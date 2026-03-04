  • Delo d.o.o.
PREISKAVA ŠE POTEKA

Pred dnevi na plakatu Svobode kadaver, zdaj Tina Gaber Golob pokazala še mrtvega goloba: »Bolno. Uboga žival« (FOTO)

Fotografija mrtvega goloba na plakatu Svobode v krožišču pred Dolskim, se je pojavila le nekaj dni po podobnem incidentu na Vrhniki, kjer je bil na predvolilni plakat obešen kadaver živali.
Na plakat Svobode so obesili mrtvega goloba. FOTO: Posnetek zaslona Instagram

Na plakat Svobode so obesili mrtvega goloba. FOTO: Posnetek zaslona Instagram

Objava Tine Gaber Golob na Instagramu. FOTO: Posnetek zaslona Instagram

Objava Tine Gaber Golob na Instagramu. FOTO: Posnetek zaslona Instagram

Na plakat obesili truplo poginule živali. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

Na plakat obesili truplo poginule živali. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Voranc Vogel

Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Voranc Vogel

Na plakat Svobode so obesili mrtvega goloba. FOTO: Posnetek zaslona Instagram
Objava Tine Gaber Golob na Instagramu. FOTO: Posnetek zaslona Instagram
Na plakat obesili truplo poginule živali. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook
Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Voranc Vogel
Kaja Grozina
 4. 3. 2026 | 16:14
 4. 3. 2026 | 16:37
3:09
A+A-

Na družbenem omrežju Instagram je žena predsednika vlade, Tina Gaber Golob, objavila fotografijo, ki prikazuje mrtvega goloba na velikem obcestnem plakatu z napisom »Svoboda«. Fotografijo je pospremila z zapisom, v katerem opozarja na simboliko prizora. 

Objava Tine Gaber Golob na Instagramu. FOTO: Posnetek zaslona Instagram
Objava Tine Gaber Golob na Instagramu. FOTO: Posnetek zaslona Instagram

Golob je v javnem prostoru pogosto razumljen kot simbol miru, zato je Gabrova dogodek interpretirala kot politično sporočilo. »V času, ko je svet nevarno blizu tretji svetovni vojni, je prizor mrtvega goloba - simbola miru - kot politično sporočilo nekaj, kar bi moralo vsakega normalnega človeka globoko zgroziti,« je zapisala. Na dogodek se je odzvala tudi Tamara Vonta

Pred dnevi na plakatu Svobode obešen kadaver: vrste živali zaradi stanja trupla še ni mogoče določiti

Objava prihaja nekaj dni po dogodku na Vrhniki, kjer je bil na predvolilni plakat obešen kadaver poginule živali. Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da so bili o dogodku obveščeni in da so policisti na kraju opravili ogled ter zavarovali območje. Kriminalisti nadaljujejo kriminalistično-forenzično preiskavo in zbirajo obvestila, s katerimi skušajo razjasniti okoliščine dogodka. Po navedbah policije postopek poteka zaradi suma kaznivega dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine, pri čemer preverjajo tudi možnost drugih kaznivih ravnanj. Identiteta storilca, motiv dejanja ter natančne okoliščine za zdaj še niso znani, zato policija nadaljuje zbiranje informacij in poziva vse, ki bi lahko imeli koristne podatke, naj jih posredujejo pristojnim organom. 

Na plakat obesili truplo poginule živali. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook
Na plakat obesili truplo poginule živali. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

V zvezi z dogodkom na Vrhniki so pojasnila podali tudi na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer so navedli, da je truplo živali na zaprosilo policije prevzela veterinarsko-higienska služba in ga odpeljala na nadaljnje preiskave na veterinarski fakulteti. Po trenutno zbranih podatkih truplo ni imelo oznak, ki bi omogočale identifikacijo registrirane živali, zaradi njegovega stanja pa za zdaj še ni mogoče zanesljivo določiti, za katero vrsto živali gre. Za natančno identifikacijo bodo na fakulteti opravili analizo DNK, ki naj bi razjasnila, za katero žival gre.

Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Voranc Vogel
Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Voranc Vogel

V Gibanju Svoboda so ravnanje ostro obsodili in poudarili, da takšna dejanja nimajo mesta v političnem prostoru ter da zloraba trupel živali v politične namene presega meje dopustnega političnega izražanja. Predstavniki stranke so ob tem izrazili pričakovanje, da bodo pristojni organi primer razjasnili in ugotovili odgovorne za dejanje. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je ob tem poudarila, da je vsaka krutost do živali zavržna in vredna obsodbe. Po njenem mnenju takšna dejanja ne sodijo v demokratično politično razpravo, ki bi morala temeljiti na soočanju argumentov in spoštovanju osnovnih družbenih vrednot.

Robert GolobGibanje Svobodamučenje živaliUrška Klakočar ZupančičTina Gaber
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
SKRIVNOST

Na verandi pred hišo krvavi madeži

V Arizoni že mesec dni neuspešno iščejo mamo znane televizijske voditeljice Savannah Guthrie.
Veso Stojanov4. 3. 2026 | 17:00
16:59
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Anja se ni zavedala, ko je moža zabodla v srce, umrl za volanom med vožnjo na urgenco UKC Maribor (FOTO)

Na sojenju Anji Rupnik Berša je senat zaslišal novo izvedenko nevropsihiatrinjo.
Oste Bakal4. 3. 2026 | 16:59
16:47
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ODMEVNA SODBA

V strelskem napadu je najstnik na šoli ubil dva učenca in dva učitelja, v zapor gre pa njegov oče

Porota je odločila: oče je kljub opozorilom sinu kupil orožje, zdaj mu grozi najmanj 30 let zapora.
Kaja Grozina4. 3. 2026 | 16:47
16:30
Bulvar  |  Domači trači
KADROVSKE MENJAVE

Znana televizijska voditeljica po 11 letih zapustila Pop TV

Tanja Postružnik Koren se vrača na nacionalko.
4. 3. 2026 | 16:30
16:15
Lifestyle  |  Stil
KITAJSKI PROIZVAJALCI NA POHODU

Hibridi za množice: omoda in jaecoo z agresivnimi cenami in velikimi načrti

Letos naj bi ti dve kitajski znamki našli 1200 slovenskih kupcev.
Gašper Boncelj4. 3. 2026 | 16:15
16:15
Novice  |  Nedeljske novice
DOLGI JEZIK

Kdo te vika, kdo te tika

Vikanje pozna večina evropskih jezikov, občutek pa imam, da je v slovenščini, vsaj v pogovorni rabi, zadnje čase zanemarjeno.
Maša Močnik4. 3. 2026 | 16:15

