Praznujemo dan, ko se je rodila slovenska beseda, predsednica Pirc Musar: »Ni le zgodovinski spomin, temveč ...«

Na dan reformacije, ki ga v Sloveniji praznujemo 31. oktobra, sta predsednica republike Nataša Pirc Musar in ministrica za kulturo Asta Vrečko poudarili pomen svobode misli, besede in kulture. Osrednja državna slovesnost je včeraj zvečer potekala v Cankarjevem domu, kjer so v ospredje postavili vlogo knjižnic kot varuhinj znanja in jezika.

Pirc Musar je v poslanici zapisala, da dan reformacije »ni le zgodovinski spomin na gibanje 16. stoletja, temveč praznik duha razuma, znanja in napredka«. Spomnila je na pogum posameznikov, ki so se v času Martina Luthra borili za svobodo misli in izražanja, ter poudarila, da je prav v tistem času Slovencem pripadla prva knjiga v maternem jeziku.

Slovenski jezik, je dodala, je skozi stoletja ostal »trdna vez med ljudmi in prostorom, v katerem živimo, ter temelj naše državnosti«. Po njenem mnenju so vrednote reformacije – izobraženost, kritično mišljenje, odprt dialog in spoštovanje različnosti – danes pomembnejše kot kadarkoli prej.

Vrečko: Knjižnice so hiše odprtih misli

V Cankarjevem domu so pred praznikom pripravili državno proslavo z naslovom Hiša odprtih misli. Ta hiša je dom. Dom knjig., posvečeno slovenskemu knjižničnemu sistemu. Slavnostna govornica Asta Vrečko je poudarila, da je reformacija »več kot ponos na začetke tiskane besede – prebujala je ljudstvo in sejala seme zavesti o moči besede«.

Asta Vrečko: »Reformacija je prebujala ljudstvo in sejala seme zavesti o moči besede.« FOTO: Luka Maček

Ministrica je izpostavila, da so reformatorji s svojimi zahtevami po preglednosti in dostopu do znanja postavili temelje vrednotam, ki jih danes pričakujemo od države – transparentnosti, pravičnosti in svobodi posameznika. Opozorila je na pomen dostopnosti kulture, jezika in javnih storitev, saj »šele ko so te dobrine zagotovljene vsem, lahko človek zaživi zares svobodno«.

Spomin na Trubarja in Dalmatina

Reformacija, ki jo je 31. oktobra 1517 sprožil Martin Luther, je v slovenskem prostoru pustila neizbrisen pečat. Primož Trubar je s Katekizmom in Abecednikom postavil temelje slovenskega jezika, Jurij Dalmatin pa je s prevodom Svetega pisma utrdil njegovo rabo.

Golob: Dan reformacije tudi opomin, da brez jezika ni naroda Dan reformacije, ki ga praznujemo danes, po besedah predsednika vlade Roberta Goloba ni le kulturni praznik, temveč opomin, da brez jezika ni naroda. Danes se s spoštovanjem in ponosom oziramo v čas pred skoraj pol tisočletja, ko se je med slovenskim narodom prižgala iskra jezika, duha in poguma, je zapisal v poslanici ob prazniku.

V Sloveniji dan reformacije praznujemo kot državni praznik od leta 1992. Letošnje praznično bogoslužje poteka v evangeličanski cerkvi v Gornji Slaveči, prenaša ga RTV Slovenija.

Ob prazniku, ki slavi moč pisane besede in duha razuma, Pirc Musar poziva, naj nas vodi misel, da je »moč sprememb vedno v ljudeh – v našem pogumu, v pripravljenosti poslušati druge in iskati skupne poti«.