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SPREMEMBE NA JEDILNIKIH

Pred 20 leti za šolsko kosilo pohano meso in sok, danes pa tole na jedilniku

Vrtčevski in šolski jedilniki danes niso več takšni kot nekoč. S strokovnjakoma NIJZ smo preverili, kako se spreminjajo prehranske navade otrok, kaj se vse pogosteje znajde na njihovih krožnikih in kako nove okuse sploh sprejemajo.
Otrok je še pred 20 leti dobil na primer klasično pohano meso, pražen krompir, bele testenine z mesno omako in sladke sokove. Danes pa je bolj verjetno, da bo dobil kuhano ali pečeno meso z zelenjavo ali stročnicami, polnozrnate testenine, enolončnico z mesom, ajdovo kašo in zelenjavo ter kot pijačo vodo ali nesladkan čaj. FOTO: Uroš Hočevar

Otrok je še pred 20 leti dobil na primer klasično pohano meso, pražen krompir, bele testenine z mesno omako in sladke sokove. Danes pa je bolj verjetno, da bo dobil kuhano ali pečeno meso z zelenjavo ali stročnicami, polnozrnate testenine, enolončnico z mesom, ajdovo kašo in zelenjavo ter kot pijačo vodo ali nesladkan čaj. FOTO: Uroš Hočevar

Tretjino mesa na šolskem krožniku so zamenjali z lečo, otroci pa so jed uvrstili med najbolj priljubljene. FOTO: Baderelbert/getty Images Getty Images/istockphoto

Tretjino mesa na šolskem krožniku so zamenjali z lečo, otroci pa so jed uvrstili med najbolj priljubljene. FOTO: Baderelbert/getty Images Getty Images/istockphoto

Mag. Branka Đukić, univ. dipl. inž. živilske tehnologije FOTO: Osebni arhiv

Mag. Branka Đukić, univ. dipl. inž. živilske tehnologije FOTO: Osebni arhiv

Doc. dr. Matej Gregorič. FOTO: Osebni Arhiv

Doc. dr. Matej Gregorič. FOTO: Osebni Arhiv

Otrok je še pred 20 leti dobil na primer klasično pohano meso, pražen krompir, bele testenine z mesno omako in sladke sokove. Danes pa je bolj verjetno, da bo dobil kuhano ali pečeno meso z zelenjavo ali stročnicami, polnozrnate testenine, enolončnico z mesom, ajdovo kašo in zelenjavo ter kot pijačo vodo ali nesladkan čaj. FOTO: Uroš Hočevar
Tretjino mesa na šolskem krožniku so zamenjali z lečo, otroci pa so jed uvrstili med najbolj priljubljene. FOTO: Baderelbert/getty Images Getty Images/istockphoto
Mag. Branka Đukić, univ. dipl. inž. živilske tehnologije FOTO: Osebni arhiv
Doc. dr. Matej Gregorič. FOTO: Osebni Arhiv
Nina Čakarić
 23. 10. 2026 | 09:33
 23. 10. 2026 | 10:20
10:48
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Več stročnic, polnovrednih žit, manj visoko predelanih živil in bolj premišljeno vključevanje mesa. Prehranske smernice, ki se uporabljajo od šolskega leta 2024/25, se že poznajo tudi na krožnikih otrok. Toda kako najmlajši sprejemajo nove okuse? In kaj se zgodi, ko del mesa v znani jedi zamenjajo z lečo? O tem sta misli z nami delila strokovnjaka z NIJZ, mag. Branka Đukić, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, in doc. dr. Matej Gregorič. Na jedilnikih vrtcev in šol danes najdemo lečo, čičeriko, fižol, bulgur, kvinojo, različne stročničnе namaze, ponekod pa tudi nekoliko manj običajna živila. A po besedah strokovnjakov sprememb ne moremo pripisati samo novim smernicam.

»Gre za preplet prenovljenih strokovnih usmeritev v vrtčevskem in šolskem okolju in širših sprememb v prehranskih smernicah, prehranskem okolju in odnosu, ki ga imamo prebivalci do hrane. Smernice, ki se uporabljajo od šolskega leta 2024/25, dajejo jasnejši poudarek trajnostnemu prehranjevanju, vključevanju rastlinskih živil, zlasti stročnic, ter ustreznejši sestavi obrokov,« pojasnjuje Đukićeva.

