Praznik potice in folklore: Lancova vas navdušila obiskovalce (FOTO)

Kot že vrsto let so za praznik Občine Videm v Lancovi vasi tudi letos pripravili veličastno razstavo z naslovom Praznik na vasi v Lancovi vasi. In tudi tokrat so bile v osredju kraljice sladic – slovenske potice. Na dogodku, ki so ga zgledno pripravile članice Društva podeželskih žena in deklet (DPŽD) Lancova vas, povezovala pa ga je Bojana Mlakar, so v kulturnem programu nastopile otroška folklorna skupina, odrasla folklorna skupina in pevke ljudskih pesmi iz Lancove vasi, poleg njih pa ljudski godci Veseli Pruhovčani iz Spodnje Savinjske doline.

Med gosti so pozdravili priznano pravnico Vlasto Nussdorfer, ki je svojo bogato poklicno pot več kot tri desetletja gradila v državnem tožilstvu, predvsem pa humanitarko, dolgoletno zagovornico človekovih pravic in veliko ljubiteljico kulturne dediščine Vlasto Nussdorfer. Med gosti so bili ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu ter tudi članica domačega društva Suzana Lep Šimenko, župan Občine Videm Brane Kolednik, občinska svetnica Vesna Vinko, občinska svetnika Žiga Škrabl in Matjaž Klasinc, predsednik KS Lancova vas Miran Podgoršek, pater Klemen Slapšak iz župnije sv. Vida, predstavniki prijateljskih društev in aktivov žena iz videmske občine in od drugod, posebej pa so pozdravili dolgoletno državno tožilko in nekdanjo varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer.

2019. JE BILA

prva razstava.

Po recepturi njihovih babic

V Halozah so imeli prazniki že od nekdaj pomembno vlogo v življenju ljudi. Kot je dejala povezovalka programa Bojana Mlakar, lahko korenine številnih praznovanj iščemo v povezavi z naravo in letnimi časi. »Stalna spremljevalka večine slovenskih tradicionalnih praznikov pa je vsekakor potica, naša največja slovenska kulinarična posebnost!« Na praznični dan se je tudi plesalo. »FD Lancova vas že vrsto let ohranja in predstavlja izbor ljudskih plesov, pesmi, iger in običajev iz vasi in okolice, na kar smo še posebno ponosni,« je poudarila Mlakarjeva.

Seveda tudi tokrat ni manjkalo žive glasbe in domačih kulturnih skupin.

Razstavo, ki so jo poimenovali Praznik na vasi v Lancovi vasi, je zasnovala predsednica DPŽD Lancova vas Jožica Maroh. V sosednjih društvih so znani po domačih rezancih, peki jabolčnega štrudlja, pripravi praženega krompirja, zato je v Lancovi vasi pred osmimi leti na razstavi prvič zadišalo po domačih poticah. V Lancovi vasi namreč ni praznika brez domače potice – ne glede na letni čas. Zagotovo je najbolj znana in priljubljena orehova z rozinami. Pridne gospodinje iz Lancove vasi so postavile na ogled in v pokušnjo več kot 70 slanih in sladkih potic. Spekle so jih po receptih njihovih babic, lotile pa so se tudi potic sodobnega časa – z netradicionalnimi nadevi.

Zanje je potica največja slovenska kulinarična posebnost, ne glede na letni čas.

Unikatna trobojnica

V vseh letih delovanja DPŽD Lancova vas so bila poleg kuharskih tečajev v ospredju tudi ročna dela. Že ob ustanovitvi društva leta 2003 so se članice ob večerih zbirale enkrat na teden ter skupaj kvačkale, pletle in vezle. Tem srečanjem so nato dodale še praznične delavnice, ko so ob božiču in veliki noči nastajali unikatni izdelki, ki so jih postavile na ogled na razstavah ali z njimi okrasile svoje domove. Pred približno desetletjem so članice medse povabile tudi priznana mentorja ​Zvonka in Vereno Mikša iz Dornave in odtlej se lahko pohvalijo s še bolj domiselnimi izdelki in neverjetno ustvarjalno vnemo.

V izdelavo najrazličnejših izdelkov so vložile skupno več kot 1700 ur prostovoljnega dela. Leta 2021, ko je naša domovina praznovala 30. rojstni dan, pa so se še posebno izkazale. Pod mentorstvom Zvonka in Verene so namreč izdelale unikatno slovensko zastavo, sestavljeno iz 600 nageljnov iz krep papirja – v poklon domovini in občini.