Prebold ima talent: razprodana dvorana, 30 nastopov in navdušena žirija

Po zgledu priljubljene televizijske oddaje Slovenija ima talent so enodnevno različico zabavnega šova pripravili tudi v Dvorani Prebold v organizaciji vodje tamkajšnjega medgeneracijskega centra Mirice Reberšek in strokovne sodelavke za turizem in kulturo na občini Klementine Schmelev. Odzivi nastopajočih in obiskovalcev so bili izjemno pozitivni, zato organizatorji že zdaj z veseljem napovedujejo novo prireditev. Nastopilo je kar 30 talentov različnih starosti, od najmlajših do starejših, ki so prišli iz Prebolda in številnih krajev po Sloveniji – iz Koroške, Maribora, Celja, Žalca, z Vranskega, Polzele in drugod. Predstavili so se s petjem, plesom in igranjem na glasbila ter pokazali, da nadarjenost, ustvarjalnost in pogum ne poznajo starostnih meja.

Zahtevno ocenjevanje

Dogodek, ki ga je povezoval Kristijan Šmid, je odprla mažoretna skupina Hops, ki se je predstavila z dvema točkama twirlinga. Njihova trenerka Eva Mlakar je ena najuspešnejših slovenskih tekmovalk, avgusta je na svetovnem prvenstvu v Parizu v duetu osvojila bronasto medaljo – prvo slovensko medaljo na svetovnem prvenstvu v twirlingu. Nato so drug za drugim talent v petju, glasbi in plesu predstavili osemletna pevka Zala Gorišek, nato pa leto starejši pevci Luka Gerželj, Sara Rupreht, Ema Ana Poteko, Inja Dolinar Rakun, Trina Jambrek in Tian Bokal.

Eva in Špela s plesom, ki je vseboval veliko akrobatskih elementov.

V nadaljevanju sta oder zavzeli 10-letni dvojčici Lina in Zala Jelen, ki sta se predstavili z avtorsko skladbo, za njima Zoja Hribernik, Klara Malus in Katarina Barbara Pesjak, s plesom pa Eva in Špela. Znova je zazvenela harmonika, tokrat v rokah domačina Luke Uplaznika, 11-letnika: Domen Mak, ki igra kitaro, in pevec Kolja Sgerm Marko, duo Music Monsters, pa sta predstavila skladbo Backrooms. Sledil je izvrsten plesni nastop enajstletne Zale Salobir, nato pa petje 11-letne Ajde Polak Kuder, 12-letne Neže Rupreht, Zoje Hribernik in Neje Kurnik. Spet je zazvenela harmonika v rokah Mihe Rudnika, zapela je 12-letna Glorija Jambrek, za njo pa še 13-letna Glorija Pajk, 15-letna Kristina Pesjak in 17-letni Gal Petrič. V zadnjem delu večera so nastopili 22-letni Tim Kač Jelen s Polzele, Tjaša Dornik iz Maribora, Saša Vuk Zimaj in Aleksandra Pesjak. Za konec sta se predstavili mama in hči Mirica Vasle ter Katarina Barbara Pesjak.

30 NADARJENIH umetnikov je nastopilo.

Strokovna žirija, v kateri so bili Saša Korun iz C3 centra, Glasbenega centra Žalec, Goga Pečnik iz Hot Heels, Country line šole plesa, in Jan Golavšek, član pop rock banda A'n'J, je imela zahtevno nalogo. Vsakemu nastopajočemu so namenili komentar, pohvalo in spodbudne besede ter tako pripomogli k prijetnemu razpoloženju. Zmagovalka v kategoriji pevk in pevcev je postala Neža Rupreht iz Koroške, ki je navdušila s pesmijo Never Enough izvajalke Loren Allred, med harmonikarji je zmagal domačin Miha Rudnik, ki je zaigral skladbo Izlet s harmoniko legendarnih bratov Avsenik, med plesalci pa je komisijo najbolj navdušil nastop Zale Salobir iz Žalca. Občina je poskrbela, da so vsi nastopajoči domov odnesli lep spomin na prvo prireditev Prebold ima talent.