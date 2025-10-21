  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KONJENIŠKA POLICIJA

Pred 40 leti jezdeci prijeli pobegle zapornike, zdaj le pet konj za celotno severovzhodno Slovenijo (FOTO)

Brez konjeniške policije bi bile številne naloge opravljene veliko manj učinkovito. Pred 40 leti jezdeci prijeli pobegle zapornike, PU Maribor zdaj pesti pomanjkanje.
Slavljencem iz Maribora so se pridružili kolegi iz Ljubljane.

Slavljencem iz Maribora so se pridružili kolegi iz Ljubljane.

Konji se ne bojijo niti policijskega helikopterja. FOTOGRAFIJE: Tatjana Breznik

Konji se ne bojijo niti policijskega helikopterja. FOTOGRAFIJE: Tatjana Breznik

Slavnostna govornica je bila predsednica državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič.

Slavnostna govornica je bila predsednica državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič.

V Kamnici je bilo veličastno.

V Kamnici je bilo veličastno.

Nazorno so predstavili svoje delo.

Nazorno so predstavili svoje delo.

Slavljencem iz Maribora so se pridružili kolegi iz Ljubljane.
Konji se ne bojijo niti policijskega helikopterja. FOTOGRAFIJE: Tatjana Breznik
Slavnostna govornica je bila predsednica državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič.
V Kamnici je bilo veličastno.
Nazorno so predstavili svoje delo.
Oste Bakal
 21. 10. 2025 | 08:01
5:20
A+A-

V petek je bilo na hipodromu v Kamnici zelo veselo, PU Maribor je proslavila 40-letnico nepretrganega delovanja enote konjeniške policije. Gre za pomemben mejnik, ki potrjuje posebno predanost in vztrajnost. Slavnostna govornica je bila predsednica Državnega zbora RS mag. Urška Klakočar Zupančič, dogodka pa sta se med drugimi udeležila minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Damjan Petrič. Vsi skupaj, z otroki iz bližnjih vrtcev in šol ter drugimi vabljenimi gosti, so se tako družili v Kamnici, kjer je bilo pred desetletji živahno stičišče številnih Mariborčanov, ljubiteljev konj in različnih strokovnjakov s tega področja in kjer je bilo slišati tudi ideje o ustanovitvi policijske konjeniške enote.

Iz partizanskih enot

Slovenska policija je začela konje uporabljati že leta 1920, ko je bila ustanovljena prva konjeniška enota. Po drugi svetovni vojni se je iz partizanskih enot razvil močan konjeniški eskadron, pomemben člen v delu takratnih organov za notranje zadeve. Naloge so opravljali predvsem na območju Ljubljane. Hiter razvoj tehnike v 60. letih, uvajanje različnih motornih vozil in vse večja potreba po mobilnosti so konje popolnoma izrinili iz nekdanje milice. Zaradi hitre urbanizacije in rasti novih obmestnih naselij, ki so ju spremljali naraščajoča dnevna migracija prebivalstva in številna kazniva dejanja, pa se je kmalu pojavila potreba po učinkovitejšem nadzoru nad čedalje obsežnejšim obrobjem Ljubljane in konjeniški patrulji. Leta 1974 so ustanovili Postajo konjeniške policije Ljubljana, ki je začela delo v najetih hlevih. Začetek je bil skromen in težek, primanjkovalo je konjev, prakse in opreme tako za policiste kot službene konje. Stanje je delno izboljšala postavitev novih hlevov v Stožicah 1981. Leta 1991 so se policisti konjeniki preselili v nove postajne prostore, organizacijsko pa so se priključili PU Ljubljana. Danes je na Postaji konjeniške policije Ljubljana zaposlenih 20 delavcev, 18 jih ima opravljen izpit za policista konjenika. Uporabljajo 15 konj.

Čeprav so se zametki konjeniške enote na Štajerskem pojavili že leta 1950, ko je v Mariboru krajši čas delovala miličniška konjenica, leto 1985 štejejo za prelomno – to je bil začetek kontinuiranega razvoja konjeniške policije, ki traja še danes. Klakočar Zupančičeva je med drugim povedala: »Brez vaše prisotnosti, še posebno pri zahtevnejših nalogah, kot so iskalne akcije, pregledovanje težko dostopnih terenov, nadzorovanje državne meje, preprečevanje in odkrivanje kršitev v naravnem okolju, večje naravne in druge nesreče, pa tudi pri morebitnih množičnih nasilnih demonstracijah, si učinkovitega dela policije skoraj ne moremo več predstavljati.«

Marsikdo pozabi, da so živali že tisočletja človekovi zvesti spremljevalci.

Podobno je razmišljal generalni direktor policije: »V sodobnem času, ko tehnologija hitro napreduje, marsikdo pozabi, da so prav živali že tisočletja človekovi zvesti spremljevalci – najprej v vsakdanjem življenju, nato pa tudi v službi varnosti. In danes, ko praznujemo vaše delo, spoštovani kolegi konjeniki, se tega še posebno zavedamo.« Nekaj besed je zbranim namenil tudi direktor PU Maribor Beno Meglič: »Kljub hitremu razvoju tehnologije in sodobnim prijemom v policijskem delu so konjeniki še vedno pomemben in nenadomestljiv del sodobne policije. Delo policistov konjenikov ni le učinkovito, temveč tudi cenjeno med državljani, saj predstavljajo simbol avtoritete, tradicije in profesionalnosti.«

Tudi o modricah

Zgodovina priča o raznolikosti dela policistov konjenikov. Prvo tako imenovano operativno delo oziroma patruljiranje po Mariboru so miličniki konjeniki opravili leta 1985, ko so prav v bližini Kamnice izsledili tri obsojence, pobegle iz zapora, in jih prijeli.

1985. se je začel kontinuirani razvoj konjeniške policije.

Občani Maribora so se z delom mariborskih policistov konjenikov prvič seznanili na srečanju tabornikov v Stražunskem gozdu pa tudi v okolici mesta, kjer so patruljirali po hribovitih predelih in preprečevali odklonska ravnanja v sadovnjakih, vinogradih in na poljih. Štiri desetletja kasneje se spominjajo tistih, ki so z delom, predanostjo in pogumom pomagali oblikovati to policijsko enoto ter jo pripeljali do ugleda in spoštovanja, ki jo uživa danes. Ob tej priložnosti so podelili zahvale za pomemben prispevek pri ustanovitvi in začetkih delovanja konjeniške policije na PU Maribor, prejeli so jih Bojan Lunežnik, Hinko Frank in Niko Šebart. Zgodba o štiridesetih letih razvoja mariborskih konjenikov je tudi zgodba o iznajdljivosti, odločnosti pa tudi kakšni modrici. Skozi zgodovinske trenutke je prisotne popeljal Mirko Ploj, ki je ob tej priložnosti skupaj z mag. Aleksandrom Thalerjem pripravil zbornik o njihovi zgodovini.

Konji se ne bojijo niti policijskega helikopterja. FOTOGRAFIJE: Tatjana Breznik
Konji se ne bojijo niti policijskega helikopterja. FOTOGRAFIJE: Tatjana Breznik
Slavnostna govornica je bila predsednica državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič.
Slavnostna govornica je bila predsednica državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič.
V Kamnici je bilo veličastno.
V Kamnici je bilo veličastno.
Nazorno so predstavili svoje delo.
Nazorno so predstavili svoje delo.

