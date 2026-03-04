Pred dnevi na plakatu Svobode kadaver, zdaj Tina Gaber Golob pokazala še mrtvega goloba: »Bolno. Uboga žival« (FOTO)

Na družbenem omrežju Instagram je žena predsednika vlade, Tina Gaber Golob, objavila fotografijo, ki prikazuje mrtvega goloba na velikem obcestnem plakatu z napisom »Svoboda«. Fotografijo je pospremila z zapisom, v katerem opozarja na simboliko prizora.

Objava Tine Gaber Golob na Instagramu. FOTO: Posnetek zaslona Instagram

Golob je v javnem prostoru pogosto razumljen kot simbol miru, zato je Gabrova dogodek interpretirala kot politično sporočilo. »V času, ko je svet nevarno blizu tretji svetovni vojni, je prizor mrtvega goloba - simbola miru - kot politično sporočilo nekaj, kar bi moralo vsakega normalnega človeka globoko zgroziti,« je zapisala. Na dogodek se je odzvala tudi Tamara Vonta.

Pred dnevi na plakatu Svobode obešen kadaver: vrste živali zaradi stanja trupla še ni mogoče določiti

Objava prihaja nekaj dni po dogodku na Vrhniki, kjer je bil na predvolilni plakat obešen kadaver poginule živali. Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da so bili o dogodku obveščeni in da so policisti na kraju opravili ogled ter zavarovali območje. Kriminalisti nadaljujejo kriminalistično-forenzično preiskavo in zbirajo obvestila, s katerimi skušajo razjasniti okoliščine dogodka. Po navedbah policije postopek poteka zaradi suma kaznivega dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine, pri čemer preverjajo tudi možnost drugih kaznivih ravnanj. Identiteta storilca, motiv dejanja ter natančne okoliščine za zdaj še niso znani, zato policija nadaljuje zbiranje informacij in poziva vse, ki bi lahko imeli koristne podatke, naj jih posredujejo pristojnim organom.

Na plakat obesili truplo poginule živali. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

V zvezi z dogodkom na Vrhniki so pojasnila podali tudi na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer so navedli, da je truplo živali na zaprosilo policije prevzela veterinarsko-higienska služba in ga odpeljala na nadaljnje preiskave na veterinarski fakulteti. Po trenutno zbranih podatkih truplo ni imelo oznak, ki bi omogočale identifikacijo registrirane živali, zaradi njegovega stanja pa za zdaj še ni mogoče zanesljivo določiti, za katero vrsto živali gre. Za natančno identifikacijo bodo na fakulteti opravili analizo DNK, ki naj bi razjasnila, za katero žival gre.

Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Voranc Vogel

V Gibanju Svoboda so ravnanje ostro obsodili in poudarili, da takšna dejanja nimajo mesta v političnem prostoru ter da zloraba trupel živali v politične namene presega meje dopustnega političnega izražanja. Predstavniki stranke so ob tem izrazili pričakovanje, da bodo pristojni organi primer razjasnili in ugotovili odgovorne za dejanje. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je ob tem poudarila, da je vsaka krutost do živali zavržna in vredna obsodbe. Po njenem mnenju takšna dejanja ne sodijo v demokratično politično razpravo, ki bi morala temeljiti na soočanju argumentov in spoštovanju osnovnih družbenih vrednot.