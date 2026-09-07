Pravila Slovenskih novic pri spremljanju referendumske kampanje in lokalnih volitev

Skladno z zakonodajo, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo, določamo obseg, pogoje in način dela ob referendumih in lokalnih volitvah 2026:

Uredništvo bo volilno in referendumsko kampanjo spremljalo skladno s profesionalnimi novinarskimi standardi, novinarsko etiko in uredniškim kodeksom, na neodvisen ter nepristranski način. To se nanaša tako na vsebinski vidik kot tudi na način in obseg spremljanja kampanje ter drugih, z volitvami oz. referendumom povezanih novic.

O objavah vsebin se bo uredništvo odločalo samostojno in skladno z uredniško politiko. Med merili za pojavljanje političnih akterjev v mediju uredništvo priznava interes uporabnikov oziroma bralcev ter podatke javnomnenjskih raziskav. To velja tako za frekvenco (pogostost) objav kot tudi obseg posamezne objave in umestitev objave znotraj medija.

Uredništvo nobeni politični stranki, gibanju, posamezniku ali društvu ne bo omogočilo brezplačne predstavitve ali objave promocijskih vsebin. Uredništvo bo morebitne zahtevke za popravek oziroma prikaz nasprotnih dejstev obravnavalo skladno z določili zakona o medijih. Pri tem zainteresirano javnost izrecno opozarja, da bo objava popravka zavrnjena vsem, ki bi ta institut poskušali zlorabiti za politično kampanjo, v nasprotju z določili zakona o medijih.

Medijski založnik Delo mediji d.o.o. vsem zainteresiranim pravnim in fizičnim osebam omogoča objave oglasov v vseh izdajah Dela in Slovenskih novic pod enakopravnimi pogoji, ob jasni označitvi oglasa, v skladu s cenikom in ob navedbi naročnika oglasa. Oglasne površine bodo na jasen in nedvoumen način ločene od uredniških vsebin. Za izvedbo oglaševanja je odgovoren oddelek Trženja oglasnega prostora pri Delu medijih d.o.o., Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana. Za točnost in resničnost navedb v oglasu odgovarja naročnik oglasa. Kontaktni podatki oglasnega trženja: oglasevanje@delo.si oziroma 01 4737 516.

V. d. odgovornega urednika Dela in Slovenskih novic,

Dejan Novaković