Mag. Branka Đukić, univ. dipl. inž. živilske tehnologije FOTO: Osebni arhiv
Mag. Branka Đukić, univ. dipl. inž. živilske tehnologije FOTO: Osebni arhiv

Ni vse eksotično, kar se tako sliši

Tudi jedi, ki se staršem na prvi pogled zdijo nenavadne, kot je denimo uvedba nojevega mesa v jedilnike, niso nujno nekaj povsem novega. »Najprej je treba ločiti poznavanje jedi od nepoznavanja, saj je veliko poimenovanj lahko neznanih, ker gre za neko lokalno, morda tradicionalno že pozabljeno jed. Lahko pa se staršem nekatere jedi zdijo tudi nekoliko eksotične, saj lahko izhajajo iz svetovne kulinarike, vendar so kljub vsemu prehransko ustrezne,« pravi Đukićeva.

»Morda se sliši nojevo meso nenavadno, vendar imamo v Sloveniji tudi rejo teh živali, katerih meso velja za zelo hranljivo živilo. Predvidevamo, da se ta živila na jedilnikih vrtcev ne pojavljajo redno, ampak občasno kot del popestritve ponudbe, raznolikosti in spoznavanja novih jedi in okusov.«

Pojasnjujeta še, da gre pogosto za povezovanje novih sestavin z jedmi, ki jih otroci že poznajo. »Največkrat pa gre za drugačno poimenovanje z razlogom, da se jed, bolj bogata s stročnicami ali zelenjavo, poveže z že znanimi in med otroki dobro sprejetimi jedmi, ker je tako sprejemljivost teh jedi večja.«

Cilj vrtčevske prehrane je po njenih besedah tudi to, da otroci spoznajo čim več raznolikih jedi, še posebno tistih iz lokalnega okolja in naše kulinarične dediščine.

Doc. dr. Matej Gregorič. FOTO: Osebni Arhiv
Doc. dr. Matej Gregorič. FOTO: Osebni Arhiv

Otroci neznano pogosto najprej zavrnejo

Da nov okus otroka ne navduši takoj, ni nič nenavadnega. »Otroci so po naravi nekoliko neofobični, zavračajo tisto, česar ne poznajo,« pojasnjuje Gregorič. Toda prav tu se pokaže, kako pomembni so način priprave, ponavljanje in povezovanje novega živila z znanimi okusi. Zanimiv rezultat je pokazal projekt Šolski krožnik, v katerem so na štirih osnovnih šolah preizkusili bolj trajnostno usmerjene jedilnike.

»Zanimiva ugotovitev je, da je bila lečina bolonjska omaka, v kateri smo 30 odstotkov mletega govejega mesa nadomestili s kuhano lečo, med najbolje ocenjenimi kosili na treh od štirih šol. To kaže, da je mogoče stročnice uspešno vključevati tudi v jedi, ki jih otroci že dobro poznajo,« pravi. A enako pomembna je priprava. »Hkrati raziskava opozarja, da kulinarična izvedba odločilno vpliva na sprejemljivost.«

Prav zato po mnenju strokovnjakov ni smiselno nove jedi odpisati po prvem neuspehu. »Pri uvajanju novih jedi je pomembno preverjati odzive otrok, prilagajati recepture in manj znana živila ponujati večkrat, brez siljenja. Pri tem ne smemo predpostavljati, da otroci določene sestavine ne marajo že samo zato, ker je ne poznajo.«

Tretjino mesa na šolskem krožniku so zamenjali z lečo, otroci pa so jed uvrstili med najbolj priljubljene. FOTO: Baderelbert/getty Images Getty Images/istockphoto
Tretjino mesa na šolskem krožniku so zamenjali z lečo, otroci pa so jed uvrstili med najbolj priljubljene. FOTO: Baderelbert/getty Images Getty Images/istockphoto

Najprej čičerika v matevžu, šele nato kaj drznejšega

Nova hrana lahko na začetku pomeni tudi več ostankov. Zato strokovnjaki svetujejo postopnost. »Ob uvajanju popolnoma novih jedi se količina odpadne hrane kratkoročno lahko poveča,« pravi Đukićeva. Zavodom zato priporočajo, naj novo sestavino sprva vključijo v že znano jed. Primer je čičerika, vmešana v matevž. »Nove jedi uvajajo postopoma, najprej kot del prepoznavne jedi in v manjših poskusnih količinah v kombinacijah z že dobro poznanimi in sprejetimi, da se minimalizirajo odpadki.«

