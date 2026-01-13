Mesec po »konstruktivnem« kosilu z Golobom: »Zavedamo se nevarnosti, ki jih prinaša desna opcija«

Po kosilu, na katerega je predsednik vlade Robert Golob danes povabil predstavnike sedmih pretežno levosredinskih parlamentarnih strank, so udeleženci kosila pred prestižno ljubljansko restavracijo Pen, kjer so se razvajali z mojstrovinami vrhunskega chefa Mojmirja Šiftarja, stopili tudi pred novinarje in na kratko povzeli vsebino dobri dve uri dolgega kosila.

Na srečanjem je bil še posebej navdušen predsednik stranke Prerod Vladimir Prebilič, ki je držal besedo in si današnje kosilo plačal sam, kar je dokazal tudi z računom, ki ga je pred kamerami potegnil iz žepa. Že pred dnevi je Prebilič namreč dejal, da »brezplačnega kosila ni«, danes pa je držav še besedo izpred nekaj tednov ter kolegom plačal tudi kavo. »Zanimiv pogovor, moram reči, zanimiva izmenjava mnenj in stališč. Poenotili smo se glede več tem, med njimi, da se bomo pred in na volitvah borili na dostojanstven, pošten način, s čimer bomo dvigovali politični dialog in kulturo. Alternativa na volitvah, torej desna stran, je slaba alternativa, ki ni dobra za Slovenijo v nobene pogledu in trudi v tem se strinjamo,« je dejal Prebilič in dodal: »Osebno menim, da se je ta vlada izredno trudila, ostalo pa je en kup neopravljenega dela, prav tako obstajajo reči, ki bi jih lahko opravila bolje. Moti nas, da se ni obračunalo s korupcijo v Sloveniji, prav tako se nismo strinjali glede oboroževanja, osebno menim, da je za oboroževanje dovolj 2,5 odstotka BDP, ne pet odstotkov, tretja stvar, o kateri si nismo enotni, pa je ta, da je obremenitev dela prevelika, delo se praktično ne izplača več.« Prebilič je razkril tudi rešitev, ki jo predlagajo v Prerodu: intervalna razvojna kapica.

Mesec: Če zmaga desnica, je lahko vse pod vprašajem

Pred kamere je stopil tudi predsednik SD Matjaž Han, ki je dejal, da v njegovi stranki pozdravljajo, da se politične stranke leve sredine v Sloveniji pogovarjajo, »ključno je namreč, da se vzpostavi dialog, ki bo spoštljiv, dostojanstven in bo dal rešitve za blaginjo in razvoj«. »Pogovor je bil zanimiv, simpatičen in verjamemo, da lahko s skupnimi močni, s skupno vizijo za naprej ustvarjamo lepo prihodnost za naše državljane in državljanke,« je še dejal Han. Današnjega kosila se je udeležil tudi Jasmin Feratović, predsednik stranke Pirati, ki je dejal, da se Pirati »nekega pakta o nenapadanju ne morejo it, ker bodo vedno kritični do tistih, ki so na oblasti«. »Prav je, da se jim nastavi ogledalo, kar je vloga Piratov. Ne vnašamo razdora, menimo, da si mora progresivni del politike pogledati eden drugemu v oči, pogledati volivcem v oči in priznati, kar so naredili narobe. Pirati gremo na volitve samostojno, tako je določilo članstvo, zato se distanciramo od pogovarjanja in odgovarjanj,« je bil jasen Feratović.

Nad sestankom pa je bil navdušen tudi Luka Mesec: »V Levici in Vesni ocenjujemo kosilo kot konstruktivno, saj smo se 90 odstotkov časa pogovarjali o skupnih točah, ki jih imamo res veliko. Radi bi dokazali, da smo skupaj in povezani močnejši, nismo pa danes govorili o povezovanju.« To srečanje sicer ni bilo zadnje te vrste, je dodal Mesec, ki je prepričan, da se bodo do volitev s kolegi iz leve sredine zagotovo še večkrat srečali. »Če zmaga desnica, nam Trump kaže, da je lahko danes vse pod vprašajem - človekove pravice, mednarodno pravo, svoboda govora, ...« je še dejal sokoordinator Levice. Vzporednice s potencialno zmago desne opcije in stanjem v ZDA je potegnil tudi predsednik vlade Robert Golob: »Današnji sestanek me navdaja z optimizmom, da je možno živeti v Sloveniji, v kakšni si želimo živeti. Imamo iste vrednote, kar nam omogoča, da gremo preko razlik v programih. Zaradi tega sem res vesel. Vsi zbrani se zavedamo tudi nevarnosti, ki jih prinaša desna opcija. Vsi gledamo, kaj se dogaja v Ameriki, od streljanja na ulicah dalje, in prepričan sem, da si nihče tega ne želi gledati v Sloveniji.« »Tokrat ne bo šlo za navadne volitve, ne le zaradi Slovenije, ampak glede na situacijo v svetu. Slovenija mora ostati stabilna, kjer vlada red, kjer ne izvajamo družbenih eksperimentov,« je dodal golob in vse volivke in volivce ponovno povabil, naj se 22. marca udeležijo volitev.

Znano je, da je vabilo zavrnil predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović, odločitev pa so v stranki pojasnili kratko in jedrnato: »Na brezplačna kosila ne hodimo.« Prav tako v Pen ni prišel Karel Erjavec, ki ga ni bilo na seznamu povabljencev, vabila pa, kot je dejal, tako ali tako ni pričakoval. Poleg zgoraj omenjenih so se delovnega kosila udeležili še sopredsednika stranke Vesna Urška Zgojznik in Uroš Macerl ter Miha Kordiš iz stranke Mi,sosialisti!