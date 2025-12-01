Pravica do plačevanja z gotovino zdaj tudi zapisana v ustavo

DZ je danes z 61 glasovi za in brez glasu proti potrdil odlok o razglasitvi ustavnega zakona o dopolnitvi tretjega poglavja ustave, s čimer se vanjo dodaja pravica do plačevanja z gotovino. V ustavi bo tako po novem navedeno, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do uporabe gotovine pri bančnem poslovanju in drugih oblikah pravnega prometa. V slovensko ustavo se bo v tretjem poglavju za 74. členom dodal novi 74.a člen. V njem bo zapisano, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do uporabe gotovine pri bančnem poslovanju in drugih oblikah pravnega prometa. Ustavni zakon začne veljati po današnji razglasitvi v DZ.

DZ je ustavni zakon sprejel 21. novembra. Pobudo za to je dalo združenje Povezani smo, ki je novembra 2023 v ta namen v DZ vložilo 56.267 podpisov. Kot so pojasnili v združenju, želijo jasno zaščititi fizično gotovino. Pojem gotovina se mora po njihovem prepričanju vedno nanašati na denar v fizični obliki. Za potrditev ustavnega zakona je bila potrebna dvotretjinska večina glasov vseh poslancev. Med obravnavo zakona so poslanci med drugim izpostavili pomen gotovine v kriznih razmerah in z vidika varovanja zasebnosti.