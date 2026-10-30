Praznični konec tedna bo prometno obremenjen, kje pričakovati največ gneče?

Pred nami so praznični dnevi, ki bodo tudi letos vplivali na prometne razmere na slovenskih cestah. Zaradi dneva reformacije in dneva spomina na mrtve se bodo številni odpravili na obisk sorodnikov, na pokopališča ali na krajši oddih, zato je v prihodnjih dneh pričakovati povečan promet. Največ gneče bo predvidoma v okolici pokopališč, kjer bodo parkirišča hitro zasedena, promet pa bo zaradi večjega števila obiskovalcev in pešcev ponekod upočasnjen.

Promet bo bolj obremenjen tudi na glavnih cestnih povezavah, predvsem ob začetku in koncu prazničnega obdobja. Vozniki naj računajo na daljše potovalne čase, možnost zastojev in večjo gostoto prometa. Posebno pozornost naj namenijo tudi pešcem, ki jih bo v okolici pokopališč v teh dneh več kot običajno.

V soboto, 31. oktobra, ko v Sloveniji praznujemo dan reformacije, bo za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, veljala omejitev prometa med 8. in 22. uro. V nedeljo, 1. novembra, na dan spomina na mrtve, bo praznik tudi v več drugih evropskih državah, med drugim na Hrvaškem, Madžarskem, v Avstriji, Italiji ter večjem delu Nemčije in delu Švice. Zaradi prazničnih omejitev je čez konec tedna pričakovati manj tovornega prometa, pred začetkom praznikov in po njihovem koncu pa se bo število tovornih vozil na cestah znova povečalo.

V ponedeljek, 2. novembra, je pričakovati večjo gostoto prometa in običajne prometne konice, predvsem zaradi vračanja s prazničnih poti ter povečanega števila tovornih vozil.

Vozniki naj načrtujejo pot in spremljajo prometne informacije

Voznikom svetujemo, da se na pot odpravijo pravočasno, spremljajo aktualne prometne informacije na portalu Promet.si in upoštevajo prometno signalizacijo. Posebna previdnost je potrebna v bližini pokopališč, kjer se lahko prometne razmere hitro spreminjajo, pešci pa so zaradi večjega števila obiskovalcev pogostejši. Ne glede na izbrano pot in prometne razmere velja priporočilo, da si vozniki med daljšimi vožnjami vzamejo čas za postanke ter ostanejo strpni in previdni. V prazničnih dneh naj bo na prvem mestu varnost vseh udeležencev v prometu.

Za volan brez mask in alkohola

Ker se bliža tudi noč čarovnic, voznike opozarjajo, naj za volan nikar ne sedejo z maskami. Zakon o pravilih cestnega prometa namreč v 35. členu določa, da med vožnjo ni dovoljeno uporabljati opreme ali naprav, ki bi lahko ovirale voznikovo vidno ali slušno zaznavanje oziroma zmanjšale njegovo sposobnost obvladovanja vozila. Med takšno opremo sodijo tudi maske, ki omejujejo vidno polje. Za kršitev je predpisana globa v višini 250 evrov in tri kazenske točke. Vozniki naj se zato za volan usedejo brez mask in seveda brez vpliva alkohola. Tudi obiskovalci prazničnih prireditev naj poskrbijo za svojo varnost, hkrati pa pazijo na osebne predmete in svoje imetje.