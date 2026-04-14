Pravnik brutalno iskreno: »Veljavnost Stevanovićeve overjene izjave je ničelna, zanjo ga nihče ne more tožiti!«

»Spodaj podpisani Zoran Stevanović, predsednik stranke Resni.ca, se zavezujem, da stranka Resni.ca nikoli ne bo politično sodelovala s stranko SDS in njenim predsednikom Janezom Janšo. V kolikor bi se to zgodilo, se zavezujem, da bom v istem trenutku odstopil z vseh funkcij. Podpis: Zoran Stevanovič«

S temi besedami je 14. 10. 2021 vodja Resni.ce na upravni enoti Kranj overil svoj podpis pod izjavo. Pristojna uslužbenka je potrdila istovetnost imenovanega na podlagi osebne izkaznice. To pomeni, da Stevanović svoje izjave ni notarsko overil in ne obstaja v obliki notarsko izvršljivega zapisa. V intervjuju za Radio Slovenija je Stevanović izjavo iz leta 2021 še omilil. »Izjava je izgubila svoj pomen od momenta, ko smo bili izvoljeni v parlament, ker so nas ljudje postavili za sodelavce Janezu Janši. Mi smo poslanski kolegi, kar pomeni, da smo sodelavci«.

Pravnik: veljavnost take izjave je ničelna, zanjo ga nihče ne more tožiti

Kaj to točno pomeni? Pravnik Rajko Pirnat je za POP TV pojasnil, da je veljavnost izjave ničelna. »To ni pravna izjava. To je politična izjava. Nobene pravne zaveze ne vključuje. Nihče ga ne more tožiti na izpolnitev te obveznosti, kar pomeni, da to sploh ni pravno relevanten dokument. Kar seveda pomeni, da tudi to, da je podpis overovljen, nič ne poveča njegove pravne veljavnosti.« Notar je, tako Pirnat, zgolj potrdil, da je Stevanović to podpisal. Izjava bi imela večjo veljavo, če bi bila napisana v obliki notarskega zapisa. A Pirnat še vseeno skeptično: »Ne vidim, v kakšnih okoliščinah. To je njegova zasebna izjava«.

Overjena izjava Stevanovića iz leta 2021, da ne bo šel v koalicijo z Janezom Janšo. FOTO: Arhiv Slovenskih novic

Odzivi mešani

Javnost se na družbenih omrežjih mešano odziva na možnost vstopa Resnice v desnosredinsko vlado Janeza Janše. Mnogi pišejo, da je taki vladi treba dati priložnost, nekateri pa opozarjajo, da gre za izdajo volivcev. Eden od komentatorjev Jaka tako piše: »Volil sem Zorana Stevanovića, ker mu zaupam. Tudi če se poveže s komerkoli, mu ne bom sodil, vsaj do konca mandata. Dokler ne vidim, kaj lahko naredi ta vlada, če bo dobra, je lahko tudi z Janšo.« Uporabnik Jernej medtem opozarja: »Zaupati nekomu, ki reče: nikoli z Janšo – in to da tudi črno na belo, je kot zaupati lastni ženi, ki takoj po zaobljubi na poroki, da ti bo zvesta, še isti večer se da dol s tvojo pričo. Res zaupanja vredno.« Uporabnik Uroš pa pravi: »Pravilno. Počakati je potrebno, da se izkažejo, šele nato lahko sodimo.«

Žogico umirja tudi bralec Boštjan, ki je Stevanoviću zapisal: »Hvala za iskreno in transparentno sporočilo ter za pripravljenost, da z javnostjo delite kompleksnost odločitev, s katerimi se soočate ob vstopu v parlamentarni prostor. Razumljivo je, da se v tako polariziranem političnem okolju srečujete z nasprotujočimi si pričakovanji in pritiski različnih skupin. Prav zato je še toliko pomembneje, da ostajate zvesti svojim temeljnim načelom, programu in vrednotam, ki so vam prinesle podporo volivcev. Jasna komunikacija in doslednost pri odločitvah bosta ključni za ohranjanje zaupanja. Pozdravljam tudi poudarek, da imenovanje na funkcijo ne pomeni avtomatičnega političnega zavezništva, temveč odgovornost do institucije in njenega delovanja. Takšna razmejitev je pomembna za razumevanje političnih procesov in stabilnosti sistema. Vstop v parlament je nedvomno pomemben mejnik, ki prinaša tako priložnosti kot odgovornost. Prav je, da si vzamete čas za premišljene odločitve, saj bodo te dolgoročno vplivale tako na vašo verodostojnost kot na širše politično okolje. Želim vam premišljeno, odgovorno in transparentno delovanje tudi v prihodnje.«