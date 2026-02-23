  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VELIKO TEŽKIH KOVIN

Prebivalci tega dela Slovenije, pozor! Pazite, kje se igrajo vaši otroci

Potrebna je celovita sanacija na 15 otroških igriščih po dolini, največ v Dravogradu.
Po dve otroški igrišči je potrebno celovito sanirati v občinah Črna na Koroškem, Mežica in Ravne na Koroškem, v prevaljski občini je celovita sanacija potrebna za štiri igrišča, v občini Dravograd pa za pet igrišč (simbolična fotografija). FOTO: Getty Images/istockphoto
Po dve otroški igrišči je potrebno celovito sanirati v občinah Črna na Koroškem, Mežica in Ravne na Koroškem, v prevaljski občini je celovita sanacija potrebna za štiri igrišča, v občini Dravograd pa za pet igrišč (simbolična fotografija). FOTO: Getty Images/istockphoto
STA, B. K. P.
 23. 2. 2026 | 15:28
 23. 2. 2026 | 15:28
4:19
A+A-

Na kar 39 odstotkih lokacij na območju občin ob Meži, kjer so lani odvzeli vzorce tal, je bila presežena kritična vrednost težkih kovin. Potrebna je celovita sanacija na 15 otroških igriščih po dolini, največ v Dravogradu, so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso). Opozarjajo na problematiko rabe onesnaženega materiala pri sanacijah in na neustrezne sanacije. Okolje Zgornje Mežiške doline, kamor spadata občini Črna na Koroškem in Mežica, je s težkimi kovinami onesnaženo zaradi več kot 300-letnega preteklega rudarjenja v mežiškem rudniku svinca in cinka, s svincem povezana industrija pa je v dolini prisotna tudi danes. Poplave avgusta 2023 so s težkimi kovinami onesnažen mulj in drug material raznosile po celotni Mežiški dolini vse do Dravograda, kjer se Meža združi z reko Mislinjo in izlije v Dravo. Po ujmi je Arso lani na podlagi posebnega odloka izvedla vzorčenja tal, makadama, mivke, peska in proda predvsem na otroških igriščih, pa tudi v stanovanjskih območjih in na kmetijskih površinah v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd.

Osredotočila se je na pregled stopnje onesnaženosti tal na lokacijah otroških igrišč, kjer stanje onesnaženosti doslej ni bilo znano, in na preverjanja razmer v okoljih, kjer so bile pri otrocih ugotovljene povišane vsebnosti svinca v krvi. Od skupno 74 vzorčnih mest le na 12 mestih analizirani vzorci niso izkazovali onesnaženosti. Na 29 vzorčnih mestih (39 odstotkov) pa je bila vsaj za en parameter presežena kritična vrednost, na 22 vzorčnih mestih (30 odstotkov) je bila vsaj za en parameter izmerjena vrednost med opozorilno in kritično vrednostjo, na 11 vzorčnih mestih (15 odstotkov) pa je bila vsaj za en parameter izmerjena vrednost med mejno in opozorilno vrednostjo. Rezultati analiz so pokazali, da so obravnavani vzorci najbolj obremenjeni s cinkom, svincem, kadmijem, arzenom, kromom, molibdenom in nikljem, so sporočili iz Arsa. Glede na rezultate vzorčenj je tako celovita sanacija potrebna na 15 otroških igriščih, omilitveni ukrepi pa na 13 otroških igriščih, so navedli.

Ta igrišča je potrebno celovito sanirati

Po dve otroški igrišči je potrebno celovito sanirati v občinah Črna na Koroškem, Mežica in Ravne na Koroškem, v prevaljski občini je celovita sanacija potrebna za štiri igrišča, v občini Dravograd pa za pet igrišč. Omilitveni ukrepi pa so predvideni za dve igrišči v mežiški občini, za tri igrišča v prevaljski ter za po štiri igrišča v ravenski in dravograjski občini. V primeru igrišč vrtcev in šol z otroki s posebnimi potrebami je predvidena celovita sanacija, ki vključuje zamenjavo zemljine, če vsaj eno obravnavano onesnaževalo presega opozorilno vrednost. V primeru ostalih igrišč pa se celovita sanacija izvede, če vsaj eno onesnaževalo presega kritično vrednost. V primeru presežene opozorilne vrednosti se na teh igriščih izvedejo omilitveni ukrepi, ki obsegajo predvsem namestitev ustreznih materialov (pesek, tartan) na najbolj obremenjenih delih igrišč in ustrezno vzdrževanje travne ruše.