Če se jed ne obnese, to še ne pomeni, da je zgodba končana. »Več ostankov določene jedi ne zahteva nujno njenega umika z jedilnika, saj jo lahko kuharsko osebje modificira, na primer preoblikuje teksturo, doda druge začimbe, in jo čez čas ponovno ponudi v sprejemljivejši obliki ali v kombinaciji z drugo jedjo.«

Otroci so danes bolj odprti kot pred 15 leti

Po opažanjih sogovornika se je odnos otrok do raznolike hrane vendarle spremenil. »Otroci danes lažje sprejemajo raznolikost kot pred 15 leti, saj je ponudba hrane širša in se del teh trendov odraža tudi v domači prehrani.« Toda vrtec pri oblikovanju prehranskih navad še vedno igra pomembno vlogo kot tudi vrstniki. »Kljub temu vrtec ostaja ključni primarni prostor, kjer otroci prvič sistematično poskusijo določene vrste zelenjave in stročnic in se tako spoznavajo z novimi okusi in teksturami.V družbi vrstnikov pa deluje tudi medvrstniški prehranski vpliv, saj otrok hitreje sprejme tisto, za kar vidi, da jedo tudi drugi otroci.«

Če se svojih vrtčevskih dni spomnimo po hrenovkah, domačih namazih in mlečnem pšeničnem zdrobu, Đukićeva in Gregorič poudarjata, da danes ne gre za velike spremembe, temveč predvsem za drugačne poudarke. »Vključevanje hrenovk z gorčico, paštet, industrijskih namazov ali prekomerno sladkanih mlečnih kaš je odsvetovano, smernice pa spodbujajo domače namaze, polnozrnat kruh, nesladkane mlečne kaše ter svežo lokalno in sezonsko zelenjavo.«

Podobno je pri kosilih. »Otrok je še pred 20 leti dobil na primer klasično pohano meso, pražen krompir, bele testenine z mesno omako in sladke sokove. Danes pa je bolj verjetno, da bo dobil kuhano ali pečeno meso z zelenjavo ali stročnicami, polnozrnate testenine, enolončnico z mesom, ajdovo kašo in zelenjavo ter kot pijačo vodo ali nesladkan čaj.«

Starši vihajo nos, otrok pa jed poje

Pri novih jedeh pa niso pomembni samo otroci, ampak tudi odrasli in njihove predstave o tem, kaj naj bi najmlajši sploh radi jedli. »Seveda je mogoče, da starši in otroci isto jed ocenjujejo različno. Na pričakovanja glede hrane vplivajo naše izkušnje, poznavanje sestavin in predstave o tem, kaj je otrokom všeč. Otroci pa hrano spoznavajo tudi z neposredno izkušnjo in zgledom vrstnikov, prav tako pa tudi odraslih,« pravi Đukićeva. Zato je po njenih besedah podpora staršev pri uvajanju bolj zdravih in trajnostnih jedi zelo pomembna.

V praksi pa se hitro pokaže, da nad spremembami niso vsi navdušeni. »Starši včasih težko razumejo, zakaj otrok v vrtcu ne dobiva sladkanih čajev ali predelanih mesnin, ki jih je navajen od doma,« opozarja sogovornica. Prav tu se pokaže, kako močno so prehranske navade povezane z domačim okoljem.

Morda bomo jedli več tistega, kar so jedli naši stari starši

Đukićeva med jedmi, ki najbolje ponazarjajo spremembe zadnjih let, ne more izbrati le ene. »Zanimiv primer sodobnejšega pristopa je vključevanje stročnic v jedi, ki jih otroci že poznajo, na primer stročnični namazi ali mesne omake z dodatkom leče. Takšne jedi lahko ponazorijo, kako je mogoče uspešno izboljševati prehransko sestavo in hkrati upoštevati sprejemljivost med otroki.«

V prihodnje pričakuje še doslednejše vključevanje polnovrednih žit in stročnic, zmernejše vključevanje mesa ter manj visoko predelanih izdelkov. »Priložnosti so zagotovo še v pogostejšem vključevanju tradicionalnih lokalnih živil, na primer v Sloveniji pridelana prosena in ajdova kaša, ter v večji pestrosti avtohtone slovenske zelenjave, na primer podzemne kolerabe in repe, ki so jo pretekle generacije bolj redno uživale.« Pri tem ne gre le za nove smernice ali le za pobude posameznih vrtcev. »Gre za preplet obojega. Prenovljene smernice določajo strokovni okvir za načrtovanje uravnotežene, kakovostne in trajnostne prehrane, vrtci pa ta okvir uresničujejo s konkretnimi jedilniki in recepturami.« Pri tem morajo upoštevati potrebe otrok, možnosti kuhinje, dobavljivost živil, kader, finance in lokalno okolje.

