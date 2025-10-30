Praznik prihoda temnejših mesecev (FOTO)

Noč čarovnic (znana tudi po angleškem izrazu Halloween) je praznik, ki ga predvsem v zahodnem svetu zaznamujejo v noči na 1. november. Slavijo ga predvsem v angleško govorečem svetu, denimo na Irskem, v ZDA, Kanadi, Združenem kraljestvu, Avstraliji in na Novi Zelandiji.

S katoliškim praznikom vseh svetih nima nobene povezave oziroma si je zaradi izvora iz predkrščanskih keltskih obredov celo v nasprotju. V omenjenih državah se po običaju otroci preoblečejo v različne kostume (po navadi čarovnice in pošasti) in hodijo od vrat do vrat, kjer prosijo za sladkarije. Zelo priljubljen običaj za noč čarovnic je izrezovanje buč, v katere se potem vstavi sveča.

Izrezljana in okrašena buča

Noč čarovnic spada med praznike, ki smo jih uvozili iz zahodnega sveta, podobno kot valentinovo (14. februar). Res je, 31. oktober v Sloveniji ni povezan s kakšno globoko zakoreninjeno, avtohtono tradicijo. Čeprav se noč čarovnic v zadnjih letih vse bolj uveljavlja, pa ni tradicije, ki bi bila specifično slovenska in bi bila povezana s tem datumom. Pogledali smo še v knjigo etnologa dr. Nika Kureta Praznično leto Slovencev, ki v zvezi z 31. oktobrom omenja zgolj god sv. Volbenka oziroma Bolfenka.

31. 10. GODUJE sv. Bolfenk.

Obhodi in kresovi

Vendar imamo nekaj drugih običajev in praznikov, ki se dogajajo v tem času, predvsem v povezavi z duhovno dimenzijo tega obdobja. Tak je dan spomina na mrtve (1. november). To je bolj pomemben praznik v Sloveniji, povezan s 1. novembrom, ko mnogi obiščejo grobove svojih preminulih, prižgejo sveče in pripravijo cvetje. Na ta dan se spominjamo pokojnih, in tudi 31. oktober je nekako v tem duhovnem ozračju, ko se pripravimo na praznovanje.

Strašilo z izrezljano bučo

Zadnji oktobrski dan je povezan z nekaterimi starimi običaji. V nekaterih slovenskih vaseh so na noč pred 1. novembrom potekali različni strašljivi običaji, kot so obhodi in kresovi, vendar so ti bolj povezani s čarovnicami, vražami in duhovnimi svetovi kot z modernim Halloweenom. To ni bila tradicija noči čarovnic, ampak bolj čas, ko so se ljudje spraševali o duhovih in temnem delu leta. Čeprav Halloweena pri nas nismo praznovali, pa so v preteklosti v Sloveniji, predvsem na Primorskem, v tem času prižigali kresove in ogenj. To so pogosto povezovali z različnimi kmečkimi običaji in spodbujali zbliževanje ljudi, predvsem mladino, pred začetkom hladnejših in temnejših mesecev.

Duhci v strašljivem gozdu

Čeprav ni globoke slovenske tradicije, ki bi zajemala Halloween kot tak, je ta čas, 31. oktober in 1. november, bil in je še vedno pomemben del slovenske kulturne dediščine, le da bolj na področju duhovnosti, spomina na mrtve in obredov, ki so povezani z duhovnim svetom. Komercialno zanimiv praznik noči čarovnic je z leti tako prerasel v svetovno, več milijard dolarjev vredno industrijo.