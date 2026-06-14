Pred CSD parkirano vozilo z odmevnimi sporočili: »To ubijanje otrok na obroke se mora nehati« (FOTO)

Mimoidoči, ki so se v zadnjih dneh znašli pred Centrom za socialno delo Velenje, so lahko opazili nenavaden prizor. Na parkirišču v bližini stavbe je namreč parkiran osebni avtomobil, katerega stekla prekrivajo veliki ročno napisani plakati.

Na njih je mogoče prebrati številna sporočila, ki omenjajo CSD, delo pristojnih služb in vprašanja zaščite otrok. Med drugim na enem od napisov piše: »To ubijanje otrok na obroke se mora nehati,« na drugem pa avtor med drugim poziva k prekinitvi dela posameznikov na področju socialnega varstva.

Napis na avtomobilu. FOTO: Facebook

Fotografije vozila so se začele širiti tudi po družbenih omrežjih, kjer so pritegnile precej pozornosti in sprožile različne odzive. Nekateri uporabniki ugibajo o ozadju primera, drugi pa opozarjajo, da iz zapisov ni mogoče razbrati vseh okoliščin, ki so pripeljale do takšnega javnega izražanja nezadovoljstva. Kdo je avtor sporočil in kako dolgo bo avtomobil ostal parkiran na tej lokaciji, za zdaj ni znano. Jasno pa je, da je vozilo s svojimi napisi pritegnilo pozornost številnih mimoidočih, ki se ob njem ustavljajo in berejo zapisana sporočila.