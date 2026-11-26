v Arboretumu Volčji Potok so kot prvi v Sloveniji prižgali praznične lučke in odprli novo sezono večernega sprehajanja. Za praznično osvetlitev so uporabili kar 40 kilometrov svetlobnih verig, obiskovalce pa poleg novih svetlobnih postavitev čaka tudi pestro dogajanje.

Pismo želja bo odpotovalo na uradno Božičkovo pošto v Rovaniemiju na Laponsko.

Med letošnjimi posebnostmi je skupno ustvarjanje najmanj 75 metrov dolgega pisma Božičku, s katerim Arboretum napoveduje praznovanje svoje 75-letnice prihodnje leto. Najmlajšim je namenjena Božičkova vas s sedmimi hišicami, kjer jih pozdravljajo vila Marjetica, škrati in jelenčki, ob koncih tedna pa jih bo obiskal tudi Božiček. Vabita praznični sejem in Kavarna Arboretum s toplimi napitki in prazničnimi dobrotami.

Med drevesi, ob vijugastih poteh in na jezerskih gladinah žari več kot dva milijona luči.

Ko nad Arboretum pade mrak, znane sprehajalne poti dobijo povsem drugačno podobo. Med mogočnimi drevesi, ob vijugastih poteh in na jezerskih gladinah žari kar 2,300.000 lučk. »Večerni sprehod med lučkami že šesto leto zapored vabi obiskovalce vseh generacij, da upočasnijo korak, odložijo vsakdanje skrbi in si vzamejo čas drug za drugega. Je priložnost za skupne trenutke, ki nam ostanejo v lepem spominu,« je poudaril Matjaž Mastnak, direktor Arboretuma Volčji Potok. »Sprehodite se skozi praznično osvetljen park, ustavite se ob najljubših prizorih, naredite fotografijo, se pogrejte ob toplem napitku in preživite večer skupaj.« Večerni sprehod med lučkami bo mogoč vse do 10. januarja 2027.

Valček na jezeru

Letošnja posebnost je še izrazitejša povezanost svetlobnih postavitev z naravo. Izstopajo veličastni Sončni krogi, katerih navdušujoča konstrukcija iz bambusa ustvarja enega najbolj osupljivih prizorov letošnjega sprehoda. Premišljena osvetlitev sledi razgibanemu terenu, poudarja drevesa, njihove krošnje, poti in vodne površine ter znane kotičke parka spreminja v nove večerne prizore. Svetloba tako ne prekriva parka, ampak razkriva njegovo drugačno podobo. Na poti med drugim čakajo Stolp modrih draguljev, kjer se viseče lučke množijo v odsevih, Svetleča livada z dvakrat več svetlečimi cvetovi kot lani, Neskončni tunel, katerega konec ostaja skrit za ovinkom, ter Valček na jezeru z drsalci in njihovimi odsevi na vodi.

Letošnja posebnost je še izrazitejša povezanost svetlobnih postavitev z naravo.

Na jezerski gladini vas pričakajo tudi Smreke na valovih z 10 osvetljenimi drevesci, pred dvorcem žari Zlata pravljica, sprehodite se lahko skozi Sončne kroge, v kostanjevem drevoredu pa vabijo Začarane plesalke, 10 svetlobnih figur z imeni, ki jih navdihujejo planeti, zvezde, ozvezdja in mitologija. Med potjo boste odkrivali še Praznične kresničke, Svetlobno tančico, Diamantno sobo, Velike slamnate jaslice, Francoski park v praznični preobleki in številna druga lesketajoča se presenečenja. Za vsakim ovinkom je nov svetlobni prizor, drugačen pogled na park ali kotiček, ki ga podnevi morda sploh ne opazite. Pri praznični osvetlitvi je kot tehnični svetovalec sodeloval Tomaž Slapar.

Nepretrgani trak

Večerni sprehod med lučkami razkrije posebno zgodbo. Arboretum Volčji Potok bo prihodnje leto namreč praznoval 75 let, v jubilejno 2027. pa vstopajo skupaj z obiskovalci. Da bi lahko nastalo 75 metrov zapisanih želja na nepretrganem traku papirja, so izdelali napravo, ki jo je zasnoval Benjamin Štirn, pri izdelavi je sodeloval tudi Klemen Mali. Obiskovalci lahko zapišejo v pismo, kaj si želijo zase, svoje bližnje, naravo ali prihodnost. Želje bodo zbirali do 20. decembra, dva dni pozneje pa bodo pismo slovesno razgrnili in izmerili njegovo končno dolžino. Nato bo prek Pošte Slovenije odpotovalo na Laponsko, na uradno Božičkovo pošto v Rovaniemiju.

40 kilometrov svetlobnih verig so uporabili.

Večerni sprehod med lučkami ni samo ogled svetlobnih postavitev. Na dvorišču pristave ob izbranih večerih praznično vzdušje dopolnjujejo živa glasba, druženje ob ognju in praznični sejem, vsak večer pa je odprta tudi kavarna s toplimi napitki in prazničnimi dobrotami. Pogrejte se ob toplem napitku, privoščite si kaj sladkega in si podaljšajte praznični večer. V trgovinici pri vhodu v Arboretum, ki je odprta vse dni v letu, pa lahko pobrskate tudi med darilno ponudbo in izberete drobno pozornost zase ali za svoje najbližje.

Čokoladnica, kjer lahko raziščete škratov labirint. FOTO: Miha Kokole

Neskončni tunel FOTO: Miha Kokole

Kotiček pred zlatimi smrekami FOTO: Miha Kokole

Med letošnjimi novostmi so Sončni krogi. FOTO: Miha Kokole

Božičkovega kotička so najbolj veseli najmlajši. FOTO: Janez Kuhar

Želje je prvi zapisal direktor Arboretuma Matjaž Mastnak. FOTO: Janez Kuhar

Okrašena drevesa z raznobarvnimi lučkami FOTO: Janez Kuhar

Ob poti stojijo osvetljene hišice za postanek. FOTO: Janez Kuhar

Večerni sprehod med lučkami bo mogoč vsak dan, tudi ob koncih tedna in praznikih, od 20. novembra 2026 do 10. januarja 2027, med 15. in 21. uro. Praznične lučke pa se prižgejo ob 16. uri.