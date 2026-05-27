  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BOGATA TRŽNICA

Praznik slovenskega podeželja: pri nas zlepa ne bo zmanjkalo kakovostnih in zdravih živil (FOTO)

Ocenili in nagradili so kar 855 izdelkov iz celotne države.
Na Ptuju so izpeljali že 37. praznik slovenske kulinarike in živilskih izdelkov. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Na Ptuju so izpeljali že 37. praznik slovenske kulinarike in živilskih izdelkov. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Največ izdelkov je bilo iz skupine pekovskih.

Največ izdelkov je bilo iz skupine pekovskih.

V letošnje senzorično ocenjevanje je bilo vključenih kar 885 izdelkov iz vse Slovenije.

V letošnje senzorično ocenjevanje je bilo vključenih kar 885 izdelkov iz vse Slovenije.

Breskvice vselej teknejo.

Breskvice vselej teknejo.

Peter Pribožič (levo), predsednik organizacijskega odbora festivala, ter Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije

Peter Pribožič (levo), predsednik organizacijskega odbora festivala, ter Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije

Na Ptuju so izpeljali že 37. praznik slovenske kulinarike in živilskih izdelkov. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal
Največ izdelkov je bilo iz skupine pekovskih.
V letošnje senzorično ocenjevanje je bilo vključenih kar 885 izdelkov iz vse Slovenije.
Breskvice vselej teknejo.
Peter Pribožič (levo), predsednik organizacijskega odbora festivala, ter Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije
Oste Bakal
 27. 5. 2026 | 07:19
4:51
A+A-

Tudi tokrat je najstarejše slovensko mesto dihalo v ritmu Festivala Dobrote slovenskih kmetij, ki je bil poln domačih okusov, srčnih zgodb in ljudi, ki s predanim delom ohranjajo slovensko podeželje. Spet so nastajale posebne vezi med pridelovalci in potrošniki, med tradicijo in prihodnostjo. Vsak kruh, vsak kozarec medu, vsaka kapljica olja in vsak domač izdelek nosijo zgodbo slovenskih rok, znanja in ljubezni do zemlje. Teh dobrot je bilo kar 855.

Da je bilo res okusno, so potrdili tudi rezultati ocenjenih izdelkov, ki so bili prijavljeni na 37. ocenjevanju v sklopu festivala. V minoritskem samostanu, kjer se je vse skupaj dogajalo, je velika večina ocenjenih vzorcev prejela vrhunske ocene, to pa je bila tudi splošna ocena tisoče obiskovalcev, ki so imeli možnost videti in okusiti vse nagrajene izdelke.

Največ izdelkov je bilo iz skupine pekovskih.
Največ izdelkov je bilo iz skupine pekovskih.

Bogata tržnica

Ocenjevanje živilskih izdelkov je potekalo v več sklopih, saj so bili izdelki razvrščeni v 17 skupin. Ocenjevanja so potekala od začetka februarja do sredine maja, ko je dogajanje doseglo vrhunec s festivalom. Vsak izdelek je tako ocenjen z ocenami vsaj treh ocenjevalcev, kar omogoča realno in verodostojno informacijo kmetu. Komisije so ocenjevale izdelke, kot so kompoti, kisi, konzervirana zelenjava in poljščine, marmelade, sokovi, čaji, med, medice, mesni izdelki, sadje, različna olja, ribji izdelki, sadna vina, mlečni izdelki, vina, žgane pijače, različni izdelki iz žit, kjer so prevladovale predvsem različne vrste kruha in peciv. In eno je gotovo: v naši državi zlepa ne bo zmanjkalo odličnih živil.

Organizatorji so bili upravičeno ponosni. Festival, ki že 37 let spodbuja kakovostno domačo hrano, ohranjanje tradicije ter pomen lokalne samooskrbe in ki velja za vseslovenski praznik kulinarike in slovenskega podeželja, je na Ptuju tudi letos ponudil še kako bogat program. Obiskovalce so pričakali strokovno-izobraževalni dogodki, bogata tržnica domačih dobrot ter predstavitve izdelkov mladih ustvarjalcev. V letošnje senzorično ocenjevanje je bilo vključenih, kot rečeno, kar 885 izdelkov iz vse Slovenije. Ne nazadnje gre tudi za osrednjo državno prireditev za promocijo domače hrane in izdelkov slovenskega podeželja, kjer so do tistega trenutka podelili skupno kar 25.233 priznanj, med njimi 11.115 zlatih, 7969 srebrnih in 6149 bronastih. V zadnjih letih na ocenjevanje prispe približno 900 izdelkov, sodeluje pa med 450 in 500 kmetij.

V letošnje senzorično ocenjevanje je bilo vključenih kar 885 izdelkov iz vse Slovenije.
V letošnje senzorično ocenjevanje je bilo vključenih kar 885 izdelkov iz vse Slovenije.
Breskvice vselej teknejo.
Breskvice vselej teknejo.

Prav na področju kakovosti smo naredili resnično velik korak naprej!

