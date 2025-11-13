Pravica do nege otroka omejena? Preverite, koliko dni vam pripada

Ena od slovenskih mamic, ki svoje misli in prepričanja delijo na instagramu, je te dni sprožila razpravo med starši, ko je svoje sledilke vprašala, ali so vedele, da je pravica do nege otroka omejena.

Objavila je izsek z letaka ZZZS, kjer je jasno zapisano: »Kako dolgo lahko traja nega?«

FOTO: Zaslonski Posnetek, Zzzs

Mnogi starši so doslej verjeli, da lahko nego bolnega otroka koristijo, kolikor dolgo je to potrebno, a pravica do nege otroka ima nekaj minimalnih omejitev, ki jih določa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Omenjena mama je objavila letak, na katerem je pisalo, da otrokovega 7. leta starosti lahko izbrani pediater ali šolski zdravnik določi nego do največ 20 koledarskih dni, po 7. letu starosti pa do največ 10 koledarskih dni. V izrednih primerih se lahko pravica sicer podaljša, o čemer odloča osebni zdravnik ali zdravstvena komisija ZZZS.

A prav ta navedba, »do največ 10 oziroma 20 koledarskih dni«, je zmedla starše, ki so menili, da gre za letno omejitev.

Ker je vprašanj postajalo vse več, smo se obrnili direktno na ZZZS. Pojasnili so nam, da so si starši določilo napačno razlagali.

Kaj je torej res?

Kot poudarjajo na zavodu, omejitev ne velja letno, ampak za posamezno obdobje bolezni, torej za posamezno, neprekinjeno nego otroka.

Pojasnilo ZZZS je tako pomirjujoče, da se meja koriščenja nega ne sešteva letno. »Meja je določena za posamezno neprekinjeno zadržanost. Če otrok ponovno zboli in je bila nega prekinjena vsaj za en dan, se število maksimalnih dni začne šteti na novo.«

To pomeni, da lahko starši ponovno koristijo nego, če otrok zboli kasneje, a v vsakem primeru znotraj omejitve 10 ali 20 dni za vsako bolezen.

Povprečno le osem dni na otroka

V praksi je trajanje nege krajše, kot bi kdo pričakoval. »Povprečno je bila za otroka, ki je potreboval nego, odobrenih 8,3 dneva,« pravijo na ZZZS.

Najpogostejši razlogi za odobritev so infekcijske in parazitarne bolezni ter obolenja dihal, torej prehladi, viroze in gripa.

Več staršev uveljavlja pravico

V zadnjih letih se je število staršev, ki uveljavljajo nego otroka, povečalo. Iz podatkov je razvidno, da je bilo Leta 2022 takšnih zavarovancev 122.185, leta 2023 nekoliko manj, 121.569, leta 2024 pa se je število povečalo na 124.453.