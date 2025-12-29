Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

To lepo tradicijo nekatera slovenska podjetja še danes ohranjajo. Med njimi je tudi Lidl Slovenija, kjer so za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok že enajsto leto zapored pripravili tradicionalno božično predstavo. Lidlovo »božičkovanje« je le ena od ugodnosti, s katerimi podjetje razveseljuje zaposlene in njihove družine.

Z letošnjo praznično predstavo so v Lidlu Slovenija nadaljevali svojo dolgoletno prakso ustvarjanja doživetij, ki presegajo delovno okolje ter krepijo povezanost z zaposlenimi in njihovimi družinami. »To sem doživljal, ko sem bil majhen, pred 30 leti. Zdaj pa to doživljajo moji otroci. Meni to veliko pomeni,« je povedal partner zaposlene v Lidlu Slovenija.

Ker so zaposleni Lidla Slovenija razpršeni na več kot 70 lokacijah po vsej Sloveniji, praznično predstavo organizirajo v dveh slovenskih krajih, s čimer družinam, ki se vsako leto znova veselijo tega dogodka, olajšajo dostopnost.

Otroci (do 12. leta starosti) Lidlovih zaposlenih vsako leto prejmejo tudi simbolična darila, s katerimi podjetje polepša praznične dni in prispeva k nepozabnemu božičnemu doživetju najmlajših. Letos je podjetje obdarilo kar 1400 otrok.

Otroke so zabavali Trkaj z Repki, Božiček in Zdravko Lidl

FOTO: Lidl Slovenija

Za otroke in njihove starše vsako leto pripravijo zanimiv program. Letos je denimo na obeh dogodkih po nekaj letih spet nastopil Trkaj s svojimi Repki, ki je v ospredje postavil vrednote, s katerimi v tem času še posebej pristno ustvarjamo praznično veselje. »Vedno si želimo ustvariti nekaj več – ne le glasbo in kuliso, ampak prostor, kjer otroci sodelujejo in razmišljajo. Želim si, da razumejo, kdo so dobri možje in kaj pomenijo, hkrati pa ohranjajo skromnost. Prava darila so v nas: dobrota, veselje in radovednost,« je po nastopu za otroke Lidlovih zaposlenih v Mariboru povedal Trkaj, lidlovka Kaja pa je dodala: »Bili smo že na prvi Trkajevi predstavi in je res super. Zna zaigrati na čustva, nagovoriti otroke in potegniti tudi starše. Ko imaš družino, ti je ta na prvem mestu – tak dogodek, ki ga omogoča podjetje, je zato zelo dragocen.«

Otroke sta na predstavi razveselila tudi Božiček in Zdravko Lidl, priljubljeni zeleni srček, znan kot Lidlova maskota ozaveščenega prehranjevanja in gibanja, ki je poskrbel za sveže prigrizke.

Decembra so v Lidlu Slovenija poleg božičkovanja za otroke pripravili še številna druga presenečenja za zaposlene. Poleg zimskega regresa in nagrade za poslovno uspešnost so se zaposleni razveselili tudi novoletnih druženj ekip, sladkih prazničnih presenečenj za ekipe in simboličnih daril.

Družini prijazno in skrbno delovno okolje

V Lidlu Slovenija sicer s številnimi ukrepi podpirajo ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem. Podjetje je nosilec polnega certifikata Družini prijazno podjetje, kar potrjuje njihovo zavezanost ustvarjanju ukrepov, ki so prijazni za družine. Druženje ob božičnih predstavah je eden od najbolj priljubljenih ukrepov za zaposlene in njihove družine.

Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija