Pravno mnenje: Referendum o ljubljanskih parkirninah bi moral biti še vedno mogoč

Pravniki menijo, da sklep Mestnega sveta o umiku odloka nima ustrezne pravne podlage, zato odlok po njihovem mnenju še vedno velja kot sprejet akt, o katerem bi morali imeti občani možnost odločati na referendumu. Opozarjajo, da bi drugačna razlaga omogočila občinskim oblastem, da bi z enostranskim umikom odlokov preprečevale neposredno odločanje občanov.

Po oceni avtorjev pravnega mnenja bi takšna praksa pomenila poseg v ustavno zagotovljeno pravico državljanov do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. Menijo, da zakonodaja občinam ne daje možnosti, da bi po sprejetju odloka in začetku referendumskega postopka tega preprosto umaknile ter tako preprečile odločanje volivcev. Pravniki poudarjajo tudi, da je bil sklep o razpisu referenduma že objavljen v Uradnem listu, zato po njihovem mnenju referendumski postopek še vedno učinkuje. To pomeni, da se izvajanje odloka zadrži do odločitve volivcev, če bi bil referendum izveden.

Ker sklep o umiku odloka doslej še ni bil sodno presojen, avtorji pravnega mnenja predlagajo vložitev pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti na Ustavno sodišče. Po njihovem bi bila takšna odločitev pomembna ne le zaradi parkirnin, temveč tudi za prihodnje primere, ko bi občine poskušale na podoben način preprečiti referendumske postopke.

V zaključku opozarjajo, da bi odločitev Ustavnega sodišča postavila pomemben precedens za delovanje lokalnih oblasti in omejila možnost samovoljnega razlaganja zakonodaje. Kot primer prihodnjih projektov, kjer bi lahko prišlo do podobnih pravnih vprašanj, omenjajo tudi načrtovano ljubljansko sežigalnico, za katero bo občina prav tako sprejemala ustrezne odloke.