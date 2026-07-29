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OHRANILI DEL ZGODOVINE

Pred buldožerji rešili star kinoprojektor: zdaj bo dobil posebno mesto v muzeju (FOTO)

Pripovedoval bo zgodbo o nekdanjem kulturnem utripu.
Rešili so ga pred uničenjem. FOTOGRAFIJE: Arhiv TD Sv. Jurij ob Ščavnici

Rešili so ga pred uničenjem. FOTOGRAFIJE: Arhiv TD Sv. Jurij ob Ščavnici

Odslej bo del muzejske zbirke.

Odslej bo del muzejske zbirke.

Pri prenosu težke naprave so pomagali številni prostovoljci.

Pri prenosu težke naprave so pomagali številni prostovoljci.

Rešili so ga pred uničenjem. FOTOGRAFIJE: Arhiv TD Sv. Jurij ob Ščavnici
Odslej bo del muzejske zbirke.
Pri prenosu težke naprave so pomagali številni prostovoljci.
O. B.
 29. 7. 2026 | 14:12
1:27
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Turistično društvo Sveti Jurij ob Ščavnici med drugim zgledno skrbi za ohranjanje kulturne dediščine. Iz stare kinodvorane v Svetem Juriju ob Ščavnici, ki jo kmalu čaka rušitev, so namreč rešili star kinoprojektor. Naprava, ki se je mnogi spominjajo kot nenadomestljivega pripomočka za druženje, bo po novem del bogate muzejske zbirke društva.

Odslej bo del muzejske zbirke.
Odslej bo del muzejske zbirke.

Stari kinoprojektor je prebivalcem kraja in okolice nekoč prinašal zgodbe in nepozabne kino večere, da ni romal med odpadke, pa so poskrbeli v turističnem društvu. Poudarjajo, da so takšni predmeti tihi pričevalci časa, ki v sebi nosijo številne spomine različnih generacij. Veseli jih, da bo projektor tudi v prihodnje pripovedoval zgodbo o nekdanjem družabnem in kulturnem življenju kraja. Predsednica društva Jasna Tomažin je ob tem razodela, da bodo v kratkem predstavili načrte za muzejsko sobo na Stari Gori v bližini znamenitega mlina na veter!

Pri prenosu težke naprave so pomagali številni prostovoljci.
Pri prenosu težke naprave so pomagali številni prostovoljci.

Za uspešno ohranitev dragocenega eksponata se v društvu zahvaljujejo županu Andreju Vrzelu in Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, ki sta omogočila, da projektor ni končal med odpadki, temveč bo dobil novo mesto v muzejski zbirki, ter prostovoljcem, ki so sodelovali pri zahtevnem prenosu težkega projektorja iz stare kinodvorane.

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