12. 2025 | 17:10
17:00
Bulvar  |  Suzy
POROKA

Srečna Kim Cattrall (Suzy)

Intimna četrta poroka.
15. 12. 2025 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
PRAZNIČNO

Razkrila božične običaje

Zakonca Marjetka in Raay Vovk sta ob izdaji prve božične skladbe opisala domače vzdušje
Anita Krizmanić15. 12. 2025 | 17:00
16:45
Novice  |  Slovenija
DOMAČA PEKA

Prava toplina doma se začne s hlebcem kruha

Dobrota je kot kruh, ko jo delimo, je nikoli ne zmanjka. Deveto državno ocenjevanje hlebcev iz krušne peči.
Milan Glavonjić15. 12. 2025 | 16:45
16:39
Novice  |  Slovenija
NA HRVAŠKEM OKUŽBA

Kako verjetno je, da bomo zboleli za gobavostjo? Mateja Logar jasna glede nalezljivosti

Na NIJZ so pojasnili, da primer gobavosti na Hrvaškem ne predstavlja tveganja za skupnost, ker se bolnik zdravi, družina, ki ni okužena, pa je tudi prejela zaščito z zdravili.
15. 12. 2025 | 16:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

NASVET: Ideje za praznične sladice

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

NASVET: Ideje za praznične sladice

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

»Včasih je zrak težek samo zaradi tega, ker so v prostoru težki karakterji«

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Spol, starost in kultura postajajo del standarda. Ali so podjetja pripravljena?

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Mora nakupe za slovensko tovarno umetne inteligence odobriti ameriška vlada?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Hemoroidi

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
15. 12. 2025 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Praznično obdarovanje je lahko manj stresno, če izberemo prave rešitve

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Šokantna številka, ki je osupnila gasilce

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Praznična vina: kako izbrati pravo vino za praznično pojedino

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

To najbolj ogroža vašo spletno varnost

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Se birokracija končno poslavlja?

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki