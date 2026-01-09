Pravilno kurjenje za čistejši zrak: polovica prašnih delcev pride v ozračje iz individualnih kurišč

PRESEGANJA

Kampanja o vplivih kurjave na kakovost zraka pozimi.

Izbira kuriva – suh les, briketi, peleti – ter pravilna uporaba kurilnih naprav sta ključni za zmanjševanje pozimi povečanih koncentracij prašnih delcev v zraku, pravijo na Mestni občini Novo mesto, kjer so pred prazniki zagnali ozaveščevalno kampanjo o kakovosti zraka. Z njo opozarjajo, kako pomembno je pravilno kurjenje pozimi. Občani in občanke lahko namreč tudi sami s premišljenim ravnanjem poskrbijo za boljšo kakovost zraka. Zadnje letno poročilo o kakovosti zraka za leto 2024, ki ga je Agencija RS za okolje (Arso) pripravila pred kratkim, kaže, da je bila lani onesnaženost s trdimi ...