Svoje delo so konjeniki prikazali v sklopu vaj, ki so jih obogatili ljubljanski kolegi, pridružili pa so se jim tudi vodniki službenih psov. Prikazali so del dresurne vaje, ki je temelj treninga službenih konj, osnova za poslušnost in vodljivost, nujna za izvajanje zahtevnejših operativnih nalog službenih konj. Svoje delo so predstavili tudi vodniki službenih psov, ki delujejo pod isto streho z mariborskimi konjeniki. Ob koncu je sledil še prikaz delovanja zagotavljanja javnega reda in miru v primerih, ko je ta huje in množično kršen, ko morajo tako konji kot policisti skupaj z drugimi enotami delovati kot eno. Obiskovalce proslave so navdušili tudi policisti PU Maribor, ki so prikazali delo in opremo posebne policijske enote, predstavljali karierne poti v policiji, delo prometnikov in področje kriminalistične tehnike.

V Mariboru imajo le po pet konjev in konjenikov, kar je veliko premalo, saj pokrivajo celotno severovzhodno Slovenijo, neredko pa morajo tudi na Dolenjsko in v Posavje, kjer imajo težave z Romi.

Več iz teme

policijaMariborobletnicakonjeniška policija
ZADNJE NOVICE
08:15
Šport  |  Odmevi
NBA

Vrhunec Luke Dončića ne sme biti zaman (FOTO)

Los Angeles Lakers rahlo spremenjeni vstopajo v novo sezono. Dončić bo poskušal prebuditi prvi izbor na naboru.
Nejc Grilc21. 10. 2025 | 08:15
08:11
Bulvar  |  Domači trači
VESELI SE NOVIH IZZIVOV

Luka Dončić se pripravlja na nepozabno izkušnjo, imel bo prav posebno vlogo (VIDEO)

26-letni košarkar je ponosen, da bo postal ambasador.
Alma Glumac21. 10. 2025 | 08:11
08:11
Lifestyle  |  Stil
VRT

To morate vedeti pred zadnjo košnjo, načrtujte jo teden pred prvo zmrzaljo

Ključ do bujne spomladanske trate tiči tudi v tem, kdaj smo jo jeseni zadnjič pokosili.
21. 10. 2025 | 08:11
08:01
Novice  |  Slovenija
KONJENIŠKA POLICIJA

Pred 40 leti jezdeci prijeli pobegle zapornike, zdaj le pet konj za celotno severovzhodno Slovenijo (FOTO)

Brez konjeniške policije bi bile številne naloge opravljene veliko manj učinkovito. Pred 40 leti jezdeci prijeli pobegle zapornike, PU Maribor zdaj pesti pomanjkanje.
Oste Bakal21. 10. 2025 | 08:01
07:51
Novice  |  Svet
TIHI OCEAN

To sta Britanki, ki sta preveslali Tihi ocean, najbolj pogrešali prho in čokolado (FOTO)

Od Peruja do Avstralije sta premagali 15.000 kilometrov. Pot z napornim finalom je trajala pet mesecev in pol.
21. 10. 2025 | 07:51
07:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNA VARNOST

Na Obali je bilo pestro: pijan trčil in popenil na policiste

Na območju PU Koper so imeli policisti veliko dela na področju prometne varnosti.
21. 10. 2025 | 07:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Lahko res verjamemo prehranskim oznakam na živilih?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Zmanjšajte stroške elektrike tudi za več kot polovico

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 12:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Lahko res verjamemo prehranskim oznakam na živilih?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Zmanjšajte stroške elektrike tudi za več kot polovico

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 12:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Kaj pa, če imam premalo kosti?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

To je dokaz, da plača ni ključna (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 11:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Pohodništvo

Vrhunski športniki so izbrali te športne copate

Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:12
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Ali poročati o napadu ali ga prikriti?

Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Kapo dol: mladi Slovenci spet pometli s konkurenco (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Materinstvo

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Manj papirologije, več učinkovitosti: podjetja navdušena nad novo rešitvijo

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kaj vam telo sporoča skozi bolečino v komolcu?

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

»Pomembno je, da otrok trenira, ker v tem uživa«

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Alarmantno: Le 5 % stavb v Sloveniji ustreza zelenim standardom

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

To slovensko podjetje je bilo odlikovano tudi v tujini

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki