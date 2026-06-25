Praznični dan, vročina in začetek počitnic: danes na cesto premišljeno, pričakujte težave

Pomembno je, da vozniki predvidijo dovolj postankov za počitek, s seboj vzamejo zadostno količino tekočine ter poskrbijo za vse, kar bi utegnili potrebovati na morebitno daljši poti, so zapisali v Darsu. Pred odhodom in med vožnjo jim priporočajo redno spremljanje prometnih informacij. Opozarjajo, da je hoja po avtocesti prepovedana in smrtno nevarna. »To velja tudi za druge neprimerne aktivnosti, ki smo jim bili priča v zadnjem času,« so dodali.

V primeru izrednih dogodkov, kot so okvara vozila, prometna nesreča ali druga nevarnost, je treba vozilo čim prej zapustiti in se umakniti zunaj vozišča, na varno za varnostno ograjo. Izpostavili so tudi pomen varnostnega pasu v primeru zastoja. Vozila na skrajnem levem prometnem pasu se morajo umakniti skrajno levo (tudi čez robno črto smernega vozišča), vozila na desnem oziroma morebitnem srednjem prometnem pasu pa skrajno desno (po potrebi tudi na odstavni pas), so zapisali.

Ne pozabimo na reševalni pas

Na avtocestah s tremi prometnimi pasovi se reševalni pas ustvari med levim in srednjim prometnim pasom. Vozniki na levem pasu se umaknejo skrajno levo, vozniki na srednjem in desnem pasu pa skrajno desno. Poudarili so še, da se reševalni pas začne ustvarjati takoj, ko se promet začne ustavljati oziroma upočasnjevati, ne šele ob prihodu intervencijskih vozil. Ob tem so opozorili, da je prepovedano voziti za reševalnimi vozili ali se vključevati v koridor, namenjen njihovemu prehodu.

Da vstopamo v 'rdeče' obdobje, ko je za vsak konec tedna do začetka septembra na prometnem koledarju napovedana visoka gostota prometa, so izpostavili tudi na Agenciji za varnost prometa. Danes se tako začenja nacionalna preventivna akcija Varno v poletje/Ustvarite reševalni pas, ki bo potekala do konca avgusta. Z njo med šolskimi počitnicami agencija v sodelovanju s policijo in drugimi deležniki opozarja na ključne nevarnosti, ki prežijo na udeležence v prometu.

Na dve prometno najbolj obremenjeni soboti, 11. julija in 8. avgusta, bo agencija na avtocestnih počivališčih delila brezplačno vodo ter napotke za varno vožnjo, kot so pravilno pripenjanje z varnostnim pasom, vzpostavitev reševalnega pasu, osredotočenost in ustrezno psihofizično stanje.

»Poletje prinaša več potovanj, gostejši promet in številne poti na dopust, zato je prav v tem času odgovornost vsakega udeleženca v prometu še posebej pomembna. Letos žal beležimo poslabšanje prometnovarnostnih razmer, zato voznike pozivamo, naj za volan sedejo spočiti, trezni in zbrani,« je dejala direktorica agencije Saša Jevšnik Kafol.