NOVA STRANKA

Prebilič jasno začrtal meje nove stranke: sodeloval ne bi ne z Golobom ne z Janšo

Evroposlanec Vladimir Prebilič na domače volitve s stranko Prerod. Mandat v Evropi bo vrnil, ko in če bo izvoljen na domačih volitvah.
Vladimir Prebilič bi iz Evropskega parlamenta rad odšel v slovenskega. FOTO: Marko Feist

Vladimir Prebilič bi iz Evropskega parlamenta rad odšel v slovenskega. FOTO: Marko Feist

Prebiličeva stranka Prerod ima okoli pol leta časa, da prepriča volivce, da ni samo stranka novega obraza v nacionalni politiki. FOTO: Črt Piksi

Prebiličeva stranka Prerod ima okoli pol leta časa, da prepriča volivce, da ni samo stranka novega obraza v nacionalni politiki. FOTO: Črt Piksi

S stranko Vesna je Prebilič prišel v Evropski parlament, a so se njihove poti razšle. FOTO: Leon Vidic

S stranko Vesna je Prebilič prišel v Evropski parlament, a so se njihove poti razšle. FOTO: Leon Vidic

Vladimir Prebilič bi iz Evropskega parlamenta rad odšel v slovenskega. FOTO: Marko Feist
Prebiličeva stranka Prerod ima okoli pol leta časa, da prepriča volivce, da ni samo stranka novega obraza v nacionalni politiki. FOTO: Črt Piksi
S stranko Vesna je Prebilič prišel v Evropski parlament, a so se njihove poti razšle. FOTO: Leon Vidic
Tomica Šuljić
 16. 10. 2025 | 07:30
3:27
A+A-

Nekdanji kočevski župan Vladimir Prebilič, ki je trenutno evropski poslanec stranke Vesna, je po včerajšnjem ustanovnem kongresu lastne stranke Prerod tudi uradno stopil na nacionalni politični parket (če odmislimo njegovo kandidaturo za predsednika republike leta 2022). »Interes je dober, ljudje se želijo vključevati, je pa pridobivanje popolnoma novih kadrov velik izziv,« je Prebilič med drugim razkril v zadnjem Delovem podkastu Moč politike: »Politika je v tem času postala že skoraj zmerljivka, ljudje so zato zelo previdni pri vstopu v politiko, menijo, da je to zelo tvegano.«

Volilni program Preroda naj bi nastal šele v naslednjih tednih.

Ni se mu zareklo

Med člani nove stranke je kar nekaj že videnih političnih karakterjev, ki jih je Prebilič označil za »ljudi s hrbtenico«: bivši evroposlanec Klemen Grošelj, nekdanji zdravstveni minister Janez Poklukar ter Brane Golubović, bivši vodja poslanske skupine Liste Marjana Šarca. Do volitev in volilnih list se bodo predstavili še drugi, s katerimi se bo Prebilič podal na državnozborske volitve prihodnjo pomlad.

Prebiličeva stranka Prerod ima okoli pol leta časa, da prepriča volivce, da ni samo stranka novega obraza v nacionalni politiki. FOTO: Črt Piksi
Prebiličeva stranka Prerod ima okoli pol leta časa, da prepriča volivce, da ni samo stranka novega obraza v nacionalni politiki. FOTO: Črt Piksi

Šele če bo Prebiliču s Prerodom morebiti uspel preboj v naš državni zbor, namerava vrniti evroposlanski mandat: »Če odstopim kot evropski poslanec, potem moram iti na zavod za zaposlovanje, ker druge službe nimam. Odstopil bom v trenutku, ko se bo zgodila nezdružljivost mandatov,« je napovedal Prebilič in nadaljeval, da bo takrat »tudi stranka Vesna pridobila ta mandat in ga na koncu tudi kapitalizirala«. Da Vesna in Prebilič niso več popolnoma kompatibilni, je jasno tudi zaradi političnega zavezništva Vesne z Levico – kar so v torek enoglasno potrdili na svetu stranke Vesna. Prebilič pa je zagnal Prerod.

Predstavili programsko listino

Ustanovni kongres nove stranke je prinesel še volitve članov sveta stranke ter njenega izvršnega in nadzornega odbora; prav tako so predstavili temeljno programsko listino stranke, strnjeno v petih temeljnih stebrih varnosti, zdravstva, skupnosti, gospodarstva in znanja. Po ustanovitvi stranke bodo stekli kandidacijski postopki za oblikovanje liste za parlamentarne liste.

S stranko Vesna je Prebilič prišel v Evropski parlament, a so se njihove poti razšle. FOTO: Leon Vidic
S stranko Vesna je Prebilič prišel v Evropski parlament, a so se njihove poti razšle. FOTO: Leon Vidic

Volilni program Preroda naj bi nastal v naslednjih tednih – a je Prebilič že deklarativno umestil novo stranko, s katero zavrača »logiko dveh polov«, saj je v Moči politike nedvomno ponovil, da ne želi sodelovati s trenutnim premierjem Robertom Golobom ali Janezom Janšo: »Sodelovanje s SDS ne bo mogoče, glede tega sem lahko zelo iskren in odkrit,« ter »Glede Roberta Goloba pa sem tudi že bil zelo jasen. Čeprav nekateri menijo, da sem se zarekel, se nisem.«

Čeprav velja Prebilič za trenutno peti najbolj priljubljen politični obraz pri nas po Delovem barometru, je večje vprašanje, kam na njem se bo uvrstil novorojeni Prerod. Prebilič je v Evropski parlament prišel z 52.541 glasovi volivk in volivcev; s takim številom glasov bi se uvrstil tudi v slovenski državni zbor na volitvah leta 2022. Od delovanja Preroda pa je odvisno, ali bodo v približno pol leta (kolikor nas loči od volitev) uspeli prepričati volilne upravičence, da ne gre zgolj za (še en) nov obraz, ampak novo politiko. Kajti parlamentarna praksa tega stoletja pravi, da zgolj novi obrazi še zdaleč ne zadostujejo za resnično velike spremembe. 

