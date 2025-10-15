  • Delo d.o.o.
PETDESETLETNICA OBSTOJA

Praznik podeželskih žena: 50 let druženja, znanja in kmečke tradicije

Društvo podeželskih žena Gornja Radgona slavi 50-letnico obstoja. Najbolj znano je po pomembni prireditvi Dan žetve v Spodnji Ščavnici.
Oste Bakal
 15. 10. 2025 | 12:55
4:36
Društvo podeželskih žena (DPŽ) Gornja Radgona je tudi uradno zaznamovalo 50 let obstoja in uspešnega delovanja. Ženske in dekleta s tega območja so se pred pol stoletja začele v tej obliki družiti na pobudo moških iz Kmetijske zadruge Radgona.

Prvič so se srečale 8. marca 1975 ob dnevu žena; že od začetka je bilo društvo zelo aktivno, organiziralo je občne zbore in izlete, kar je ženskam s podeželja v tistem času, ko še niso imele toliko možnosti iti kam z domače kmetije, zares veliko pomenilo. In tako je tudi danes, praznovanje jubileja pa so umestile v jesen, ko praznuje tudi radgonska občina. DPŽ Radgona, ki trenutno šteje 130 članic, je praznovalo v dvorani Pomurskega sejma v Gornji Radgoni, kjer je bilo, kot se za tako okroglo obletnico spodobi, nadvse veličastno.

130 ČLANIC

šteje DPŽ Gornja Radgona.

Nekdanji predsednici društva Jožica Jančar (skrajno levo) in Angela Rakuša (povsem desno), na sredini je Vesna Bratuša, zdajšnja predsednica FOTOGRAFIJE: Ludvik Kramberger
Nekdanji predsednici društva Jožica Jančar (skrajno levo) in Angela Rakuša (povsem desno), na sredini je Vesna Bratuša, zdajšnja predsednica FOTOGRAFIJE: Ludvik Kramberger
Praznovanje se je začelo z nastopom pevske vokalne skupine Violinke, otrok iz Vrtca Manka Golarja, ki so z vzgojiteljicami popestrili to veličastno prireditev. Svoj del kulturnega programa je s petjem prispeval voditelj prireditve Franci Podbrežnik. Kot je navada, je imela prvo besedo predsednica društva Vesna Bratuša iz Negove, ki ga vodi že desetletje. »Ne morem verjeti, koliko se vas je odzvalo,« je bila vzhičena ob pogledu na množico ljudi. »Tudi to kaže, da je naše delovanje dobro.«

Spodbuda mlajšim

Kot je povedala, je njihov namen vsa ta leta, da se kmečke ženske in dekleta srečujejo in tudi izobražujejo. V ta namen v društvu pripravljajo razna predavanja in strokovne ekskurzije, tečaje ročnih del in še kaj. Njihova vsakoletna folklorno obarvana prireditev Dan žetve v Spodnji Ščavnici poteka neprekinjeno že 40 let. Pobudo zanjo je podal že pokojni referent KZ Radgona Franc Erlih, več kot 20 let sta jo vodila Dušan Zagorc in Peter Cvetkovič. Na Dnevu žetve je večkrat sodelovala tudi danes 85-letna Marija Micika Tanacek, ki je s svojo spretnostjo osvajala številna prva mesta na domačem tekmovanju in drugih podobnih prireditvah, ki jih prirejajo sosednja društva. Njeno pomembno poslanstvo je bilo tudi spodbuda mladim žanjicam.

Članice društva negujejo kmečko tradicijo priprave domače hrane, kot so jo gospodinje v preteklosti pripravljale na podeželju. S svojimi dobrotami se vsako leto predstavijo na posebni razstavi, ki jo pripravijo v vaško-gasilskem domu v Spodnji Ščavnici.

»To društvo je naredilo resnično veliko na področju ohranjanja slovenske kmečke tradicije, s tem pa tudi slovenskega jezika.«

Kmečke ženske so dočakale svoje srečanje z abrahamom
Kmečke ženske so dočakale svoje srečanje z abrahamom

Ohranjajo tradicijo

Prejemnica priznanja Vesna Bratuša nadaljuje pot ozaveščanja mladih s kmečkim izročilom.
Prejemnica priznanja Vesna Bratuša nadaljuje pot ozaveščanja mladih s kmečkim izročilom.
Na proslavi je spregovorila tudi predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule: »To društvo je naredilo resnično veliko na področju ohranjanja slovenske kmečke tradicije, s tem pa tudi slovenskega jezika. Čestitam vam, da ste tako dolgo vztrajale in v svoje vrste vključevale vedno mlajše članice, ki skrbijo, da društvo še naprej tako dobro deluje.«

Kakor je ob vsaki okrogli obletnici navada, društvo izroča zaslužnem članom, pa tudi tistim, ki jim pomagajo z nasveti ali sponzorstvom, priznanja in zahvale: posebne zahvale so bile deležne vse dosedanje predsednice, ki še živijo. Prireditev so zaključili s prijetnim druženjem in pogostitvijo, za kar je poskrbela Turistična kmetija Benko iz Spodnje Ščavnice.

Mnogi povabljeni gostje so se skupaj s članicami veselo spominjali začetkov in se sprehodili skozi čas. Srečali so se ljudje, ki jih je vsa leta povezovalo prav društvo. Starejše članice so pripovedovale zanimive dogodivščine iz časov nastanka, mlajše pa so se spominjale dni, ko so se vključile v društvo, vseh srečanj, izletov, druženj.

»DPŽ Gornja Radgona je dokaz, da je nekomu še vedno mar, da se ohranja kulturna dediščina.«

DPŽ Gornja Radgona je dokaz, da je nekomu še vedno mar, da se ohranja kulturna dediščina, da se kmečko izročilo prenaša iz roda v rod. Dokaz, da to počnejo zelo dobro, so tudi številna priznanja in pohvale, ki so jih že in jih še bodo prejele ob različnih dogodkih. Ženske iz DPŽ se namreč na vsa srečanja in povabila, pogostitve ali tekmovanja, vselej rade odzovejo.

 

