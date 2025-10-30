  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
JESENSKI ČAS

Praznik prihoda temnejših mesecev (FOTO)

Pri nas nismo imeli tradicije noči čarovnic. V teh dneh so se naši predniki spraševali o duhovih in temnem delu leta.
Halloween ni naš običaj. FOTOGRAFIJE: Primož Hieng

Halloween ni naš običaj. FOTOGRAFIJE: Primož Hieng

Izrezljana in okrašena buča

Izrezljana in okrašena buča

Strašilo z izrezljano bučo

Strašilo z izrezljano bučo

Duhci v strašljivem gozdu

Duhci v strašljivem gozdu

Buče so lepše, če jih dopolnimo s svečo.

Buče so lepše, če jih dopolnimo s svečo.

Halloween ni naš običaj. FOTOGRAFIJE: Primož Hieng
Izrezljana in okrašena buča
Strašilo z izrezljano bučo
Duhci v strašljivem gozdu
Buče so lepše, če jih dopolnimo s svečo.
Primož Hieng
 30. 10. 2025 | 09:10
3:59
A+A-

Noč čarovnic (znana tudi po angleškem izrazu Halloween) je praznik, ki ga predvsem v zahodnem svetu zaznamujejo v noči na 1. november. Slavijo ga predvsem v angleško govorečem svetu, denimo na Irskem, v ZDA, Kanadi, Združenem kraljestvu, Avstraliji in na Novi Zelandiji.

S katoliškim praznikom vseh svetih nima nobene povezave oziroma si je zaradi izvora iz predkrščanskih keltskih obredov celo v nasprotju. V omenjenih državah se po običaju otroci preoblečejo v različne kostume (po navadi čarovnice in pošasti) in hodijo od vrat do vrat, kjer prosijo za sladkarije. Zelo priljubljen običaj za noč čarovnic je izrezovanje buč, v katere se potem vstavi sveča.

Izrezljana in okrašena buča
Izrezljana in okrašena buča

Noč čarovnic spada med praznike, ki smo jih uvozili iz zahodnega sveta, podobno kot valentinovo (14. februar). Res je, 31. oktober v Sloveniji ni povezan s kakšno globoko zakoreninjeno, avtohtono tradicijo. Čeprav se noč čarovnic v zadnjih letih vse bolj uveljavlja, pa ni tradicije, ki bi bila specifično slovenska in bi bila povezana s tem datumom. Pogledali smo še v knjigo etnologa dr. Nika Kureta Praznično leto Slovencev, ki v zvezi z 31. oktobrom omenja zgolj god sv. Volbenka oziroma Bolfenka.

31. 10. GODUJE sv. Bolfenk.

Obhodi in kresovi

Vendar imamo nekaj drugih običajev in praznikov, ki se dogajajo v tem času, predvsem v povezavi z duhovno dimenzijo tega obdobja. Tak je dan spomina na mrtve (1. november). To je bolj pomemben praznik v Sloveniji, povezan s 1. novembrom, ko mnogi obiščejo grobove svojih preminulih, prižgejo sveče in pripravijo cvetje. Na ta dan se spominjamo pokojnih, in tudi 31. oktober je nekako v tem duhovnem ozračju, ko se pripravimo na praznovanje.

Strašilo z izrezljano bučo
Strašilo z izrezljano bučo

Zadnji oktobrski dan je povezan z nekaterimi starimi običaji. V nekaterih slovenskih vaseh so na noč pred 1. novembrom potekali različni strašljivi običaji, kot so obhodi in kresovi, vendar so ti bolj povezani s čarovnicami, vražami in duhovnimi svetovi kot z modernim Halloweenom. To ni bila tradicija noči čarovnic, ampak bolj čas, ko so se ljudje spraševali o duhovih in temnem delu leta. Čeprav Halloweena pri nas nismo praznovali, pa so v preteklosti v Sloveniji, predvsem na Primorskem, v tem času prižigali kresove in ogenj. To so pogosto povezovali z različnimi kmečkimi običaji in spodbujali zbliževanje ljudi, predvsem mladino, pred začetkom hladnejših in temnejših mesecev.

