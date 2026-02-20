Pravo s poslanstvom

Beseda pravo v ljudeh pogosto vzbuja strahospoštovanje in misel, da nas čaka opravek z »birokratskimi kravatarji«. V pravu so v resnici ljudje, ki si prav tako želijo narediti svet boljši, pravičnejši in z več možnostmi za nadarjene. Žlahtna tradicija teče že vrsto let, trud pa je že obrodil izjemne sadove. V Klubu pravnikov na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je potekalo že tradicionalno srečanje Alumni kluba Fundacije Parus. Gre za sproščeno in dobronamerno druženje, ki slavi moč povezovanja in podpiranja. Fundacija Parus, ki je lani praznovala častitljivo 20-letnico, je od ustanovitve leta 2005 najuspešnejšim diplomantkam in diplomantom prava podelila že 46 štipendij za študij na najprestižnejših svetovnih univerzah.

Štipendisti Fundacije Parus so med drugim zaključili podiplomski študij na Harvard Law School, University of Cambridge, New York University School of Law in London School of Economics. Fundacija vsako leto v februarju organizira tradicionalno srečanje Alumni kluba, tedaj se srečajo aktualni in bivši štipendisti, profesorji Pravne fakultete Univerze v Ljubljani ter številni drugi uspešni pravniki in gospodarstveniki. Zgodbe o uspehih, karierni rasti, novih izkušnjah in hvaležnosti so tudi tokrat kar deževale. Alumni klub Fundacije Parus sta uvodoma nagovorila ustanovitelj fundacije, znani odvetnik Miro Senica, in njen poslovni sekretar Gal Gračanin, nato pa je sledilo sproščeno druženje z izmenjavo izkušenj med člani kluba ter podporniki.

Nekdanji štipendisti Fundacije Parus Tadeja Urbas, Tim Horvat in Hana Šerbec danes uspešno gradijo svoje kariere. FOTO: MEDIASPEED