Prazen kotliček je dokaz, da so bili vampi popolni (FOTO)

Na trgovski poti, ki je svojčas vodila med Trstom in hrvaškim Karlovcem, je v podnožju Boncarja, geografske pregrade med Dolenjsko in Notranjsko, stavbenik umestil naselje Sodražica. Suha roba piše njeno srednjeveško zgodovino, prejšnje in začetek tega stoletja zaznamujejo glasbeniki, v zadnjem času pa tudi obujanje stare tradicije v novi preobleki ter posebni dogodki. Mednje spada gastronomska posebnost, prva takšna v Sloveniji, tekmovanje v kuhanju vampov.

V kotlih brbotalo

Kot organizator se že osmič pod to podpisuje domače turistično društvo, na povabilo se vsako leto odzove vse več ekip. Tokrat jih je bilo kar 19, od Prekmurja do Primorske, dve iz Hrvaške in ena iz Srbije. Kuharji so si sami priskrbeli kotliček in pripomočke ter pribor. Tudi vse ostale potrebne sestavine, razen 2,5 kilograma kuhanih, razrezanih, ohlajenih in vakuumsko zapakiranih vampov. »Če nisi v kulinariki, te ni nikjer. To je danes prestiž. Sprva nas je vleklo, da bi v kotličku brbotal (tekmovalni) ciganski golaž, potem je naš domači kuhar namignil, dajmo vampe, saj te jedi javnosti na ogled postavljene ne kuhajo nikjer. In smo mu prisluhnili,« se spominja Jože Levstek - Čipo, nekdanji predsednik TD Sodražica.

Mladci, ki veliko obetajo, z leve: Žan Arko, Vid Petrič in Andraž Gregorič. FOTO: Milan Glavonjić

Čist okus

Mojster priprave vampovprisega na preprostost in uravnotežen okus. Njegova ekipa je pripravila vampe po tržaško, pri katerih je uporabil klasične sestavine; čebulo, majaron ali timijan, nekaj paradižnika, papriko in poper. Poudarja, da morajo biti začimbe le dodatek, ki poudari osnovni okus jedi, ne pa da ga prekrije. »Če preveč prevladuje paradižnik, česen ali kar koli drugega, jed izgubi svojo identiteto,« je dodal. Nova na tekmovanju je bila tudi domača ekipa Gasilci, ki je osvojila drugo mesto:inso povedali, da so s skupnimi močmi in dobro motivacijo, kako ne bi pred svojimi gastronomskimi navijači, dosegli odličen rezultat. Andraž je iskrivo govoril, da je v kotlu brbotala bogata vsebina: vampom so dodali papriko, korenje, vegeto, limono za svežino in kislino ter druge pritikline. Pomembno je predvsem to, da se vse sestavine dobro povežejo v enoten okus. Ob koncu je bil kotliček povsem prazen, kar so razumeli kot najboljši dokaz, da so bili vampi skuhani ravno po okusu obiskovalcev: nevtralni, a polni okusa, ne preslani ne presladki, z ustrezno gostoto in pravilno pripravljeno strukturo mesa. To je bil namig ... »Ja, ja, naslednje leto se vračamo, po zmago,« so dodali vsi trije.

Vonj po vampih, ki so bili nekoč jed revežev, v zadnjem času pa vse bolj teknejo tudi gospodi, ki je v njih prepoznala dobrodejne učinke, kot je svojčas dejala Marija Merljak, je prvič privabil tudi ekipo Športno-kulturno-turističnega društva Prešnica iz vasice blizu Kozine z okoli 220 prebivalci. »Prvič tekmujemo. Izkušnja je dobra. Sicer kuhamo druge jedi. Pri nas je znan praznik kostanja v Rodiku, sodelujemo pa tudi na Obali, denimo na Škofijah, kjer nas povabijo na različne prireditve, kot je Nonina žlica, in druge. Tako da smo kar aktivni,« je dejal Bernard Bolčič, z njim pa sta sestavine mešala in kuhalnico vihtela zakonca Daniela in Tomaž, preostali del ekipe pa je z cvetjem okrasil mizo z dobrotami. Po treh urah brbotanja v kotlih, ko so se iz njih začeli širiti omamni vonji, je strokovna komisija, ki so jo sestavljali Marjan Čampa, Gregor Hace in Omar Hussein, ocenila jedi in razglasila najboljše. Medtem pa so obiskovalci že dodobra izpraznili lonce.

»Tekmovanja smo se udeležili prvič in se je za nas steklo sanjsko,« po razglasitvi rezultatov oziroma osvojenim prvim mestom popolnega zadovoljstva ni skrival Marjan Lunder, poklicni kuhar s 30-letno delovno dobo. Podrobno je razlagal, kakšne mešanice in v kakšnem razmerju so se kuhale v njihovem kotliču. »Pri pripravi vampov je ključna uravnoteženost okusov. Odlični vampi so tisti, kjer nobena začimba ne izstopa. Okus mora ostati čist in prepoznaven, predvsem po vampih, ne po čem drugem,« je pojasnil. Po njegovih besedah je pomembno, da jed ni ne preslana ne presladka in da začimbe le poudarjajo osnovne sestavine. »Dobra kuhinja pomeni, da nič ne prevladuje. Vse mora biti na istem nivoju – tekstura, gostota in okus,« je dodal. Zmagovalna ekipa Balinarjev, v kateri sta kuhala še Franci Lesar in Miha Lovšin, bo za nagrado, tako nalaga tradicija sodraške vampijade, vampe kuhala tudi na Tržnem dnevu 7. junija.

Pa še to. Na dan, ko so dražili brbončice, je bilo skuhanih več kot 100 kilogramov vampov. Po oceni ljudske žirije so jih, glede na to, da so jih največ prodali, najbolje pripravili v ekipi Konjeniškega kluba Nova vas. »Vampijada ni le kulinarično tekmovanje, temveč predvsem priložnost za druženje. Ljudje iščejo dogodke, kjer se lahko sprostijo in povežejo. Hrana je pri tem odlična priložnost,« je dejal Evgen Zajc, novi predsednik TD Sodražica, in dodal, da je bilo skupaj skuhano več kot sto kilogramov vampov, saj je poleg tekmovalnih sopara dvigovala pokrove tudi v kotličkih domačega društva. Dogodek, ki postaja tradicionalen, znova potrjuje, da so lahko preproste jedi, kot so vampi, s pravo pripravo in družabnim vzdušjem osrednji del uspešne kulinarične prireditve in promocija kraja.

Jože Senegačnik, drugi z leve, z ekipo Veseli vampki, se redno udeležuje tekmovanja. FOTO: Milan Glavonjić

Evgen Zajc, predsednik TD Sodražica: »Tam, kjer je dobra hrana, so tudi dobri ljudje.« FOTO: Milan Glavonjić

Bojan Trdan, predsednik Smučarskega kluba Sodražica in član TD, ter Jože Levstek - Čipo, dolgoletni predsednik TD, na desni FOTO: Milan Glavonjić

Primorca Daniela in Bernard FOTO: Milan Glavonjić