Duhci v strašljivem gozdu
Duhci v strašljivem gozdu

Čeprav ni globoke slovenske tradicije, ki bi zajemala Halloween kot tak, je ta čas, 31. oktober in 1. november, bil in je še vedno pomemben del slovenske kulturne dediščine, le da bolj na področju duhovnosti, spomina na mrtve in obredov, ki so povezani z duhovnim svetom. Komercialno zanimiv praznik noči čarovnic je z leti tako prerasel v svetovno, več milijard dolarjev vredno industrijo.

Ne buč, dolbli so repo, peso, krompir

S prihodom Rimljanov je dan mrtvih dobil stalen datum. V noči pred tem dnem je po starem rimskem verovanju črni bog lova Samain prevzel oblast nad svetom, ubil boga Sonca in odpeljal boginjo vegetacije v podzemlje, kjer je morala ostati do prihodnje pomladi in bdeti nad mirujočimi semeni, živalmi, ki spijo, in dušami umrlih. V tej noči so se simbolično ugasnila vsa ognjišča. Verovali so, da mrtvi poslednjič pridejo na njihov svet, zato so jim na pragih svojih hiš nastavljali hrano. Nekateri so celo v ta namen izdolbli repo, peso ali krompir ter vanje vstavili gorečo svečo, češ da bi tako pregnali grešne duše, a dobrim pokazali pot do njihovih hiš. Buča je za izrezovanje postala popularna šele v 16. stoletju v Ameriki, kasneje pa po vsem svetu.

Več iz teme

noč čarovnichalloweenSlovenijapraznikjesen
ZADNJE NOVICE
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ODPORNOST

To jesen podprite svoje zdravje (Suzy)

Jesenski dnevi nas razveseljujejo z barvitimi prizori, hkrati prinašajo več virusnih obolenj. Kratki dnevi, manj sonca in spremembe temperature lahko vplivajo na naše počutje, energijo in imunski sistem. Kako torej poskrbeti, da bomo jesen preživeli vitalni in zdravi?
30. 10. 2025 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
VSE ZAMAN

Izigrana Kate Middleton: po vseh letih, ko se je trudila za ugled kraljeve družine …

Kate Middleton naj bi bila pretresena zaradi dejanj princa Andrewa.
30. 10. 2025 | 09:00
08:58
Novice  |  Kronika  |  Doma
POŠKODOVAL DVA POLICISTA

Na Viču v Ljubljani bežal pred policijo, v katero še namenoma trčil, zraven tudi otrok

Med vožnjo je nenadoma zavrl, zapeljal vzvratno in trčil v policijsko vozilo.
30. 10. 2025 | 08:58
08:39
Novice  |  Svet
MOSKVA

Putinova zvesta lepotica: kdo je Jana Lantratova, nova zvezda Kremlja? (VIDEO)

Njeno lojalnost Kremlju pa je opazil tudi Zahod.
30. 10. 2025 | 08:39
08:34
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PO LOČITVI NE HITITE

Ste se ločili? Ti nasveti vam lahko koristijo

Razmislite, kaj si zares želite, in vzpostavite stik sami s seboj. Zdrave meje niso zid, ampak kompas, ki vodi v boljše odnose.
30. 10. 2025 | 08:34
08:25
Novice  |  Slovenija
CENE ENERGENTOV

Elektrika in plin v Sloveniji rekordno poceni: znano tudi, kdo v Evropi plača največ

Medtem ko Nemci in Irci še naprej plačujejo več kot trikrat več za energijo kot Madžari in Slovenci, pri nas kaže, da so ukrepi za stabilizacijo trga delovali.
30. 10. 2025 | 08:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki