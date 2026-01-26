Preboldski planinci so se že 49. odpravili do Doma pod Reško planino v Mariji Reki (FOTO)

PD Prebold, ustanovljeno leta 1972, se ponaša z najdaljšo tradicijo organiziranja množičnih zimskih pohodov v Spodnji Savinjski dolini. Morda celo v celotnem slovenskem prostoru, saj je na primer njihov pohod starejši od pohoda po poteh Pohorskega bataljona na Osankarico in po poti Cankarjevega bataljona do Dražgoš. Preboldski planinci so se tokrat že 49. odpravili do Doma pod Reško planino v Mariji Reki.

Kraj druženja

Za dogodek gredo nedvomno zasluge prvemu predsedniku društva Adiju Vidmajerju, kmalu po njegovi smrti so na vrhu Reške planine njemu v spomin postavili bivak. Letošnji pohod je potekal v pravi zimski idili, saj je naravo prekrivala snežna odeja, pohodnike pa je na poti božalo sonce. Prijetno druženje se je nadaljevalo v planinskem domu, kjer sta za postrežbo poskrbela Veronika in Boštjan Bezgovšek iz Šešč z ekipo. Tokrat že drugič, saj sta vlogo oskrbnika prevzela prav pred enim letom. Dom je sicer nepogrešljiv kraj za srečevanje in druženje Marijarečanov ob kulturnih in drugih prireditvah, tudi ob nedeljah po maši v župnijski cerkvi sv. Marije Vnebovzete v neposredni bližini planinskega doma. Od leta 1972 je stavba, ki je bila nekoč podružnična osnovna šola, planinski dom, hkrati pa tudi nekakšen dom krajanov. Od takrat so ga večkrat prenovili, najobsežneje v zadnjih letih, ko sta društvo in planinski dom praznovala 50-letnico. S tem je postal pravi lepotec sredi savinjsko-zasavskega hribovja.

Dom pod Reško planino je bil obdan s snegom.

1972. je osnovna šola postala planinski dom.

Predsednik PD Prebold Matic Pečovnik je bil zadovoljen z udeležbo.

Gospodarico Veroniko smo lahko ujeli le za kratko izjavo: »Veseli smo, da pohod v Dom pod Reško planino privabi toliko krajanov, planincev in drugih ljubiteljev narave. Za nami je leto, ki je bilo v vseh ozirih lepo, zanimivo, kdaj tudi malo naporno. Ob tem smo se vsi skupaj tudi učili, se navajali drug na drugega, spoznavali ljudi, ljudje so spoznavali nas in mislim, da smo se lepo vklopili. Še posebno pa mi je všeč, ker Marija Reka živi s tem domom, zato se tudi mi tukaj počutimo kot del njih. Za pohod in ostalo delo pa vse čestitke PD Prebold, saj gre za res dolgoletno tradicijo. Zelo se že veselimo prihodnjega leta, ko bo že 50. pohod!« Predsednik PD Prebold Matic Pečovnik je na tem položaju že precej let. »V dom je prišlo veliko pohodnikov iz Prebolda in drugih krajev Savinjske doline. Veliko jih je še na poti, mnogi pa so se že odpravili nazaj v dolino. Običajno jih pride okoli 500,« je poudaril.

Zimska idila

Pohoda skoraj zagotovo ni brez Jožeta Marolta iz Braslovč, ki je bil dolgoletni predsednik braslovškega planinskega društva. »Naše društvo se redno udeležuje tega pohoda kot tudi drugih. V tem zimskem času še pohoda na Goro Oljko, mi pa smo organizatorji pohoda na Dobrovlje in drugih dogodkov. Letos nas je na pohodu v Marijo Reko 31 članic in članov. Tokrat smo se na pot odpravili s parkirišča pri gostišču Lesjak v Šmiklavžu in mimo lovske koče taborskih lovcev. Pot je potekala v pravi zimski idili in je bila zato še toliko lepša,« veselo pove Marolt in odhiti za svojo skupino, ki se že vrača domov. Zelo vesel, da je spet tukaj, je bil mladi Lenart Lukanc iz Grajske vasi. »Pohoda se udeležujem skupaj z mamo in prijatelji. Na pot smo se podali od doma v Grajski vasi, pot je bila v redu, morda malo težja zaradi snega, kar pa je bilo po svoje tudi lepo in res zimsko. Na tem pohodu sem bil že trikrat, vedno je doživeto in zagotovo bom še prišel,« še pove osnovnošolec Lenart, ki je bil med mlajšimi udeleženci.

Pohodniki iz PD Dobrovlje - Braslovče na poti domov

Prijetno se je bilo družiti na toplem.

Najbrž najstarejši pohodnik je bil tokrat 84-letni Bruno Roter iz Šentruperta, ki je sicer že 50 let član preboldskega društva in tako prava legenda. Vseskozi je sodeloval pri številnih delovnih akcijah pri urejanju planinskega doma. »Ponosen sem, da sem lahko toliko let soustvarjal to planinsko zgodbo in da je zdaj ta dom tako lepo urejen. Zelo sem vesel, da se tako uspešno nadaljuje tradicija. Današnji dan je naravnost čudovit,« pove Roter in doda, da bo z veseljem še hodil po hribih, kolikor mu bo to zdravje omogočalo. Navdušena planinka je tudi Ana Viher iz Latkove vasi, za kar je nedvomno zaslužen njen mož Niko, ki se udeležuje zahtevnih gorskih tekov. »Tega pohoda se udeležujem, odkar sem v Preboldu, kar pomeni, da je to moj 10. Upam, da jih bo še veliko, saj je zmeraj lepo, prijetno in doživeto. Danes se nas je odpravilo deset članov našega ŠD Latkova vas. Pot je bila prijetna, v pravi zimski idili s snegom, obsijanim s soncem. Kaj je lepšega kot biti v takšni naravi na svežem zraku,« z nasmehom pove sogovornica. Mi pa ji to lahko le potrdimo.

Po nekajurni poti se je prilegla malica iz nahrbtnika ali kaj na žlico.