Obiskovalci Ptuja so si lahko ogledali razstavo nagrajenih izdelkov, obiskali stojnice s ponudbo domačih dobrot ter spremljali spremljevalni program s strokovnimi dogodki, predstavitvami kmetij, podelitvami priznanj in kulturnimi nastopi. »V zadnjem obdobju so se potrošniške navade močno spremenile, zato je promocija domače slovenske hrane danes še toliko pomembnejša. S festivalom ljudem približujemo pomen lokalno pridelane hrane, hkrati pa omogočamo pridelovalcem in kmetom še dodatno prepoznavnost, veljavo in priložnost za predstavitev njihovega dela. Pomembno je, da je njihovo delo cenjeno tako v družbi kot tudi skozi pošteno plačilo,« je, denimo, poudarila tudi ptujska županja Nuška Gajšek.

Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, je izpostavil: »Ta festival že skoraj 40 let izjemno dobro promovira tisto, kar si želimo tudi na slovenskem podeželju. Promovira pot, ki je za marsikatero kmetijo v Sloveniji zelo pomembna, ko govorimo o stabilizaciji dohodka. Gre za to, da ljudje na kmetijah temu, kar ustvarijo v primarni pridelavi, kot so mleko, sadje in drugi pridelki, dodajo večjo vrednost prav prek dopolnilnih dejavnosti. Ob tem moramo iskati rešitve, da bi bilo teh dopolnilnih dejavnosti še več in da bi bilo birokratskih bremen za kmete čim manj.«

Peter Pribožič (levo), predsednik organizacijskega odbora festivala, ter Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije
Peter Pribožič (levo), predsednik organizacijskega odbora festivala, ter Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije

Peter Pribožič, predsednik organizacijskega odbora festivala, je poudaril: »Živimo v času, ko se vse več govori o hrani, samooskrbi in pomenu slovenske hrane. Verjamemo, da se bodo potrošniki tudi v prihodnje še bolj usmerjali v neposredno oskrbo s kmetij, zato je ta festival še tolikanj pomembnejši. Prav na področju kakovosti smo naredili resnično velik korak naprej!« 

500 kmetij sodeluje z izdelki.

Več iz teme

Praznik slovenskega podeželjadomačelokalna hranaRadi imamo domačePtujSlovenijapodeželjehranaPeter Pribožič
ZADNJE NOVICE
09:52
Novice  |  Slovenija
POD DROBNOGLEDOM

Komaj odprli športni park v Savskem naselju, že so se začele težave: MOL napoveduje prijavo policiji (VIDEO)

Športni park v Savskem naselju je v zadnjih dneh sprožil burne odzive na družbenih omrežjih, potem ko so uporabniki opozorili na domnevne pomanjkljivosti skejterskega parka,
Nina Čakarić27. 5. 2026 | 09:52
09:48
Novice  |  Slovenija
VREMENSKI PREOBRAT

Po poletni vročini prihaja vremenski preobrat: Arso izdal oranžni alarm, verjetnost za točo je tu najvišja

Glavnino nevihtnega dogajanja po Sloveniji pričakujemo med 13. in 19. uro.
27. 5. 2026 | 09:48
09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
27. 5. 2026 | 09:26
09:10
Novice  |  Svet
AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA

Električni v Evropi strmo rastejo

Tudi aprila velika rast prodaje e-avtomobilov, pri odločitvah kupcev se že pozna vpliv drage nafte.
Gašper Boncelj27. 5. 2026 | 09:10
09:00
Bulvar  |  Suzy
DRUŽINSKA SREČA

Najhitrejša Slovenka postala drugič mamica, »Dobrodošel, Mark« (Suzy)

Starejša sestrica že komaj čaka skupne trenutke z mlajšim bratcem.
27. 5. 2026 | 09:00
09:00
Lifestyle  |  Polet
BODIMO POZORNEJŠI

Nepravilna drža pri merjenju tlaka pomeni napačen rezultat. Zaradi te napake lahko dobite tablete

Raziskave kažejo, da lahko že položaj roke med merjenjem pomembno vpliva na izmerjene vrednosti krvnega tlaka.
Miroslav Cvjetičanin27. 5. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
PremiumPromo
Lifestyle  |  Polet
PIKNIK SEZONA

Svetovni uspeh iz Kamnika: priloga, ki je presenetila celo ameriške ocenjevalce

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
2. 5. 2026 | 13:02
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ne spreglejte dragocenega bisera med Splitom in Trogirom

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Robert Roškar v novi vlogi

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Svet
PREHRANSKA INDUSTRIJA

Kaj se dogaja v prehranski industriji?

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 13:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Kar razkriva ta žabica, bi moralo skrbeti več ljudi

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Promo
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Ste vedeli, kaj se bo 1. junija dogajalo v Ljubljani?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Kdaj navadna raztresenost postane resna grožnja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Obstali sredi Evrope: nasveti, ki vam lahko rešijo dopust

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Neplačani računi iz Nemčije? Izterjava je mogoča kar v 50 državah

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
26. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Svet
SPREMEMBE V TUJINI

Nemčija po pritiskih spreminja smer pri prihodnosti domov

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Slovenske novice26. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Je Evropa zamudila najbolj pomemben trenutek?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

To je eden prvih znakov izgube sluha, ki ga vsi ignoriramo

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
25. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
27. 5. 2026 | 09:26
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb: zaposleni potrebujejo več kot le mizo in stol

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
26. 5. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spodbude, ki jih mnogi podjetniki spregledajo

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki