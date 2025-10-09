Pravica do plačevanja z gotovino bo zapisana v slovensko ustavo

Ustavna komisija državnega zbora je soglasno potrdila delovno besedilo predloga ustavnega zakona, na podlagi katerega se bo pravico do plačevanja z gotovino zapisalo v ustavo. Pobudo za dopolnitve ustave je novembra 2023 v državni zbor vložila skupina volivcev v okviru združenja Povezani smo, ki so za to pobudo zbrali 54.436 podpisov.

Ivan Jurgec, predstavnik združenja Povezani smo, pravi, da iz dneva v dan na območju Slovenije ugotavljajo nove in nove primere nakupovalnih mest, ki na različne načine onemogočajo plačevanje z gotovino, prav tako se nad omejitvami pri gotovinskem poslovanju pritožujejo številni komitenti bank. »Plačevanje z gotovino ne pomeni zgolj majhen kos papirja … pomeni tudi svobodo,« pravijo na spletni strani združenja Povezani smo, kjer so prepričani, da prinaša le elektronsko poslovanje večjo odvisnost od tehnologije in posledično tudi možnost še večjega nadzora nad ljudmi.

»Namen predloga je jasna zaščita fizične gotovine,« pravi Jurgec, ki zagovarja stališče, da gotovina nikakor ne sme izginiti iz denarnega obtoka in da ne smemo dovoliti, da bi postali brezgotovinska družba, za kar si prizadevajo nekateri. Pojem gotovina se mora vedno nanašati na denar v fizični obliki, torej na bankovce in kovance. S tem se preprečuje, da bi se v prihodnje pod pojmom gotovina začele razumeti tudi digitalne oblike denarja, kot so elektronski denar, kriptovalute ali digitalni evro, pravi Jurgec.

Na območju Slovenije marsikje onemogočajo plačevanje z gotovino.

Zato je ustavna komisija pripravila delovno besedilo predloga ustavnega zakona. Njen koordinator Igor Kaučič je povedal, da se bo z njim v ustavo dodalo nov 74. člen, v katerem bo zapisano, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do uporabe gotovine pri bančnem poslovanju in drugih oblikah pravnega prometa.

To ni v nasprotju z monetarno ureditvijo Evropske unije, daje pa suvereno ustavno podlago in napotilo slovenskemu zakonodajalcu, da povsod tam, kjer je to mogoče in primerno, zagotovi tudi dodatne možnosti uporabe gotovine v pravnem prometu, je pojasnil poročevalec strokovne skupine Miro Cerar. Gotovina je pomemben del plačilnega prometa v praksi in jo želi tudi Evropska centralna banka ohranjati ter celo spodbujati njeno uporabo, je dodal.

54.436 PODPISOV je zbralo združenje Povezani smo.

Ko bo pravica do uporabe gotovine zapisana v ustavo, bo morala biti ta možnost po njegovih besedah v največji možni in dopustni meri zagotovljena povsod tam, kjer v praksi še ni oz. ni v zadostni meri. Cerar je med drugim omenil širitev možnosti in dostopnosti gotovinskega plačevanja pred upravnimi organi, v bankah, na poštah, pri uporabi parkirišč ter plačevanju prevozov z avtobusi in vlaki.

Člani komisije so delovno besedilo predloga ustavnega zakona soglasno podprli. Ustavna kategorija pomeni jasno politično sporočilo Evropi, da se Slovenija ne namerava odreči plačevanju z gotovino ter da morajo pristojne institucije v prihodnosti ohranjati in varovati gotovinsko poslovanje, še posebno v luči modernih digitalnih sprememb, ko se napoveduje tudi uvedba digitalnega evra, je dejala Mojca Pašek Šetinc iz stranke SD. Ustavni zakon mora zdaj potrditi še državni zbor.