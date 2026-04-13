Pravnik ostro nad Urško Klakočar Zupančič, ni mu ostala dolžna

V petek se je Urška Klakočar Zupančič, prva predsednica Državnega zbora v zgodovini samostojne Slovenije, poslovila s te pomembne funkcije, ene najpomembnejših v državi. In ne le to, kot je sporočila preko družabnih omrežij, se poslavlja tudi iz politike. »Vsem izvoljenim poslankam in poslancem želim vse dobro. Naj gre Slovenija naprej. Jaz bom ostala sama svoja. In bom ustvarjala naprej izven politike,« je zapisala dan po državnozborskih volitvah, ko je postalo jasno, da se ni uvrstila med poslance. Klakočar Zupančič je bila zadnja štiri leta mnogim trn v peti. Nekaterim ni bil po godu njen način dela in komunikacije, druge je zmotilo obnašanje v dvorani Državnega zbora, kjer je sedela na najvišjem stolčku, pa tudi izven nje. Drugi so jo oboževali, predvsem njeno neposrednost, pogum in moč. Ko je v petek ob slovesu še zadnjič nagovorila poslance, je bilo jasno videti, kdo spada v katero skupino. Ko je odhajala, jo je večina pospremila z aplavzom, medtem ko so se poslanci SDS, NSi, SLS, Fokus odločili za drugačno slovo – tišino.

Ob način njenega vodenja Državnega zbora se je te dni obregnil tudi eden od priznanih slovenskih pravnikov, ki je na nacionalni televiziji delo Urške Klakočar Zupančič označil za »ustavnopravno dno«. Diplomirala pravnica, ki je v zadnjih štirih letih očitno pridobila precej trdo kožo, pa mu ni ostala dolžna. »Včeraj je nek pravnik na RTV komentiral moje delo v Državnem zboru kot ustavnopravno dno. Kaj je s tem mislil, ne vem. Vem pa, kaj je ustava, kako se jo razlaga in kaj pravzaprav pomeni pojem ’ustavnopravno’. Če želi, ga lahko o tem poučim,« je zapisala na družabnem omrežju in z objavo požela nemalo navdušenja ter na tisoče všečkov, pod objavo so se oglasili tudi mnogi, ki bodo zdaj že bivšo predsednico državnega zbora močno pogrešali, in ji namenili kup spodbudnih besed. »Bila ste strokovna, iskrena, poštena, direktna, profesionalna in pristna. Ne ukvarjajte se z nepotrebnimi ljudmi in ne obremenjujte se z najbolj butastim stavkom na svetu ’kaj bodo pa drugi rekli’. Stala ste za svojimi načeli in argumenti, predvsem pa ste imela hrbtenico. In v moškem svetu je še vedno narobe, da ste močna zenska,« Urški Klakočar Zupančič denimo sporoča Tanja, s katero se je strinjalo na stotine drugih spletnih uporabnikov.