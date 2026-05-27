Praznik slovenskega podeželja: pri nas zlepa ne bo zmanjkalo kakovostnih in zdravih živil (FOTO)

Tudi tokrat je najstarejše slovensko mesto dihalo v ritmu Festivala Dobrote slovenskih kmetij, ki je bil poln domačih okusov, srčnih zgodb in ljudi, ki s predanim delom ohranjajo slovensko podeželje. Spet so nastajale posebne vezi med pridelovalci in potrošniki, med tradicijo in prihodnostjo. Vsak kruh, vsak kozarec medu, vsaka kapljica olja in vsak domač izdelek nosijo zgodbo slovenskih rok, znanja in ljubezni do zemlje. Teh dobrot je bilo kar 855.

Da je bilo res okusno, so potrdili tudi rezultati ocenjenih izdelkov, ki so bili prijavljeni na 37. ocenjevanju v sklopu festivala. V minoritskem samostanu, kjer se je vse skupaj dogajalo, je velika večina ocenjenih vzorcev prejela vrhunske ocene, to pa je bila tudi splošna ocena tisoče obiskovalcev, ki so imeli možnost videti in okusiti vse nagrajene izdelke.

Največ izdelkov je bilo iz skupine pekovskih.

Bogata tržnica

Ocenjevanje živilskih izdelkov je potekalo v več sklopih, saj so bili izdelki razvrščeni v 17 skupin. Ocenjevanja so potekala od začetka februarja do sredine maja, ko je dogajanje doseglo vrhunec s festivalom. Vsak izdelek je tako ocenjen z ocenami vsaj treh ocenjevalcev, kar omogoča realno in verodostojno informacijo kmetu. Komisije so ocenjevale izdelke, kot so kompoti, kisi, konzervirana zelenjava in poljščine, marmelade, sokovi, čaji, med, medice, mesni izdelki, sadje, različna olja, ribji izdelki, sadna vina, mlečni izdelki, vina, žgane pijače, različni izdelki iz žit, kjer so prevladovale predvsem različne vrste kruha in peciv. In eno je gotovo: v naši državi zlepa ne bo zmanjkalo odličnih živil.

Organizatorji so bili upravičeno ponosni. Festival, ki že 37 let spodbuja kakovostno domačo hrano, ohranjanje tradicije ter pomen lokalne samooskrbe in ki velja za vseslovenski praznik kulinarike in slovenskega podeželja, je na Ptuju tudi letos ponudil še kako bogat program. Obiskovalce so pričakali strokovno-izobraževalni dogodki, bogata tržnica domačih dobrot ter predstavitve izdelkov mladih ustvarjalcev. V letošnje senzorično ocenjevanje je bilo vključenih, kot rečeno, kar 885 izdelkov iz vse Slovenije. Ne nazadnje gre tudi za osrednjo državno prireditev za promocijo domače hrane in izdelkov slovenskega podeželja, kjer so do tistega trenutka podelili skupno kar 25.233 priznanj, med njimi 11.115 zlatih, 7969 srebrnih in 6149 bronastih. V zadnjih letih na ocenjevanje prispe približno 900 izdelkov, sodeluje pa med 450 in 500 kmetij.

Breskvice vselej teknejo.

Obiskovalci Ptuja so si lahko ogledali razstavo nagrajenih izdelkov, obiskali stojnice s ponudbo domačih dobrot ter spremljali spremljevalni program s strokovnimi dogodki, predstavitvami kmetij, podelitvami priznanj in kulturnimi nastopi. »V zadnjem obdobju so se potrošniške navade močno spremenile, zato je promocija domače slovenske hrane danes še toliko pomembnejša. S festivalom ljudem približujemo pomen lokalno pridelane hrane, hkrati pa omogočamo pridelovalcem in kmetom še dodatno prepoznavnost, veljavo in priložnost za predstavitev njihovega dela. Pomembno je, da je njihovo delo cenjeno tako v družbi kot tudi skozi pošteno plačilo,« je, denimo, poudarila tudi ptujska županja Nuška Gajšek.

Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, je izpostavil: »Ta festival že skoraj 40 let izjemno dobro promovira tisto, kar si želimo tudi na slovenskem podeželju. Promovira pot, ki je za marsikatero kmetijo v Sloveniji zelo pomembna, ko govorimo o stabilizaciji dohodka. Gre za to, da ljudje na kmetijah temu, kar ustvarijo v primarni pridelavi, kot so mleko, sadje in drugi pridelki, dodajo večjo vrednost prav prek dopolnilnih dejavnosti. Ob tem moramo iskati rešitve, da bi bilo teh dopolnilnih dejavnosti še več in da bi bilo birokratskih bremen za kmete čim manj.«

Peter Pribožič (levo), predsednik organizacijskega odbora festivala, ter Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije

Peter Pribožič, predsednik organizacijskega odbora festivala, je poudaril: »Živimo v času, ko se vse več govori o hrani, samooskrbi in pomenu slovenske hrane. Verjamemo, da se bodo potrošniki tudi v prihodnje še bolj usmerjali v neposredno oskrbo s kmetij, zato je ta festival še tolikanj pomembnejši. Prav na področju kakovosti smo naredili resnično velik korak naprej!«