V povezavi z lani izvedenim vzorčenjem tal je Arso ponovno izpostavil že znano problematiko neustrezne uporabe onesnaženega materiala za izvajanje infrastrukturnih objektov, predvsem cestne infrastrukture. Lani je še posebej izstopala lokacija na območju Koroškega Selovca, ki je bila sicer vzorčena v okviru preverjanja domačega okolja, kjer živi otrok s povišano vsebnostjo svinca v krvi. »Izkazalo se je, da je makadam, s katerim je bilo izvedeno nasutje makadamske ceste, izkazoval ekstremno visoke koncentracije posameznih težkih kovin (cink, kadmij, krom, svinec in molibden),« so zapisali pri Arsu. Opozorili so tudi na igrišča, kjer je ob poplavah avgusta 2023 prišlo do nanosa onesnaženih sedimentov. »Rezultati vzorčenja nakazujejo, da je bila njihova sanacija neustrezno izvedena,« so zapisali. Ob tem so navedli stadion Pristava v občini Črna na Koroškem, igrišče ob Trgovskem centru Peca v občini Mežica in igrišče ob naselju Meža v občini Dravograd.

Več iz teme

Mežiška dolinaotroška igriščazdravjetežke kovineotroci
ZADNJE NOVICE
17:38
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HPV

Okuži se skoraj vsak, posledice lahko tudi smrtne: velika akcija cepljenja bo 4. marca

Cepljenje za študente in mlade do 26. leta starosti bo 4. marca potekalo v Ljubljani in Mariboru, Kopru, Novem mestu in Novi Gorici.
23. 2. 2026 | 17:38
17:22
Bulvar  |  Domači trači
V OBJEMU NOVE SREČE

Tanja Ribič v solzah sreče ob rojstvu vnuka: »Ime mi je babiiiiiii!«

Družina Đurić vstopa v novo poglavje, prežeto z radostjo in toplino.
23. 2. 2026 | 17:22
17:16
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO JE VEDETI

Poskrbite za varnost na delovnem mestu

Tudi v službi se lahko poškodujemo, da bi tveganje zmanjšali ali preprečili, upoštevajmo navodila delodajalca; ne pozabimo na psihosocialne dejavnike tveganja.
Aleksander Brudar23. 2. 2026 | 17:16
17:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
OSMIŠLJEVALNICA

Težko smo ulovljivi v kakršnekoli ocene – tudi šolske (Suzy)

Morda se kot odrasli sprašujemo, zakaj nas ni nihče naučil, kako sprejeti neuspeh, kako žalovati, kako postavljati meje.
23. 2. 2026 | 17:00
16:51
Novice  |  Slovenija
ŽIVLJENJE PRI NAS

Mehičanka razkrila, kaj jo je v Sloveniji najbolj šokiralo: »Tega res nisem pričakovala«

Ljubezen jo je pripeljala v Kočevje, pri nas pa so jo najbolj presenetile kamnite plaže, občutek varnosti in povsem drugačna kultura pitja kave.
Kaja Grozina23. 2. 2026 | 16:51
16:13
Lifestyle  |  Astro
SVETIŠČE INTIME

Storite to in spalnica bo postala magnet za obilje

Citrin naj bi privabljal bogastvo, roževec ljubezen. Ogledala energijo podvajajo, a ne smejo biti nasproti postelje.
23. 2. 2026 | 16:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Prepustite se njeni blazinasti obliki in posebni luneti

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki