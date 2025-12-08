Prebilič vabi na pogovore: »Menimo, da lahko posamezna ekipa doseže več kot združena«

Svet stranke Prerod je v soboto sprejel devet sklepov, najpomembnejši pa je četrti. V njej istočasno trdijo, da stranka ostaja zavezana dialogu in sodelovanju s programsko sorodnimi strankami, hkrati pa ne podpirajo oblikovanja skupne liste s stranko SD. Svet stranke Prerod je odločitev o samostojni listi za državnozborske volitve sprejel soglasno. »Menimo, da lahko posamezna ekipa doseže več kot združena,« je odločitev, da ne pride do povezovanja med SD in njegovo stranko pojasnil predsednik Preroda Vladimir Prebilič. Hiter razvoj in zaključek zgodbe o sodelovanju s SD je Prebiliča po njegovih besedah presenetil. »Z Matjažem Hanom sva spila samo eno kavo, in preden sem se zavedel, so bile že ideje o tem, da se oblikuje neka skupna lista,« svoje videnje nesojene politične poroke na levi sredini vidi Prebilič.

Idejo oblikovanja skupne liste SD in Preroda je v Delu podprl tudi nekdanji predsednik Slovenije Milan Kučan. Videl jo je kot odgovorni korak dveh strank, ki sta vsebinsko, politično in ideološko kompatibilni. Prebilič je dejal, da je imel Kučan »iskrene in dobre namene«, a njegova ocena je, da bi povezovanje obeh strank zmanjšalo možnosti oblikovanja levosredinske vlade po volitvah. V stranki Prerod na parlamentarnih volitvah sicer pričakujejo rezultat, ki bo odločilno vplival na to, kakšna vlada se bo oblikovala v Sloveniji.

Svet stranke Prerod je v soboto sprejel devet sklepov. FOTO: Črt Piksi

O oblikovanju programskih stališč

»Prerod je samostojna stranka in njihovo odločitev spoštujemo,« so se na odločitev Prebiličeve stranke odzvali v SD. »Kar se nas tiče, smo iskreno ponudili možnost za pogovor stranki Prerod o tem, ali se lahko skupaj lotimo predvolilnega boja, da bi sestavili močno levosredinsko vlado. Njihova zavrnitev za SD ne pomeni nič, saj imamo že lep čas pripravljene svoje kandidate za parlamentarne volitve,« je povedal podpredsednik SD Luka Goršek. Kljub hitri in odločni zavrnitvi možnosti oblikovanja skupne liste pa je Prebilič vseeno prepričan, da bodo tako s SD kot z ostalimi strankami na levi sredini našli način, kako se bodo pogovarjali v prihodnje. Svet njegove stranke ga je pooblastil, da predsednike levosredinskih strank povabi na pogovor o oblikovanju programskih stališč in povolilnem sodelovanju strank leve sredine. »Modus operandi vlade moramo spremeniti na način, da se bo začela strateško ukvarjati z nekaterimi vprašanji in da se bodo vsa vprašanja, ki so vezana na kvaliteto življenja ljudi, pri nas doma spustila nivo nižje, da bodo lahko sami odločali,« je bil Prebilič med vrsticami kritičen do načina vodenje vlade s strani aktualnega premierja Roberta Goloba.

Po propadlem povezovanju bo Prerod začel pogovore s Stranko generacij, ki jo vodi Vlado Dimovski, o možnih okvirih sodelovanja. Prav tako ima Prebilič pooblastilo stranke, da predsednico republike Natašo Pirc Musar pozove k pripravi srečanja vseh političnih akterjev v državi. Na tem srečanju naj bi govorili o demografiji, varnosti in obrambi, regionalizaciji Slovenije.