Vrtci se soočajo z zahtevnimi pravili javnih naročil

Na koncu smo strokovnjaka vprašali še, kje se vrtci pri prehrani otrok najpogosteje srečujejo z največjimi težavami. »Izzivi se med vrtci razlikujejo glede na velikost zavoda, organizacijo kuhinje, razpoložljivost kadra, cene in ponudbo živil v lokalnem okolju. Izziv je lahko sprejemanje hrane pri starših in pomanjkanje kuharskega kadra, pa tudi sistem javnega naročanja. Starši včasih težko razumejo, zakaj otrok v vrtcu ne dobiva sladkanih čajev ali predelanih mesnin, ki so jih navajeni od doma. Na ravni nabave pa se vrtci srečujejo z zahtevnimi pravili javnih naročil, kjer morajo loviti ravnovesje med omejeno ceno obroka in zakonsko določenimi deleži lokalnih in ekoloških živil.«

Ob vsem tem poudarjata tudi širšo vrednost organizirane prehrane v Sloveniji. »Zagotovo pa vrtci in šole v Sloveniji na področju prehrane otrok in mladostnikov predstavljajo unikatno prednost: vsakodnevna ponudba do štirih obrokov vsem otrokom in mladostnikom ne glede na socialno-ekonomski status družine, subvencionirani obroki, usposobljen kader, strokovno usmerjeno načrtovanje in priprava prehranske ponudbe, opredeljeni kriteriji pri naročanju živil, izvedba vzgojno-izobraževalnih aktivnosti za spodbujanje zdravih prehranjevalnih navad in drugo. Vse to omogoča organizirana prehrana z namenom zaščite zdravja otrok in mladostnikov. Zagotovljena prehrana pa je ne nazadnje zelo pomembna tudi z vidika družinske dinamike, saj starše razbremeni vsakodnevne skrbi za pripravo obrokov v času, ko so otroci v vrtcu oziroma šoli.«

Preberite tudi: Otrokom v slovenskem vrtcu postregli nojevo meso, a to še zdaleč ni edina nevsakdanja jed na krožniku (FOTO)

 

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Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 14:06
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Novice  |  Slovenija
ZAŠČITA

Kaj vse se dogaja v vašem telefonu, ne da bi vedeli?

Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
22. 10. 2026 | 08:24
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Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Kupujete nov avto? Morda je med temi Hyundaji tudi pravi za vas!

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
15. 10. 2026 | 13:14
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Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

V slovenskem laboratoriju namenoma zanetili požar

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
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Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Strah pred prazno baterijo postaja zgodovina. Mercedes razkril, zakaj

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo13. 10. 2026 | 08:56
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Lifestyle  |  Svetovalnica
MENOPAVZA

Kako se pripraviti na neizogibno?

O svojih izkušnjah z menopavzo ženske govorijo vedno bolj odprto ter opozarjajo na dejstvo, da je to naraven del življenja, ki pa se ga ni treba niti sramovati niti bati.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 09:48
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Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJA

Kaj morajo delodajalci urediti do leta 2028?

Delodajalec, ki skrbi za svoje zaposlene, misli tudi na njihovo življenje po upokojitvi. S prispevkom k dodatni pokojnini jim pomaga varčevati za ta leta.
20. 10. 2026 | 09:17
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Novice  |  Slovenija
ZGODBA O VZPONU NA VRH

Od garažnih začetkov na Jesenicah do prepoznavnosti po vsej državi

Slovenskega velikana Mimovrste poznamo vsi, a njegovi začetki so bili skromni, zgodba pa danes govori o uspehu.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 14:21
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Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Več kot 1200 kilometrov, ki bodo odločali o naši usodi

Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 08:28
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Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

Slovenija še vedno okleva. Kakšne so lahko posledice?

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
23. 10. 2026 | 08:25
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Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSNO

Kako boste kuhali to jesen?

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
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Novice  |  Slovenija
UVRŠČENI V 1 ODSTOTEK

Kaj se dogaja z Gorenjem? Znova so v svetovnem vrhu

Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 11:05
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Razno
NOVOSTI

Velika sprememba za slovenska podjetja

Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
19. 10. 2026 | 09:10
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